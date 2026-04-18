Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов’язки". ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив почесні відзнаки військовослужбовцям 425 ОШП "Скеля".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

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Що каже Сирський?

"Ви зразково виконуєте свій військовий обов'язок. Ви справжні штурмовики. Ви - гордість нації", - сказав під час нагородження головнокомандувач.

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