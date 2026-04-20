ЗСУ зможуть збивати "Шахеди" над водоймами завдяки новій технології, - командир підрозділу TERRA Волохов
Українські військові вперше у світі знищили російський дрон-камікадзе "Шахед" за допомогою дрона-перехоплювача з надводної платформи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів командир підрозділу TERRA Третього армійського корпусу Микола Волохов у коментарі "Апостроф".
Як працює нова технологія
За словами військового, російські безпілотники часто рухаються вздовж річок і морських узбереж, використовуючи їх як так звані "безпечні коридори".
Це ускладнює їхнє знищення мобільними вогневими групами, які діють із суші.
Використання дронів-перехоплювачів із надводних платформ дозволяє наблизитися до цілі та швидше її знищити.
"Для дрона-перехоплювача ближча дистанція до "Шахеда", відповідно, можна швидше його перехопити", – пояснив Волохов.
Безпека для цивільних
Військовий зазначив, що така технологія також зменшує ризики для мирного населення.
Знищення дронів над водою мінімізує ймовірність падіння уламків на житлові будинки чи інфраструктуру.
Очікується, що впровадження цієї технології ускладнить Росії використання водних маршрутів для атак безпілотниками.
Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи.
Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей. Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст.
Ось - свіжа https://zmist.pl.ua/news/vorog-vykorystovuye-ruslo-dnipra-ta-mezhi-poltavshhyny-dlya-ruhu-droniv інфа про використання ворогом русла Дніпра для прольоту БПЛА.
якщо це щоб підняти настрій населенню, то результат збиттів - його і так підніме.