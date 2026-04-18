Сырский отметил "Скалу": "Вы — гордость нации, вы образцово выполняете свои обязанности". ВИДЕО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вручил почетные награды военнослужащим 425-го ОШП "Скала".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.
Что говорит Сырский?
"Вы образцово выполняете свой воинский долг. Вы настоящие штурмовики. Вы — гордость нации", — сказал во время награждения главнокомандующий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
м'ясні війська,
мала совєцька армія проти великої,
маленьке уйло проти великого уйла...
доборолись до самого краю !
така Україна нам потрібна ?
.
.