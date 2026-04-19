Дрон-перехоплювач STING 1020-го полку збив російський БпЛА "Гербера" прямим влучанням у гвинт. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри унікального збиття російського БпЛА "Гербера" бійцями 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час однієї з масованих атак влучили дроном-перехоплювачем STING прямо у гвинт ворожого безпілотника.

У результаті влучання задня частина корпусу "Гербери" відокремилася, після чого БпЛА втратив керування та впав.

Водночас український дрон залишився неушкодженим і повернувся до місця зльоту.

"Вкотре переконуємося: майстерність наших військових - на найвищому рівні", - додають у коментарях "Дикі шершні"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від влучання FPV-дрона з окупанта розлетілося дрантя: пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бої на Вовчанському напрямку: ворог активізувався біля Зибиного, - 159 ОМБр. ВIДЕО