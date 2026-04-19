Дрон-перехоплювач STING 1020-го полку збив російський БпЛА "Гербера" прямим влучанням у гвинт. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри унікального збиття російського БпЛА "Гербера" бійцями 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час однієї з масованих атак влучили дроном-перехоплювачем STING прямо у гвинт ворожого безпілотника.
У результаті влучання задня частина корпусу "Гербери" відокремилася, після чого БпЛА втратив керування та впав.
Водночас український дрон залишився неушкодженим і повернувся до місця зльоту.
"Вкотре переконуємося: майстерність наших військових - на найвищому рівні", - додають у коментарях "Дикі шершні"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex K #531926
показати весь коментар19.04.2026 17:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль