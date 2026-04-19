Триває змагання з РФ за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із командирами різних рівнів, зазначивши, що Україні необхідно посилювати ефективність своїх безпілотних систем.

Що відомо?

"Під час спільної наради своїм досвідом поділилися командири рот, батальйонів, полків і бригад БпС. Кожен із них не лише плідно працює на своєму напрямку, а й робить внесок у розвиток спільної бази знань, навичок, методик.

Ішлося також про ефективність наших організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів БпС у бригадах територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, Україні є чим похвалитися в напрямку БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов’язки". ВIДЕО

"Та водночас є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.



Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання.



Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - підсумував він.

Читайте: Захищають дисципліну і виконують бойові завдання: Сирський привітав воїнів ВСП