Триває змагання з РФ за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік, - Сирський
Індустрія дронів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із командирами різних рівнів, зазначивши, що Україні необхідно посилювати ефективність своїх безпілотних систем.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Під час спільної наради своїм досвідом поділилися командири рот, батальйонів, полків і бригад БпС. Кожен із них не лише плідно працює на своєму напрямку, а й робить внесок у розвиток спільної бази знань, навичок, методик.
Ішлося також про ефективність наших організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів БпС у бригадах територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
За словами Сирського, Україні є чим похвалитися в напрямку БпЛА.
"Та водночас є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.
Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання.
Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - підсумував він.
