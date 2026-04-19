Продолжается соревнование с РФ по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами различных уровней, отметив, что Украине необходимо повышать эффективность своих беспилотных систем.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Во время совместного совещания своим опытом поделились командиры рот, батальонов, полков и бригад БпС. Каждый из них не только плодотворно работает в своем направлении, но и вносит вклад в развитие общей базы знаний, навыков, методик.

Речь шла также об эффективности наших организационных и тактических решений в области применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь созданных батальонов БпС в бригадах территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, Украине есть чем похвастаться в сфере БПЛА.

"Но в то же время есть над чем работать для решения существующих проблем. Это касается, в частности, закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, организационно-штатных изменений в подразделениях БпС.



Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки в области беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Так же без промедления должны быть решены проблемные вопросы. Определил первоочередные задачи.



Продолжается соперничество с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал. У нас нет другого пути, кроме как усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизни наших воинов", - подытожил он.

