Дрон-перехватчик STING 1020-го полка сбил российский БПЛА "Гербера" прямым попаданием в винт. ВИДЕО
В сети появились кадры уникального сбивания российского БПЛА "Гербера" бойцами 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время одной из массированных атак попали дроном-перехватчиком STING прямо в винт вражеского беспилотника.
В результате попадания задняя часть корпуса "Герберы" отделилась, после чего БПЛА потерял управление и упал.
В то же время украинский дрон остался неповрежденным и вернулся к месту взлета.
"В очередной раз убеждаемся: мастерство наших военных - на высшем уровне", - добавляют в комментариях "Дикі шершні".
