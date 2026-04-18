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Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов’язки". ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив почесні відзнаки військовослужбовцям 425 ОШП "Скеля".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

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Що каже Сирський?

"Ви зразково виконуєте свій військовий обов'язок. Ви справжні штурмовики. Ви - гордість нації", - сказав під час нагородження головнокомандувач.

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Автор: 

нагорода (1395) Сирський Олександр (1053) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (110)
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Топ коментарі
+34
український жуков,
м'ясні війська,
мала совєцька армія проти великої,
маленьке уйло проти великого уйла...

доборолись до самого краю !

така Україна нам потрібна ?

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18.04.2026 16:33 Відповісти
+26
цей про-сирський, на відміну від Генерала Залужного, нового пороху НЕ винайде - буде воювати кров'ю !

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18.04.2026 16:34 Відповісти
+20
Все зрозуміло. Внутрішня кухня "Скелі" - це страшне,як розказують. Тим не менш творожніков каже те що каже. Тобто, те що кажуть про творожнікова підтверджується. М'ясник. Совок. Сволота. Падло.
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18.04.2026 17:01 Відповісти

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