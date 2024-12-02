Масштаби дезертирства українських військових під час вишколу у Польщі невеликі, але воно зростає разом із втомою від війни, - Косіняк-Камиш

У Польщі підтвердили, що випадки дезертирства серед українських військових, які проходять вишкіл на території країни, є, однак масштаби незначні.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Масштаб дезертирства невеликий, незначний. Явище, яке є, але жодним чином не загрожує навчальному процесу. Звичайно, воно буде прогресувати, чим довше триватиме війна. Це досвід інших конфліктів [...]. Я думаю, що набагато складніша ситуація (з дезертирством — ред.) в самій Україні", - сказав міністр.

Косіняк-Камиш також розповів про занепокоєння через нібито маленьку кількість українців, які проживають у Польщі та інших європейських країнах, що записуються на військовий вишкіл.

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"Я пам'ятаю нашу розмову з президентом Зеленським у липні цього року. Він був дуже оптимістичним, що багато людей піде, що у них підготовлена ​​вся операція. Тут мало людей з'явилося. Є кілька десятків людей, які записалися для такого навчання", - розповів польський міністр оборони.

Також Косіняк-Камиш заявив, що вигляд українських молодих хлопців "у надсучасних автомобілях чи п’ятизіркових готелях" "викликає емоції та виправданий спротив" не тільки в українців, які воюють, але й у поляків, які витрачають кошти на допомогу.

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Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на представника польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі.

Також видання повідомило, що за перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни.