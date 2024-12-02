Масштабы дезертирства украинских военных во время военной подготовки в Польше невелики, но оно растет вместе с усталостью от войны, - Косиняк-Камыш
В Польше подтвердили, что случаи дезертирства среди украинских военных, которые проходят обучение на территории страны, есть, однако масштабы незначительны.
Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Масштаб дезертирства небольшой, незначительный. Явление, которое есть, но никоим образом не угрожает учебному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше будет длиться война. Это опыт других конфликтов [...]. Я думаю, что гораздо сложнее ситуация (с дезертирством. - Ред.) в самой Украине", - сказал министр.
Косиняк-Камыш также рассказал о беспокойстве из-за якобы маленького количества украинцев, проживающих в Польше и других европейских странах, которые записываются на военную подготовку.
"Я помню наш разговор с президентом Зеленским в июле этого года. Он был очень оптимистичным, что много людей пойдет, что у них подготовлена вся операция. Здесь мало людей появилось. Есть несколько десятков человек, которые записались для такого обучения", - рассказал польский министр обороны.
Также Косиняк-Камыш заявил, что вид украинских молодых ребят "в сверхсовременных автомобилях или пятизвездочных отелях" "вызывает эмоции и оправданное сопротивление" не только у украинцев, которые воюют, но и у поляков, которые тратят средства на помощь.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на представителя польской службы безопасности написало, что около 12 украинских военных ежемесячно убегают с военных учений в Польше.
Также издание сообщило, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны.
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Так було вже, до повномасштабної війни. Влада біля корита сама по собі, народ сам по собі, тільки хай платить податки.
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
Таке було і буде під час будь якої масштабної війни - яка надто затягується в часі . Це було вельми поширене явище під час 1-ї і 2-ї світових воєн . І у США під час В'єтнаму . І вже пишуть що все частіше почало траплятись і в Ізраїлі .
Людська психіка не витримує .
Там причина взагалі не в політиці , а виключно - в психіці людей . Кожен день бачити смерті і чути свист куль , не кожен витримає .
А ще в свавіллі командування з совковим мисленням і совковою психологією .
Пся крев твоя... Ти повинен захищати країну, як кавалок гарматного мнєса.
А ніхто нічого не робить , аби тих "хлопців" витягнути з машин і готелів і відправити на фронт - а ні влада , ні суспільство не вимагає ... отже - все всіх влаштовує !
А ви знаєте як працює постіндустріальна економіка України?
"Украине, чтобы функционировать, нужно не только выращивать, добывать и переплавлять, но еще и потреблять. Если украинцы перестанут ходить по ресторанам, не будут покупать новые автомобили и гаджеты, то экономика Украины схлопнется."
Дуже сильно раджу почитати https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16
Але інформпростір розриває між двома абсолютно протилежними речами: необхідністю мобілізації, і необхідністю економічної мобілізації. Тобто, останнє це комфортні умови, щоб суспільство заробляло і витрачало багато грошей, бо не буде на що утримувати армію. Парадокс.
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять ховаючись вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Хто дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?-
Ти маєш за своїх панів згинути на передку
А ти тут смердиш...
Воровство, коррупция, кумовство, чиновничий произвол, рост цен и преступности, рост налогов, падение уровня жизни и повальное обнищание .....продолжать можно бесконечно. И обещание светлого будущего при беспредельной наживе верхушки страны на войне
11р війни так ми втомились. Від ***** і брехні партнерів. Дякуємо що коли ми гнали москалів з Херсона нам прикрутити постачання зброї, Польща недала мігів що обіцяла і Америці за лендліз який давали так повільно як могли. І українському уряду який розміновував,здавав,і краде.
Є господарі
Каліки - інваліди війни, не мають достойного забезпечення. Військові зарплати, командири дибіли. Генерали м'ясні штурми лиш знають. Демобілізацї немає, лише смерть звільнить тебе. А якби було якв Ізраїлі що воюють ВСІ міністри, і рядові по 4 місяці і міняються проблем не булоб.
А країну квартал перетворив в кирваве Шапіто.