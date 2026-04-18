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Сырский отметил "Скалу": "Вы — гордость нации, вы образцово выполняете свои обязанности". ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вручил почетные награды военнослужащим 425-го ОШП "Скала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

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Что говорит Сырский?

"Вы образцово выполняете свой воинский долг. Вы настоящие штурмовики. Вы — гордость нации", — сказал во время награждения главнокомандующий.

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Автор: 

награда (1947) Александр Сырский (1030) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (110)
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Топ комментарии
+34
український жуков,
м'ясні війська,
мала совєцька армія проти великої,
маленьке уйло проти великого уйла...

доборолись до самого краю !

така Україна нам потрібна ?

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18.04.2026 16:33 Ответить
+26
цей про-сирський, на відміну від Генерала Залужного, нового пороху НЕ винайде - буде воювати кров'ю !

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18.04.2026 16:34 Ответить
+20
Все зрозуміло. Внутрішня кухня "Скелі" - це страшне,як розказують. Тим не менш творожніков каже те що каже. Тобто, те що кажуть про творожнікова підтверджується. М'ясник. Совок. Сволота. Падло.
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18.04.2026 17:01 Ответить

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