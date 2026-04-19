Захищають дисципліну і виконують бойові завдання: Сирський привітав воїнів ВСП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців і ветеранів Військової служби правопорядку Збройних Сил України з професійним святом та подякував за забезпечення військової дисципліни, протидію правопорушенням і виконання спеціальних завдань у районах бойових дій під час повномасштабної війни.

Про це він повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Шановні військовослужбовці та ветерани Військової служби правопорядку! Щиро вітаю вас із професійним святом!

Сьогодні Військова служба правопорядку - це значно більше, ніж орган контролю чи реагування. Військові правоохоронці забезпечують дотримання законності, зміцнюють військову дисципліну, протидіють правопорушенням, підтримують стабільність у військовому середовищі, а також виконують широкий спектр інших завдань", - написав він.

За словами Сирського, особливої уваги заслуговує розвиток бойового потенціалу Служби. У надзвичайно стислі терміни були сформовані та масштабовані підрозділи спеціального призначення, які сьогодні виконують протидиверсійні завдання в районах активних бойових дій. Їхній професіоналізм, рішучість і звитяга довели, що Військова служба правопорядку здатна діяти не лише як правоохоронна, а й як ефективна бойова складова.

"У цей день хочу висловити подяку військовослужбовцям ВСП за відданість нашій спільній справі, служіння Україні й українському народу. Значною мірою завдяки вам зберігається керованість особовим складом та підрозділами у найважчі моменти війни", - зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Також він висловив вдячність ветеранам, котрі від початку повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Військової служби правопорядку, ефективно виконують свої завдання, виховують надійну зміну.

"Сьогодні віддаємо шану військовослужбовцям ВСП, які загинули в боротьбі за незалежність України. Ваші жертви не будуть марними. Вдячний кожному воїну ВСП за службу, професіоналізм, витримку та відданість обраній справі. Ми переможемо! Слава Україні!" - резюмував Сирський.

