Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов’язки". ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив почесні відзнаки військовослужбовцям 425 ОШП "Скеля".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.
Що каже Сирський?
"Ви зразково виконуєте свій військовий обов'язок. Ви справжні штурмовики. Ви - гордість нації", - сказав під час нагородження головнокомандувач.
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м'ясні війська,
мала совєцька армія проти великої,
маленьке уйло проти великого уйла...
доборолись до самого краю !
така Україна нам потрібна ?
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