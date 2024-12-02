4 тыс. военнослужащих обратились относительно возвращения на службу после СОЧ, - прокуратура

С момента вступления в силу изменений в законодательство о СОЧ с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента вступления в силу указанного закона с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс военнослужащих, половина из них судами удовлетворена, и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах", - говорится в сообщении.

В спецпрокуратуре напоминают, что военнослужащим, которые добровольно вернутся на службу до 01.01.2025, возобновят все льготы и социальные гарантии, а в дальнейшем они будут освобождены от уголовной ответственности.

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Возвращение на службу после СЗЧ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.