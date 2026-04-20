ЗСУ зможуть збивати "Шахеди" над водоймами завдяки новій технології, - командир підрозділу TERRA Волохов

Індустрія дронів

Фото: КМВА / телеграм-канал

Українські військові вперше у світі знищили російський дрон-камікадзе "Шахед" за допомогою дрона-перехоплювача з надводної платформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів командир підрозділу TERRA Третього армійського корпусу Микола Волохов у коментарі "Апостроф".

Як працює нова технологія

За словами військового, російські безпілотники часто рухаються вздовж річок і морських узбереж, використовуючи їх як так звані "безпечні коридори".

Це ускладнює їхнє знищення мобільними вогневими групами, які діють із суші.

Використання дронів-перехоплювачів із надводних платформ дозволяє наблизитися до цілі та швидше її знищити.

"Для дрона-перехоплювача ближча дистанція до "Шахеда", відповідно, можна швидше його перехопити", – пояснив Волохов.

Читайте: Дрон-перехоплювач STING 1020-го полку збив російський БпЛА "Гербера" прямим влучанням у гвинт. ВIДЕО

Безпека для цивільних

Військовий зазначив, що така технологія також зменшує ризики для мирного населення.

Знищення дронів над водою мінімізує ймовірність падіння уламків на житлові будинки чи інфраструктуру.

Очікується, що впровадження цієї технології ускладнить Росії використання водних маршрутів для атак безпілотниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 10-го корпусу збили 20 російських безпілотників. ВIДЕО