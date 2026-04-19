Дрон-перехватчик STING 1020-го полка сбил российский БПЛА "Гербера" прямым попаданием в винт. ВИДЕО

В сети появились кадры уникального сбивания российского БПЛА "Гербера" бойцами 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время одной из массированных атак попали дроном-перехватчиком STING прямо в винт вражеского беспилотника.

В результате попадания задняя часть корпуса "Герберы" отделилась, после чего БПЛА потерял управление и упал.

В то же время украинский дрон остался неповрежденным и вернулся к месту взлета.

"В очередной раз убеждаемся: мастерство наших военных - на высшем уровне", - добавляют в комментариях "Дикі шершні".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От попадания FPV-дрона оккупанты разлетелись в клочья: пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бои на Волчанском направлении: враг активизировался возле Зыбиного, - 159-я ОМБр. ВИДЕО