ВСП про факти СЗЧ за кордоном: У низці країн це не кримінальне порушення, тому розшуку військових немає

У різних країн самовільне залишення частини (СЗЧ) вважається адміністративним правопорушенням, а не кримінальним, тому військовослужбовця не шукають.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.

"Наші представники (ВСП ЗСУ - ред.) там є, у кожному випадку ситуація індивідуальна. У різних країнах - різне законодавство. У деяких самовільне залишення частини не є кримінальним правопорушенням, і вони (правоохоронці іншої держави - ред.) можуть військовослужбовця і не шукати, бо це адміністративне правопорушення", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо масштабів дезертирства серед військовослужбовців, які проходять навчання та бойову підготовку за кордоном.

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Водночас, як наголосив Гринчук, ВСП ЗСУ працює спільно з військовою поліцією західних країн, зокрема з Військовою жандармерією Польщі.

"Через управління міжнародного військового співробітництва працюємо з нашими дипломатичними установами", - додав він.

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на представника польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі.

Також видання повідомило, що за перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни.

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Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.