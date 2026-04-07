Боевой робот помог Силам обороны зачистить Терноватое и взять в плен оккупантов, - воины 131-го батальона. ВИДЕО

Силы обороны во время зачистки от оккупантов села Терноватое в Запорожской области использовали наземный роботизированный комплекс (НРК), который помог взять в плен российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию"Новинарня" рассказал заместитель командира роты 131-го отдельного разведывательного батальона имени полковника Евгения Коновальца с позывным Диджей.

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Подробности об операции

Как отмечается, Диджей координировал действия группы, освобождавшей село.

Украинские военные выследили россиян, которые прятались в домах и расставили по гаражам свои "Нивы". Оккупантам предлагали сдаться в плен, однако те не спешили. Возможно, были убеждены, что сумеют отбиться или что подойдет подкрепление.

Однако все изменилось, когда в ход пошел НРК. Робот с установленным на нем пулеметом подъехал к дому, где прятался враг, и открыл огонь.

Враги выбежали с поднятыми руками

Это стало для испуганных россиян последней каплей, и они выбежали с поднятыми руками.

"У НРК есть такая прикольная фишка: это довольно существенное психологическое давление. Потому что большинство людей понимают и могут "прочитать" другого человека - его намерения, настроение и так далее. А это - кусок железа с пулеметом. И когда он на тебя "смотрит", ты не совсем уверен, будет он стрелять или нет, и что он вообще собирается делать. Поэтому они не очень активны перед стволом пулемета, если он стоит на НРК", - отмечает командир взвода наземных роботизированных комплексов 131-й ОРб с позывным "Вітер", который управлял роботом.

Робот помогал зачищать и другие дома в селе. Как рассказывают военные, без НРК сейчас не обходится фактически ни одна миссия - это и зачистка, и логистика, и вообще "ребятам спокойнее, когда такой робот есть в группе".

"Когда мы первые разы заезжали в Терноватое, за нашими НРК бегали все собаки, лаяли по селу. А на последних миссиях они на нас уже и не реагировали", - смеются бойцы.