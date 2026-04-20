Впервые внедряем в армии универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов, - Федоров

В Украине создали прототип унифицированной наземной станции управления оптоволоконными БПЛА. Это решение призвано заменить несколько различных систем и упростить работу операторов на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня дроны на оптоволокне — один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБ и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность", — отметил Федоров.

Проблема — "зоопарк" наземных станций управления для запуска БПЛА

Однако для каждого оператора, работающего с оптоволоконными дронами, существует проблема — "зоопарк" наземных станций управления для запуска БПЛА. На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому во время выхода на позиции операторы вынуждены брать с собой 3–5 различных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и сокращает время на выполнение боевых задач.

Над решением этой критической для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко. Это один из его проектов в рамках Министерства обороны.

Два типа наземных станций для оптоволоконных дронов

Сегодня существует два типа наземных станций для оптоволоконных дронов — аналоговые и цифровые.

Наиболее распространенные — аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.

Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и у нас есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования.

Следующий этап — цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.

"Наша цель — сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и устраняет излишнюю сложность в работе подразделений. По поручению Президента уничтожаем врага во всех сферах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно устраняем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", — подчеркнул Федоров.

