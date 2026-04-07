Бойовий робот допоміг Силам оборони зачистити Тернувате та захопити в полон окупантів, - воїни 131 батальйону. ВIДЕО

Сили оборони під час зачистки від окупантів села Тернувате на Запоріжжі використовували наземний роботизований комплекс (НРК), який допоміг захопити у полон російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Новинарня" розповів заступник командира роти 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця із позивним Діджей.

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Детально про операцію

Як зазначається, Діджей координував дії групи, що звільняла село.

Українські військові вистежили росіян, які ховалися в хатах і розставили по гаражах свої "Ниви". Окупантам пропонували здаватися в полон, проте ті не поспішали. Можливо, були переконані, що зуміють відбитися або що підійде підкріплення.

Проте все змінилося, коли в хід пішов НРК. Робот із встановленим на ньому кулеметом під’їхав до хати, де ховався ворог, і відкрив вогонь.

Вороги вибігли з піднятими руками

Це стало для переляканих росіян останньою краплею, і вони вибігли з піднятими руками.

"У НРК є така фішка прикольна: це досить суттєвий психологічний тиск. Тому що більшість людей розуміють і можуть "зчитати" іншу людину – її наміри, настрій і так далі. А це - шматок заліза з кулеметом. І коли він на тебе "дивиться", ти не зовсім впевнений, буде він стріляти чи не буде, і що він взагалі збирається робити. Тому вони не сильно вони активні перед стволом кулемета, якщо він стоїть на НРК", - зауважує командир взводу наземних роботизованих комплексів 131 орб з позивним Вітер, який керував роботом.

Робот допомагав зачистити й інші хати в селі. Як розповідають військові, без НРК зараз не обходиться фактично жодна місія - це й зачистка, і логістика, і взагалі "хлопцям спокійніше, коли такий робот є в групі".

"Коли ми перші рази заїжджали в Тернувате то за нашими НРК бігали всі собаки, гавкали по селі. А на крайніх місіях вони на нас уже й не реагували", - сміються бійці.