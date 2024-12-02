4 тис. військовослужбовців звернулись щодо повернення на службу після СЗЧ, - прокуратура

З моменту набрання чинності змін до законодавства про СЗЧ з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту набрання чинності вказаним законом з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис військовослужбовців, половина з них судами задоволена та військовослужбовці повернулися до виконання свого конституційного обов’язку. Решта клопотань перебувають на розгляді в судах", - ідеться у повідомленні.

У спецпрокуратурі нагадують, що військовослужбовцям, які добровільно повернуться на службу до 01.01.2025, поновлять усі пільги та соціальні гарантії, а у подальшому вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Також читайте: Баргилевич про СЗЧ в армії: збільшення терміну підготовки новобранців повинно допомогти вирішити цю проблему

Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.