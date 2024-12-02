Масштаби дезертирства українських військових під час вишколу у Польщі невеликі, але воно зростає разом із втомою від війни, - Косіняк-Камиш
У Польщі підтвердили, що випадки дезертирства серед українських військових, які проходять вишкіл на території країни, є, однак масштаби незначні.
Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Масштаб дезертирства невеликий, незначний. Явище, яке є, але жодним чином не загрожує навчальному процесу. Звичайно, воно буде прогресувати, чим довше триватиме війна. Це досвід інших конфліктів [...]. Я думаю, що набагато складніша ситуація (з дезертирством — ред.) в самій Україні", - сказав міністр.
Косіняк-Камиш також розповів про занепокоєння через нібито маленьку кількість українців, які проживають у Польщі та інших європейських країнах, що записуються на військовий вишкіл.
"Я пам'ятаю нашу розмову з президентом Зеленським у липні цього року. Він був дуже оптимістичним, що багато людей піде, що у них підготовлена вся операція. Тут мало людей з'явилося. Є кілька десятків людей, які записалися для такого навчання", - розповів польський міністр оборони.
Також Косіняк-Камиш заявив, що вигляд українських молодих хлопців "у надсучасних автомобілях чи п’ятизіркових готелях" "викликає емоції та виправданий спротив" не тільки в українців, які воюють, але й у поляків, які витрачають кошти на допомогу.
Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на представника польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі.
Також видання повідомило, що за перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так було вже, до повномасштабної війни. Влада біля корита сама по собі, народ сам по собі, тільки хай платить податки.
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
Таке було і буде під час будь якої масштабної війни - яка надто затягується в часі . Це було вельми поширене явище під час 1-ї і 2-ї світових воєн . І у США під час В'єтнаму . І вже пишуть що все частіше почало траплятись і в Ізраїлі .
Людська психіка не витримує .
Там причина взагалі не в політиці , а виключно - в психіці людей . Кожен день бачити смерті і чути свист куль , не кожен витримає .
А ще в свавіллі командування з совковим мисленням і совковою психологією .
Пся крев твоя... Ти повинен захищати країну, як кавалок гарматного мнєса.
А ніхто нічого не робить , аби тих "хлопців" витягнути з машин і готелів і відправити на фронт - а ні влада , ні суспільство не вимагає ... отже - все всіх влаштовує !
А ви знаєте як працює постіндустріальна економіка України?
"Украине, чтобы функционировать, нужно не только выращивать, добывать и переплавлять, но еще и потреблять. Если украинцы перестанут ходить по ресторанам, не будут покупать новые автомобили и гаджеты, то экономика Украины схлопнется."
Дуже сильно раджу почитати https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16
Але інформпростір розриває між двома абсолютно протилежними речами: необхідністю мобілізації, і необхідністю економічної мобілізації. Тобто, останнє це комфортні умови, щоб суспільство заробляло і витрачало багато грошей, бо не буде на що утримувати армію. Парадокс.
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять ховаючись вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Хто дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?-
Ти маєш за своїх панів згинути на передку
А ти тут смердиш...
Воровство, коррупция, кумовство, чиновничий произвол, рост цен и преступности, рост налогов, падение уровня жизни и повальное обнищание .....продолжать можно бесконечно. И обещание светлого будущего при беспредельной наживе верхушки страны на войне
11р війни так ми втомились. Від ***** і брехні партнерів. Дякуємо що коли ми гнали москалів з Херсона нам прикрутити постачання зброї, Польща недала мігів що обіцяла і Америці за лендліз який давали так повільно як могли. І українському уряду який розміновував,здавав,і краде.
Є господарі
Каліки - інваліди війни, не мають достойного забезпечення. Військові зарплати, командири дибіли. Генерали м'ясні штурми лиш знають. Демобілізацї немає, лише смерть звільнить тебе. А якби було якв Ізраїлі що воюють ВСІ міністри, і рядові по 4 місяці і міняються проблем не булоб.
А країну квартал перетворив в кирваве Шапіто.