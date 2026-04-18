Прискорюємо постачання роботизованих систем для фронту. У першому півріччі законтрактуємо 25 тис. комплексів, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч із виробниками наземних роботизованих комплексів. Ключове завдання - закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання

За його словами, НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень - 9 000+ виконаних місій військовими.

"Наша мета - 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи.

У першому півріччі 2026 року за збільшеною потребою законтрактуємо 25 000 НРК, які поступово поставлятимуть на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. АОЗ уже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками", - пояснив міністр.

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Для того щоб пришвидшити постачання, вже ухвалено низку рішень:

розблоковано контрактування навіть при зміні вартості. На початку року зміни в податковому законодавстві вплинули на частину НРК - вони підпадають під ПДВ, що потребувало перегляду цін і зсунуло строки контрактування. Зараз йде робота над комплексним вирішенням цього питання;

синхронізовано фінансування та суттєво збільшено обсяг закупівель на рік;

за завданням Міноборони АОЗ пришвидшила укладання контрактів;

запускається центр компетенцій НРК при Міноборони, який разом з військовими та Генеральним штабом пришвидшить впровадження НРК на фронті й стане єдиним центром для виробників.

Підхід до планування

"Окрім того, змінюємо підхід до планування: уже цього року виробники матимуть контракти на наступний рік. Це допоможе бізнесу спрогнозувати виробництво та вчасно поставити необхідні обсяги продукції", - додав Федоров.

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НРК - один із найдинамічніших напрямів defence tech. На початку повномасштабної війни цього сектору фактично не існувало. Сьогодні - повноцінний ринок, створений разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень. Для компаній Brave1 видав 175 грантів.

Масштабування

"Масштабуємо інші напрями: інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи для ураження, наземні камікадзе, автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям. Наш фокус - дешеві та ефективні ударні НРК, які держава може швидко масштабувати.

Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. За кожним напрямом, за завданням Президента, готуємо рішення, щоб забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт", - резюмує міністр оборони.

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