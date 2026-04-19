Бої на Вовчанському напрямку: ворог активізувався біля Зибиного, - 159 ОМБр. ВIДЕО
Ворог посилює активність поблизу села Зибиного на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається наблизитися до українських позицій, однак ці спроби не приносять результату.
Піхотні підрозділи 159 окремої механізованої бригади спільно з батальйоном безпілотних систем утримують визначені рубежі та ефективно уражають противника.
Ситуація перебуває під контролем Сил оборони України, просування ворога не допускається.
Проблеми РФ із логістикою на Вовчанському напрямку
Російські війська стикаються з логістичними проблемами та зниженням ефективності на Вовчанському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер із взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" ДПСУ Дмитро Дюкарєв.
На землі ворог має проблеми з логістикою та дієвістю тактики. Рух малих груп, зауважив військовий, малоефективний на великих відстанях.
"Маємо зараз наступний діагноз у противника - це нервовий зрив. Є наміри довести його як мінімум до інсульту. У противника складнощі з логістикою - навіть не можуть підвести засоби нормального маскування під погоду", - констатував Дюкарєв.
