Дрон-перехоплювач STING 1020-го полку збив російський БпЛА "Гербера" прямим влучанням у гвинт. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри унікального збиття російського БпЛА "Гербера" бійцями 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час однієї з масованих атак влучили дроном-перехоплювачем STING прямо у гвинт ворожого безпілотника.

У результаті влучання задня частина корпусу "Гербери" відокремилася, після чого БпЛА втратив керування та впав.

Водночас український дрон залишився неушкодженим і повернувся до місця зльоту.

"Вкотре переконуємося: майстерність наших військових - на найвищому рівні", - додають у коментарях "Дикі шершні"

👍,а унас прильоти кацапсячих шахедів 😡, Сумщина.
19.04.2026 17:53 Відповісти
 
 