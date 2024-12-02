Масштабы дезертирства украинских военных во время военной подготовки в Польше невелики, но оно растет вместе с усталостью от войны, - Косиняк-Камыш

В Польше подтвердили, что случаи дезертирства среди украинских военных, которые проходят обучение на территории страны, есть, однако масштабы незначительны.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Масштаб дезертирства небольшой, незначительный. Явление, которое есть, но никоим образом не угрожает учебному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше будет длиться война. Это опыт других конфликтов [...]. Я думаю, что гораздо сложнее ситуация (с дезертирством. - Ред.) в самой Украине", - сказал министр.

Косиняк-Камыш также рассказал о беспокойстве из-за якобы маленького количества украинцев, проживающих в Польше и других европейских странах, которые записываются на военную подготовку.

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"Я помню наш разговор с президентом Зеленским в июле этого года. Он был очень оптимистичным, что много людей пойдет, что у них подготовлена вся операция. Здесь мало людей появилось. Есть несколько десятков человек, которые записались для такого обучения", - рассказал польский министр обороны.

Также Косиняк-Камыш заявил, что вид украинских молодых ребят "в сверхсовременных автомобилях или пятизвездочных отелях" "вызывает эмоции и оправданное сопротивление" не только у украинцев, которые воюют, но и у поляков, которые тратят средства на помощь.

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Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на представителя польской службы безопасности написало, что около 12 украинских военных ежемесячно убегают с военных учений в Польше.

Также издание сообщило, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны.