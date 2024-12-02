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Новини Війна
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4 тис. військовослужбовців звернулись щодо повернення на службу після СЗЧ, - прокуратура

ЗСУ

З моменту набрання чинності змін до законодавства про СЗЧ з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис. військовослужбовців.

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту набрання чинності вказаним законом з відповідними клопотаннями вже звернулися майже 4 тис військовослужбовців, половина з них судами задоволена та військовослужбовці повернулися до виконання свого конституційного обов’язку. Решта клопотань перебувають на розгляді в судах", - ідеться у повідомленні.

У спецпрокуратурі нагадують, що військовослужбовцям, які добровільно повернуться на службу до 01.01.2025, поновлять усі пільги та соціальні гарантії, а у подальшому вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

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Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Автор: 

військовослужбовці (4715) дезертирство (295) СЗЧ (68)


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Топ коментарі
+7
це 4 відсотки.... закривайте проект
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02.12.2024 22:14
+3
Сподіваюся що у всіх хвате здорового глузду повернутися у стрій а не ховатися усе життя.
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02.12.2024 21:54
+3
повернутися у стрій, значить повернутися додому 200 -99%, 300-1%. надіюсь зрозуміло? хлопці не з доброї волі звідти дають на педалі
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02.12.2024 22:13
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Сподіваюся що у всіх хвате здорового глузду повернутися у стрій а не ховатися усе життя.
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02.12.2024 21:54 Відповісти
Переможців не судитимуть.
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02.12.2024 22:27 Відповісти
дезертирів ??
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02.12.2024 23:36 Відповісти
А ти друже, служиш? В сенсі 2,5 років не вилазиш з піздорезів? Цікаво хто сподівається)
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02.12.2024 22:00 Відповісти
повернутися у стрій, значить повернутися додому 200 -99%, 300-1%. надіюсь зрозуміло? хлопці не з доброї волі звідти дають на педалі
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02.12.2024 22:13 Відповісти
Потрібна заміна, і вона є відправити на фронт тих у кого хватає сили відпахати день та ще й усю нічь провести у клубі і зранку знов на працю.
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02.12.2024 22:31 Відповісти
ти в піхоті був? чи в тебе інфа тільки з інету? там людей палять як сірники командири.
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02.12.2024 22:41 Відповісти
Для чого, який в цьому сенс?
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02.12.2024 23:01 Відповісти
Ти в піхоті був ?? Якщо ні то не тринди !
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02.12.2024 23:40 Відповісти
вибач маск13, але бажаю тобі від всього сердця попасти в то місце та у ту прірву, де закінчується життя!
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03.12.2024 02:02 Відповісти
Це старий пердун, він на фронт не потратить
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03.12.2024 08:49 Відповісти
Тобто нормальної відповіді не буде.
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03.12.2024 22:28 Відповісти
це 4 відсотки.... закривайте проект
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02.12.2024 22:14 Відповісти
Ну таке. Через рекрутинг добровільно здається 2000 пішло. Так що 4000 це далеко не нульовий варіант...
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02.12.2024 23:07 Відповісти
нардеп, який назвав цифру, визнав, що її придумав - наче "емоційно відреагував"
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02.12.2024 23:39 Відповісти
До 1 січня термін
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03.12.2024 07:46 Відповісти
Якщо навіть ніхто не звернувся, це треба було вигадати
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02.12.2024 22:14 Відповісти
(уміляіццо)
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02.12.2024 22:14 Відповісти
Проект не взлетів
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02.12.2024 22:27 Відповісти
Не будуть нікого судити, бо вони не виживуть. Тривалість життя на нулі не більше трьох днів.
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03.12.2024 01:59 Відповісти
 
 