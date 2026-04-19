Бои на Волчанском направлении: враг активизировался возле Зыбино, - 159 ОМБр. ВИДЕО
Враг активизирует действия в районе села Зыбино на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается приблизиться к украинским позициям, однако эти попытки не приносят результата.
Пехотные подразделения 159-й отдельной механизированной бригады совместно с батальоном беспилотных систем удерживают определенные рубежи и эффективно поражают противника.
Ситуация находится под контролем Сил обороны Украины, продвижение врага не допускается.
Проблемы РФ с логистикой на Волчанском направлении
Российские войска сталкиваются с логистическими проблемами и снижением эффективности на Волчанском направлении.
Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер по взаимодействию со СМИ бригады "Форпост" ГПСУ Дмитрий Дюкарев.
На земле у врага проблемы с логистикой и эффективностью тактики. Движение небольших групп, отметил военный, малоэффективно на больших расстояниях.
"У нас сейчас следующий диагноз у противника — это нервный срыв. Есть намерения довести его как минимум до инсульта. У противника сложности с логистикой — даже не могут подобрать средства нормальной маскировки под погоду", — констатировал Дюкарев.
