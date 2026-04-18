Сырский отметил "Скалу": "Вы — гордость нации, вы образцово выполняете свои обязанности". ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вручил почетные награды военнослужащим 425-го ОШП "Скала".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

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Что говорит Сырский?

"Вы образцово выполняете свой воинский долг. Вы настоящие штурмовики. Вы — гордость нации", — сказал во время награждения главнокомандующий.

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