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Новости Война
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4 тыс. военнослужащих обратились относительно возвращения на службу после СОЧ, - прокуратура

ЗСУ

С момента вступления в силу изменений в законодательство о СОЧ с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента вступления в силу указанного закона с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс военнослужащих, половина из них судами удовлетворена, и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах", - говорится в сообщении.

В спецпрокуратуре напоминают, что военнослужащим, которые добровольно вернутся на службу до 01.01.2025, возобновят все льготы и социальные гарантии, а в дальнейшем они будут освобождены от уголовной ответственности.

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Возвращение на службу после СЗЧ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Автор: 

военнослужащие (6129) дезертирство (331) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+7
це 4 відсотки.... закривайте проект
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02.12.2024 22:14
+3
Сподіваюся що у всіх хвате здорового глузду повернутися у стрій а не ховатися усе життя.
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02.12.2024 21:54
+3
повернутися у стрій, значить повернутися додому 200 -99%, 300-1%. надіюсь зрозуміло? хлопці не з доброї волі звідти дають на педалі
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02.12.2024 22:13
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Сподіваюся що у всіх хвате здорового глузду повернутися у стрій а не ховатися усе життя.
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02.12.2024 21:54 Ответить
Переможців не судитимуть.
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02.12.2024 22:27 Ответить
дезертирів ??
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02.12.2024 23:36 Ответить
А ти друже, служиш? В сенсі 2,5 років не вилазиш з піздорезів? Цікаво хто сподівається)
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02.12.2024 22:00 Ответить
повернутися у стрій, значить повернутися додому 200 -99%, 300-1%. надіюсь зрозуміло? хлопці не з доброї волі звідти дають на педалі
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02.12.2024 22:13 Ответить
Потрібна заміна, і вона є відправити на фронт тих у кого хватає сили відпахати день та ще й усю нічь провести у клубі і зранку знов на працю.
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02.12.2024 22:31 Ответить
ти в піхоті був? чи в тебе інфа тільки з інету? там людей палять як сірники командири.
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02.12.2024 22:41 Ответить
Для чого, який в цьому сенс?
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02.12.2024 23:01 Ответить
Ти в піхоті був ?? Якщо ні то не тринди !
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02.12.2024 23:40 Ответить
вибач маск13, але бажаю тобі від всього сердця попасти в то місце та у ту прірву, де закінчується життя!
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03.12.2024 02:02 Ответить
Це старий пердун, він на фронт не потратить
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03.12.2024 08:49 Ответить
Тобто нормальної відповіді не буде.
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03.12.2024 22:28 Ответить
це 4 відсотки.... закривайте проект
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02.12.2024 22:14 Ответить
Ну таке. Через рекрутинг добровільно здається 2000 пішло. Так що 4000 це далеко не нульовий варіант...
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02.12.2024 23:07 Ответить
нардеп, який назвав цифру, визнав, що її придумав - наче "емоційно відреагував"
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02.12.2024 23:39 Ответить
До 1 січня термін
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03.12.2024 07:46 Ответить
Якщо навіть ніхто не звернувся, це треба було вигадати
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02.12.2024 22:14 Ответить
(уміляіццо)
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02.12.2024 22:14 Ответить
Проект не взлетів
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02.12.2024 22:27 Ответить
Не будуть нікого судити, бо вони не виживуть. Тривалість життя на нулі не більше трьох днів.
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03.12.2024 01:59 Ответить
 
 