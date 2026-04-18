Ускоряем поставки роботизированных систем для фронта. В первом полугодии заключим контракты на 25 тыс. комплексов, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров провел встречу с производителями наземных роботизированных комплексов. Ключевая задача - удовлетворить потребности фронта в НРК и ускорить поставки войскам.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи

По его словам, НРК выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на фронте. Только за март - более 9 000 миссий, выполненных военными.

"Наша цель - 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы.

В первом полугодии 2026 года в связи с возросшей потребностью заключим контракты на 25 000 НРК, которые постепенно будут поставляться на фронт. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. АОЗ уже заключила 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями", - пояснил министр.

Для того чтобы ускорить поставки, уже принят ряд решений:

разблокировано заключение контрактов даже при изменении стоимости. В начале года изменения в налоговом законодательстве повлияли на часть НРК - они подпадают под НДС, что потребовало пересмотра цен и сдвинуло сроки заключения контрактов. Сейчас ведется работа над комплексным решением этого вопроса;

синхронизировано финансирование и существенно увеличен объем закупок в год;

по заданию Минобороны АОЗ ускорила заключение контрактов;

запускается центр компетенций НРК при Минобороны, который вместе с военными и Генеральным штабом ускорит внедрение НРК на фронте и станет единым центром для производителей.

Подход к планированию

"Кроме того, меняем подход к планированию: уже в этом году производители получат контракты на следующий год. Это поможет бизнесу спрогнозировать производство и своевременно поставить необходимые объемы продукции", - добавил Федоров.

НРК - одно из самых динамичных направлений defence tech. В начале полномасштабной войны этого сектора фактически не существовало. Сегодня - полноценный рынок, созданный совместно с Brave1: 280+ компаний и 550+ решений. Для компаний Brave1 выдал 175 грантов.

Масштабирование

"Масштабируем другие направления: инженерные комплексы для минирования и разминирования, боевые платформы для поражения, наземные камикадзе, автоматизированные турели для противодействия воздушным целям. Наш фокус - дешевые и эффективные ударные НРК, которые государство может быстро масштабировать.

Вместе с производителями определили ключевые вызовы: масштабирование производства, стандартизация, обучение, локализация компонентов, полигоны, интеграция в боевые процессы. По каждому направлению, по поручению Президента, готовим решения, чтобы обеспечить бесперебойную поставку технологий на фронт", - резюмирует министр обороны.

