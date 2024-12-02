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Новини Війна
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Масштаби дезертирства українських військових під час вишколу у Польщі невеликі, але воно зростає разом із втомою від війни, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

У Польщі підтвердили, що випадки дезертирства серед українських військових, які проходять вишкіл на території країни, є, однак масштаби незначні. 

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Масштаб дезертирства невеликий, незначний. Явище, яке є, але жодним чином не загрожує навчальному процесу. Звичайно, воно буде прогресувати, чим довше триватиме війна. Це досвід інших конфліктів [...]. Я думаю, що набагато складніша ситуація (з дезертирством — ред.) в самій Україні", - сказав міністр.

Косіняк-Камиш також розповів про занепокоєння через нібито маленьку кількість українців, які проживають у Польщі та інших європейських країнах, що записуються на військовий вишкіл.

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"Я пам'ятаю нашу розмову з президентом Зеленським у липні цього року. Він був дуже оптимістичним, що багато людей піде, що у них підготовлена ​​вся операція. Тут мало людей з'явилося. Є кілька десятків людей, які записалися для такого навчання", - розповів польський міністр оборони.

Також Косіняк-Камиш заявив, що вигляд українських молодих хлопців "у надсучасних автомобілях чи п’ятизіркових готелях" "викликає емоції та виправданий спротив" не тільки в українців, які воюють, але й у поляків, які витрачають кошти на допомогу.

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Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на представника польської служби безпеки написало, що близько 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі.

Також видання повідомило, що за перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни.

Автор: 

Польща (8486) дезертирство (295) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+14
Так буває , якщо замість ВПК і дронів мати потужні відосики гундосики
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
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02.12.2024 22:52
+10
А слів презедента зеленского про те шо він за рік закінчить війну, бо її, війну, хотів Порошенко, бо наживався на неї - мов і не існує і вже всі забули. Партнери бачили та чули шо хотів зеленский від ху....а - перестать стрелять, новий рік з рюськіми та холодцем,шашлики....
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03.12.2024 02:56
+9
Це втома від партнерів. В котрих слова кардинально розходяться зі справами вже 1013-й день.
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02.12.2024 22:42
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які союзники такі справи і з дезертирством… неоднозначно тут неоднозначно й там..
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02.12.2024 22:37 Відповісти
Яка армія, такий і рівень дезертирства з неї.
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02.12.2024 22:43 Відповісти
Це втома від партнерів. В котрих слова кардинально розходяться зі справами вже 1013-й день.
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02.12.2024 22:42 Відповісти
А слів презедента зеленского про те шо він за рік закінчить війну, бо її, війну, хотів Порошенко, бо наживався на неї - мов і не існує і вже всі забули. Партнери бачили та чули шо хотів зеленский від ху....а - перестать стрелять, новий рік з рюськіми та холодцем,шашлики....
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03.12.2024 02:56 Відповісти
Устали от войны те кто даже не воевал? А от уплаты налогов разве украинцы не устали? От соблюдения законов не устали? Нужно провести референдум кто отчего устал и все отменить и обявить что отныне каждый за себя и никто никому ничего не должен кто как хочет так и выживает?
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02.12.2024 22:44 Відповісти
каждый за себя и никто никому ничего не должен

Так було вже, до повномасштабної війни. Влада біля корита сама по собі, народ сам по собі, тільки хай платить податки.
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02.12.2024 22:48 Відповісти
Так податки тоже никто никому не должен. Власть и полицаи сами себе пускай платят как они там между собой порешают. Пускай чиновники за свой счет нанимают себе охрану. Пенсы так же пускай ищу кто им будет хлеб давать на старости. Как то так.
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02.12.2024 23:45 Відповісти
Від чого ж вони втомилися у Польщі? Багато пива цмулили?
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02.12.2024 22:49 Відповісти
Так буває , якщо замість ВПК і дронів мати потужні відосики гундосики
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
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02.12.2024 22:52 Відповісти
Так в ВПК досі нічого не змінилося,стало тіки гірше..це їхнє блеяння про щось лише казки для даунів...
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03.12.2024 05:16 Відповісти
Дезертирство це загальносвітова проблема . В кацапів зараз те саме . Може навіть в більших масштабах .
Таке було і буде під час будь якої масштабної війни - яка надто затягується в часі . Це було вельми поширене явище під час 1-ї і 2-ї світових воєн . І у США під час В'єтнаму . І вже пишуть що все частіше почало траплятись і в Ізраїлі .
Людська психіка не витримує .
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02.12.2024 22:56 Відповісти
Психіка тут мало до чого,просто мудрий нарід все частіше дивиться не ******* а справжні новини ,де покидькі крадуть мілліардами і причому не гривні....і при цьому являючись якимись довіреними особами міністрів....страшно навіть уявити скіки крадуть ті що при кориті...
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03.12.2024 05:20 Відповісти
Втомилися від беззаконня.Країна приватизована покидьками.,які лише підвищують собі зарплатню за рахунок громадян,і старих,які мовчки помирають!Солдати не хочуть гинути за країну покидьків і крадіїв ,тому тікають ,і це розумне рішення. ,треба або єднатись і захищатись від злочинної поліцейської влади або виїжджати за кордон
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04.12.2024 13:56 Відповісти
Жоден солдат на фронті не воює за покидьків з влади . Жоден !! Солдати лише захищають своїх дітей .
Там причина взагалі не в політиці , а виключно - в психіці людей . Кожен день бачити смерті і чути свист куль , не кожен витримає .
А ще в свавіллі командування з совковим мисленням і совковою психологією .
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04.12.2024 14:15 Відповісти
Ти хоть думаєш, що пишеш?
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08.12.2024 16:47 Відповісти
Шо ти мелеш поцрійоте?
Пся крев твоя... Ти повинен захищати країну, як кавалок гарматного мнєса.
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08.12.2024 16:45 Відповісти
...вигляд українських молодих хлопців "у *********** автомобілях чи п'ятизіркових готелях" "викликає емоції та виправданий спротив" Джерело: https://censor.net/ua/n3523057
А ніхто нічого не робить , аби тих "хлопців" витягнути з машин і готелів і відправити на фронт - а ні влада , ні суспільство не вимагає ... отже - все всіх влаштовує !
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02.12.2024 23:17 Відповісти
Тому що якщо дивитись в суть проблеми, то якщо ті хлопці змінять паспорт на скажімо Словенії, нікому легше не стане. А країна залишиться без грошей. У нас нацьковують військових на цивільних, в зворотню сторону це теж працює, шельмують економічний фронт, а потім ниють що ой пропали донати, немає взагалі, не вистачає ні на що. Це абсолютно бездарна і провальна інформполітика в державі.

А ви знаєте як працює постіндустріальна економіка України?

"Украине, чтобы функционировать, нужно не только выращивать, добывать и переплавлять, но еще и потреблять. Если украинцы перестанут ходить по ресторанам, не будут покупать новые автомобили и гаджеты, то экономика Украины схлопнется."
Дуже сильно раджу почитати https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16

Але інформпростір розриває між двома абсолютно протилежними речами: необхідністю мобілізації, і необхідністю економічної мобілізації. Тобто, останнє це комфортні умови, щоб суспільство заробляло і витрачало багато грошей, бо не буде на що утримувати армію. Парадокс.
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03.12.2024 07:11 Відповісти
Нема ніяких парадоксів - з економіки висмикнули набільш активний прошарок - чоловіків 30-50 років ...
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03.12.2024 13:10 Відповісти
Сходи і витягни хоч одного з машини, чи тільки на поради гаразд?
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03.12.2024 10:40 Відповісти
Ось вже і польський Камиш завив в тій же тональності,як мадярські та словацькі шакали...
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02.12.2024 23:53 Відповісти
_МОБІЛІЗАЦІЯ ? (ЗЕ БІЛИ -КОРУПЦІОНЕРИ) ВТОМИЛИСЬ ВІД ВІЙНИ!?_
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять ховаючись вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Хто дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?-
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03.12.2024 06:54 Відповісти
Тобі скільки за це віршомазтво заплатили?
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03.12.2024 10:41 Відповісти
А тобі пся крев, що жо того.
Ти маєш за своїх панів згинути на передку
А ти тут смердиш...
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08.12.2024 16:53 Відповісти
Але знаю точно, армія в західній Європі не боєздатна, і при першій загрозі життю натівці сразу в плєн підуть. А всі ухилянти і дезертири в Європі заплатили взагалі сотні міліонів і впевнені що Нічого Батьківщині не винні
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03.12.2024 10:02 Відповісти
Ти помиляєшся, ти просто думаєш, що знаєш.
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03.12.2024 10:44 Відповісти
Просто мужики стали понимать, что не за что воевать:
Воровство, коррупция, кумовство, чиновничий произвол, рост цен и преступности, рост налогов, падение уровня жизни и повальное обнищание .....продолжать можно бесконечно. И обещание светлого будущего при беспредельной наживе верхушки страны на войне
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03.12.2024 11:16 Відповісти
Хлопці що "запаковані баблом" чхати хотіли на ту допомогу, бо тратять за місяць 10 таких допомог, і так - вони НІКОЛИ не підуть воювати, тому про що розмова? Люди при грошах не будуть стояти в чергах за тими копійками...бо для них це копійки, а бідні - так... для них це гроші як і для мене
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04.12.2024 11:28 Відповісти
Скинули нам старезну зброю з усього світу. Свої армії нашим коштом оновили. Блокували кордони ,зайобували своєю різнеє. за спинами наших солдат добре спиться.
11р війни так ми втомились. Від ***** і брехні партнерів. Дякуємо що коли ми гнали москалів з Херсона нам прикрутити постачання зброї, Польща недала мігів що обіцяла і Америці за лендліз який давали так повільно як могли. І українському уряду який розміновував,здавав,і краде.
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06.12.2024 08:36 Відповісти
Нема в вас партнерів
Є господарі
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08.12.2024 16:48 Відповісти
Втомились від несправедливості злодійства зневаги нашого гугнявого ***** 4 ухилянта по відношенню до людей. Всі партери і наша "влада" ставиться до Українців як до гарматного м'яса яке має мовчки має захищати їхні інтереси.
Каліки - інваліди війни, не мають достойного забезпечення. Військові зарплати, командири дибіли. Генерали м'ясні штурми лиш знають. Демобілізацї немає, лише смерть звільнить тебе. А якби було якв Ізраїлі що воюють ВСІ міністри, і рядові по 4 місяці і міняються проблем не булоб.
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06.12.2024 08:45 Відповісти
Ви і є гарматне мнєсо
А країну квартал перетворив в кирваве Шапіто.
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08.12.2024 16:50 Відповісти
 
 