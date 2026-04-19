Продолжается соревнование с РФ по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал, - Сырский
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами различных уровней, отметив, что Украине необходимо повышать эффективность своих беспилотных систем.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Во время совместного совещания своим опытом поделились командиры рот, батальонов, полков и бригад БпС. Каждый из них не только плодотворно работает в своем направлении, но и вносит вклад в развитие общей базы знаний, навыков, методик.
Речь шла также об эффективности наших организационных и тактических решений в области применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь созданных батальонов БпС в бригадах территориальной обороны", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, Украине есть чем похвастаться в сфере БПЛА.
"Но в то же время есть над чем работать для решения существующих проблем. Это касается, в частности, закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, организационно-штатных изменений в подразделениях БпС.
Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки в области беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Так же без промедления должны быть решены проблемные вопросы. Определил первоочередные задачи.
Продолжается соперничество с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, экономический потенциал. У нас нет другого пути, кроме как усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизни наших воинов", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Була б для них особисто війна - девіз був би "За мною !!!"
Фух, це всього лише голодні ігри....
Скоро сирський обійме ***** і вибачиться.