Новости Индустрия дронов
Продолжается соревнование с РФ по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал, - Сырский

Сырский заявил о необходимости повышать эффективность БпС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами различных уровней, отметив, что Украине необходимо повышать эффективность своих беспилотных систем.

Что известно?

"Во время совместного совещания своим опытом поделились командиры рот, батальонов, полков и бригад БпС. Каждый из них не только плодотворно работает в своем направлении, но и вносит вклад в развитие общей базы знаний, навыков, методик.

Речь шла также об эффективности наших организационных и тактических решений в области применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь созданных батальонов БпС в бригадах территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, Украине есть чем похвастаться в сфере БПЛА.

"Но в то же время есть над чем работать для решения существующих проблем. Это касается, в частности, закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, организационно-штатных изменений в подразделениях БпС.

Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки в области беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Так же без промедления должны быть решены проблемные вопросы. Определил первоочередные задачи.

Продолжается соперничество с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал. У нас нет другого пути, кроме как усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизни наших воинов", - подытожил он.

Топ комментарии
у дибіла не війна. змагання.
19.04.2026 16:52 Ответить
Сирсткий постійно бреше про якісь свої досягнення , а Зеленський його любить за це, бо сам брехун
19.04.2026 16:51 Ответить
Бо девіз цих змагань - "Вперёд!!!"

Була б для них особисто війна - девіз був би "За мною !!!"
19.04.2026 16:55 Ответить
З Глиняною і цифрореформатором ніхто не сумнівається в успіху
19.04.2026 16:49 Ответить
19.04.2026 16:51 Ответить
19.04.2026 16:52 Ответить
19.04.2026 16:55 Ответить
Про спроможності економік он перегнул.
19.04.2026 16:55 Ответить
я не розумію,навіщо слухати цю кацапську потвору? з мене зєлі достатньо...
19.04.2026 16:56 Ответить
Так це всього лише змагання ?
Фух, це всього лише голодні ігри....
Скоро сирський обійме ***** і вибачиться.
19.04.2026 16:56 Ответить
Ніяких вибачень! Тільки орден з рук ***** і то не один. Заслужив!
19.04.2026 17:00 Ответить
І героя кацапії
19.04.2026 17:10 Ответить
Кончений підар
19.04.2026 17:01 Ответить
нащо нам ці змагання? може, краще зробити ядерку та отримати мир?
19.04.2026 17:03 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/chy-mozhe-********-otrymaty-yadernu-zbroyu/33389581.html
19.04.2026 18:03 Ответить
не читав, але коротка відповідь, яка базується на вивченні матчастини: так, може.
19.04.2026 18:15 Ответить
Тю...Так це змагання,а не війна.Так би зразу і сказали.То і мобілізація у нас спортивна-тцк забусярили і зразу відпускають.
19.04.2026 17:13 Ответить
А, так ми змагаємось, а не воюємо. Ну, тоді усе ясно...
19.04.2026 17:48 Ответить
Що воно меле ? Змагання 30 мільйонної країни з 150 мільйонною країною з ядерною зброєю ????? Не смішіть !!!!! Без західної допомоги нашим "змагальникам " вже давно б настав пі@дець. Тут європейці не дали 90 мільярдів євро так одразу істерика почалась що нам кінець .ось така от українська "економіка " ,або те що від неї залишилось ,а залишились "стійкі і незламні " дешеві понти ,що "ми весь Світ захищаємо "
19.04.2026 17:53 Ответить
У відставку йди, творожніков. У відставку.
19.04.2026 18:00 Ответить
Зєля буде командувати. Він й так командує.
19.04.2026 18:05 Ответить
 
 