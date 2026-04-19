Триває змагання з РФ за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із командирами різних рівнів, зазначивши, що Україні необхідно посилювати ефективність своїх безпілотних систем.

Що відомо?

"Під час спільної наради своїм досвідом поділилися командири рот, батальйонів, полків і бригад БпС. Кожен із них не лише плідно працює на своєму напрямку, а й робить внесок у розвиток спільної бази знань, навичок, методик.

Ішлося також про ефективність наших організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів БпС у бригадах територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, Україні є чим похвалитися в напрямку БпЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов’язки". ВIДЕО

"Та водночас є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.

Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання.

Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - підсумував він.

Читайте: Захищають дисципліну і виконують бойові завдання: Сирський привітав воїнів ВСП

Сирсткий постійно бреше про якісь свої досягнення , а Зеленський його любить за це, бо сам брехун
19.04.2026 16:51 Відповісти
Бо девіз цих змагань - "Вперёд!!!"

Була б для них особисто війна - девіз був би "За мною !!!"
19.04.2026 16:55 Відповісти
19.04.2026 16:54 Відповісти
З Глиняною і цифрореформатором ніхто не сумнівається в успіху
19.04.2026 16:49 Відповісти
Бо девіз цих змагань - "Вперёд!!!"

Була б для них особисто війна - девіз був би "За мною !!!"
19.04.2026 16:55 Відповісти
Про спроможності економік он перегнул.
19.04.2026 16:55 Відповісти
я не розумію,навіщо слухати цю кацапську потвору? з мене зєлі достатньо...
19.04.2026 16:56 Відповісти
Так це всього лише змагання ?
Фух, це всього лише голодні ігри....
Скоро сирський обійме ***** і вибачиться.
19.04.2026 16:56 Відповісти
Ніяких вибачень! Тільки орден з рук ***** і то не один. Заслужив!
19.04.2026 17:00 Відповісти
І героя кацапії
19.04.2026 17:10 Відповісти
нащо нам ці змагання? може, краще зробити ядерку та отримати мир?
19.04.2026 17:03 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/chy-mozhe-********-otrymaty-yadernu-zbroyu/33389581.html
19.04.2026 18:03 Відповісти
не читав, але коротка відповідь, яка базується на вивченні матчастини: так, може.
19.04.2026 18:15 Відповісти
Тю...Так це змагання,а не війна.Так би зразу і сказали.То і мобілізація у нас спортивна-тцк забусярили і зразу відпускають.
19.04.2026 17:13 Відповісти
А, так ми змагаємось, а не воюємо. Ну, тоді усе ясно...
19.04.2026 17:48 Відповісти
Що воно меле ? Змагання 30 мільйонної країни з 150 мільйонною країною з ядерною зброєю ????? Не смішіть !!!!! Без західної допомоги нашим "змагальникам " вже давно б настав пі@дець. Тут європейці не дали 90 мільярдів євро так одразу істерика почалась що нам кінець .ось така от українська "економіка " ,або те що від неї залишилось ,а залишились "стійкі і незламні " дешеві понти ,що "ми весь Світ захищаємо "
19.04.2026 17:53 Відповісти
Зєля буде командувати. Він й так командує.
19.04.2026 18:05 Відповісти
Ну чому фейс сирського викликає таку відразу?
19.04.2026 18:44 Відповісти
Тому що він етнічний кацап. Ой, антикацапський закон ще не прийняли?
19.04.2026 22:36 Відповісти
Геймер вилупився?
19.04.2026 19:38 Відповісти
 
 