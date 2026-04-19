УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13847 відвідувачів онлайн
Новини
1 800 22

Захищають дисципліну і виконують бойові завдання: Сирський привітав воїнів ВСП

всп

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців і ветеранів Військової служби правопорядку Збройних Сил України з професійним святом та подякував за забезпечення військової дисципліни, протидію правопорушенням і виконання спеціальних завдань у районах бойових дій під час повномасштабної війни.

Про це він повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Шановні військовослужбовці та ветерани Військової служби правопорядку! Щиро вітаю вас із професійним святом!

Сьогодні Військова служба правопорядку - це значно більше, ніж орган контролю чи реагування. Військові правоохоронці забезпечують дотримання законності, зміцнюють військову дисципліну, протидіють правопорушенням, підтримують стабільність у військовому середовищі, а також виконують широкий спектр інших завдань", - написав він.

Також читайте: СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку

За словами Сирського, особливої уваги заслуговує розвиток бойового потенціалу Служби. У надзвичайно стислі терміни були сформовані та масштабовані підрозділи спеціального призначення, які сьогодні виконують протидиверсійні завдання в районах активних бойових дій. Їхній професіоналізм, рішучість і звитяга довели, що Військова служба правопорядку здатна діяти не лише як правоохоронна, а й як ефективна бойова складова.

"У цей день хочу висловити подяку військовослужбовцям ВСП за відданість нашій спільній справі, служіння Україні й українському народу. Значною мірою завдяки вам зберігається керованість особовим складом та підрозділами у найважчі моменти війни", - зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: ВСП спростувала вигаданий росіянами фейк, що у потязі на Харківщині був знищений підрозділ ЗСУ

Також він висловив вдячність ветеранам, котрі від початку повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Військової служби правопорядку, ефективно виконують свої завдання, виховують надійну зміну.

"Сьогодні віддаємо шану військовослужбовцям ВСП, які загинули в боротьбі за незалежність України. Ваші жертви не будуть марними. Вдячний кожному воїну ВСП за службу, професіоналізм, витримку та відданість обраній справі. Ми переможемо! Слава Україні!" - резюмував Сирський.

Читайте: ВСП про факти СЗЧ за кордоном: У низці країн це не кримінальне порушення, тому розшуку військових немає

Автор: 

привітання (718) Сирський Олександр (904) Військова служба правопорядку ВСП (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
ВСП (https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjOgaapv_mTAxWY3gIHHTYxJAwQgK4QegYIAQgAEAM Військова служба правопорядку у Збройних Силах України) - це спеціальне правоохоронне формування у складі ЗСУ, що діє як військова поліція. Вона забезпечує дисципліну, законність та правопорядок у військових частинах, запобігає злочинам (наприклад, СЗЧ) та захищає права військовослужбовців. Створена 19 квітня 2002 року.

які, виконують бойові завдання, всп?
саме, бойові!!!!

такі, як оті мєнти вчора в києві?
до речі! відношення у військових до всп, таке ж як і у всіх військових всіх армій світу до військової поліції.
таке ж, як у пересічних громадян всього світу, до мєнтів.
показати весь коментар
19.04.2026 11:32 Відповісти
+9
Какой дисциплины? Он совок.
показати весь коментар
19.04.2026 11:26 Відповісти
+5
А як же 200 тисяч небажаючих служити під твоїм керівництвом?
показати весь коментар
19.04.2026 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну-ну...
показати весь коментар
19.04.2026 11:25 Відповісти
Та да! Для чого і від кого дисципліну треба захищати - Сирскій не уточнив. У нормальній ситуації ********** забезпечують, а не захищають.
показати весь коментар
19.04.2026 11:45 Відповісти
Какой дисциплины? Он совок.
показати весь коментар
19.04.2026 11:26 Відповісти
А як же 200 тисяч небажаючих служити під твоїм керівництвом?
показати весь коментар
19.04.2026 11:28 Відповісти
Там штати роздуті будь здоров, всп тільки кажуть під 150 тисяч! "Нікому воювати", мабуть зібрав шикування на плацу промовив велику річ і нагородив медалями, все по традиціях совка як він любить.
показати весь коментар
19.04.2026 11:31 Відповісти
нету там 150 тыщ. иначе б каждый десятый солдатик вспешником был.
показати весь коментар
19.04.2026 11:51 Відповісти
перед 22 роком іх було під 3000 осіб, не знаю скільки зараз але не 150000 це точно
показати весь коментар
19.04.2026 12:09 Відповісти
згiдно вiдповiдно)
показати весь коментар
19.04.2026 13:02 Відповісти
його пресс-секретут десь нагуглив заголовок з якоїсь совкової газєтьонки типу "савецкий воїн" та й підсунув її шефу! )) а той, від ностальгії за тими часами й видав її в медіа ))
показати весь коментар
19.04.2026 11:29 Відповісти
Що конкретно ця служба робить корисного крім стояння на блокпостах з 22 року?
показати весь коментар
19.04.2026 11:29 Відповісти
... ну наприклад, не дає провезти кілька літрів горілки та наркоти з відпустки, їдучи в частину, або трофейну зброю вивезти з передка в тил...
При чіткому виконанню службових обов'язків, ВСП у воєнний час має критичне значення.
Привітаймо цих хлопців зі святом, бо їм ні разу не солодко там!
показати весь коментар
19.04.2026 12:37 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 11:32 Відповісти
Цікаво, всп аж ціле є (навіть окреме свято) в військовий суд чи прокуратура є?
показати весь коментар
19.04.2026 11:44 Відповісти
Навіть у ТЦК є окреме свято, тільки от досі незрозуміло, що вони святкують
"День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні відзначають 8 квітня".
показати весь коментар
19.04.2026 12:53 Відповісти
Ага, тупо повтікали, гарно виконують завдання, нічого не скажеш..
показати весь коментар
19.04.2026 12:12 Відповісти
Це мабуть саме те, чому вони були навчені, судячи зі слів Клименка.
показати весь коментар
19.04.2026 12:54 Відповісти
Я й не знав що в них є особисте свято, а "День Клятого Ухилянта" є такий цікаво?
показати весь коментар
19.04.2026 11:32 Відповісти
Служба првопорядку є-а права та порядку немає...
показати весь коментар
19.04.2026 11:35 Відповісти
у них на кокарді фасція ? Це прикол такий, чи шо.
показати весь коментар
19.04.2026 12:34 Відповісти
Воїни воюють. З ким воює ВСП? Військовий і воїн це таки різні речі.
показати весь коментар
19.04.2026 12:35 Відповісти
маю думку, що практичну роботу ВСП у нас буде змога побачити пiсля можливого завершення вiйни.
показати весь коментар
19.04.2026 13:18 Відповісти
 
 