ВСП про факти СЗЧ за кордоном: У низці країн це не кримінальне порушення, тому розшуку військових немає
У різних країн самовільне залишення частини (СЗЧ) вважається адміністративним правопорушенням, а не кримінальним, тому військовослужбовця не шукають.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.
"Наші представники (ВСП ЗСУ - ред.) там є, у кожному випадку ситуація індивідуальна. У різних країнах - різне законодавство. У деяких самовільне залишення частини не є кримінальним правопорушенням, і вони (правоохоронці іншої держави - ред.) можуть військовослужбовця і не шукати, бо це адміністративне правопорушення", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо масштабів дезертирства серед військовослужбовців, які проходять навчання та бойову підготовку за кордоном.
Водночас, як наголосив Гринчук, ВСП ЗСУ працює спільно з військовою поліцією західних країн, зокрема з Військовою жандармерією Польщі.
"Через управління міжнародного військового співробітництва працюємо з нашими дипломатичними установами", - додав він.
Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на представника польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі.
Також видання повідомило, що за перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни.
Повернення на службу після СЗЧ
28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.
Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.
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А взагалі, треба владу міняти і судити вже їх, за їх діяння і бездіяльність.