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Новости Война
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Масштабы дезертирства украинских военных во время военной подготовки в Польше невелики, но оно растет вместе с усталостью от войны, - Косиняк-Камыш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

В Польше подтвердили, что случаи дезертирства среди украинских военных, которые проходят обучение на территории страны, есть, однако масштабы незначительны.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Масштаб дезертирства небольшой, незначительный. Явление, которое есть, но никоим образом не угрожает учебному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше будет длиться война. Это опыт других конфликтов [...]. Я думаю, что гораздо сложнее ситуация (с дезертирством. - Ред.) в самой Украине", - сказал министр.

Косиняк-Камыш также рассказал о беспокойстве из-за якобы маленького количества украинцев, проживающих в Польше и других европейских странах, которые записываются на военную подготовку.

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"Я помню наш разговор с президентом Зеленским в июле этого года. Он был очень оптимистичным, что много людей пойдет, что у них подготовлена вся операция. Здесь мало людей появилось. Есть несколько десятков человек, которые записались для такого обучения", - рассказал польский министр обороны.

Также Косиняк-Камыш заявил, что вид украинских молодых ребят "в сверхсовременных автомобилях или пятизвездочных отелях" "вызывает эмоции и оправданное сопротивление" не только у украинцев, которые воюют, но и у поляков, которые тратят средства на помощь.

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Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на представителя польской службы безопасности написало, что около 12 украинских военных ежемесячно убегают с военных учений в Польше.

Также издание сообщило, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны.

Автор: 

Польша (8408) дезертирство (331) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Топ комментарии
+14
Так буває , якщо замість ВПК і дронів мати потужні відосики гундосики
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
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02.12.2024 22:52
+10
А слів презедента зеленского про те шо він за рік закінчить війну, бо її, війну, хотів Порошенко, бо наживався на неї - мов і не існує і вже всі забули. Партнери бачили та чули шо хотів зеленский від ху....а - перестать стрелять, новий рік з рюськіми та холодцем,шашлики....
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03.12.2024 02:56
+9
Це втома від партнерів. В котрих слова кардинально розходяться зі справами вже 1013-й день.
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02.12.2024 22:42
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які союзники такі справи і з дезертирством… неоднозначно тут неоднозначно й там..
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02.12.2024 22:37 Ответить
Яка армія, такий і рівень дезертирства з неї.
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02.12.2024 22:43 Ответить
Це втома від партнерів. В котрих слова кардинально розходяться зі справами вже 1013-й день.
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02.12.2024 22:42 Ответить
А слів презедента зеленского про те шо він за рік закінчить війну, бо її, війну, хотів Порошенко, бо наживався на неї - мов і не існує і вже всі забули. Партнери бачили та чули шо хотів зеленский від ху....а - перестать стрелять, новий рік з рюськіми та холодцем,шашлики....
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03.12.2024 02:56 Ответить
Устали от войны те кто даже не воевал? А от уплаты налогов разве украинцы не устали? От соблюдения законов не устали? Нужно провести референдум кто отчего устал и все отменить и обявить что отныне каждый за себя и никто никому ничего не должен кто как хочет так и выживает?
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02.12.2024 22:44 Ответить
каждый за себя и никто никому ничего не должен

Так було вже, до повномасштабної війни. Влада біля корита сама по собі, народ сам по собі, тільки хай платить податки.
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02.12.2024 22:48 Ответить
Так податки тоже никто никому не должен. Власть и полицаи сами себе пускай платят как они там между собой порешают. Пускай чиновники за свой счет нанимают себе охрану. Пенсы так же пускай ищу кто им будет хлеб давать на старости. Как то так.
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02.12.2024 23:45 Ответить
Від чого ж вони втомилися у Польщі? Багато пива цмулили?
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02.12.2024 22:49 Ответить
Так буває , якщо замість ВПК і дронів мати потужні відосики гундосики
Коли замість збереження нормальних генералів на посадах - їх усувають
Коли шпальти новин просякнуті марадерськими і саботажними скандалами ЗеШапіто
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02.12.2024 22:52 Ответить
Так в ВПК досі нічого не змінилося,стало тіки гірше..це їхнє блеяння про щось лише казки для даунів...
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03.12.2024 05:16 Ответить
Дезертирство це загальносвітова проблема . В кацапів зараз те саме . Може навіть в більших масштабах .
Таке було і буде під час будь якої масштабної війни - яка надто затягується в часі . Це було вельми поширене явище під час 1-ї і 2-ї світових воєн . І у США під час В'єтнаму . І вже пишуть що все частіше почало траплятись і в Ізраїлі .
Людська психіка не витримує .
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02.12.2024 22:56 Ответить
Психіка тут мало до чого,просто мудрий нарід все частіше дивиться не ******* а справжні новини ,де покидькі крадуть мілліардами і причому не гривні....і при цьому являючись якимись довіреними особами міністрів....страшно навіть уявити скіки крадуть ті що при кориті...
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03.12.2024 05:20 Ответить
Втомилися від беззаконня.Країна приватизована покидьками.,які лише підвищують собі зарплатню за рахунок громадян,і старих,які мовчки помирають!Солдати не хочуть гинути за країну покидьків і крадіїв ,тому тікають ,і це розумне рішення. ,треба або єднатись і захищатись від злочинної поліцейської влади або виїжджати за кордон
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04.12.2024 13:56 Ответить
Жоден солдат на фронті не воює за покидьків з влади . Жоден !! Солдати лише захищають своїх дітей .
Там причина взагалі не в політиці , а виключно - в психіці людей . Кожен день бачити смерті і чути свист куль , не кожен витримає .
А ще в свавіллі командування з совковим мисленням і совковою психологією .
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04.12.2024 14:15 Ответить
Ти хоть думаєш, що пишеш?
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08.12.2024 16:47 Ответить
Шо ти мелеш поцрійоте?
Пся крев твоя... Ти повинен захищати країну, як кавалок гарматного мнєса.
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08.12.2024 16:45 Ответить
...вигляд українських молодих хлопців "у *********** автомобілях чи п'ятизіркових готелях" "викликає емоції та виправданий спротив" Джерело: https://censor.net/ua/n3523057
А ніхто нічого не робить , аби тих "хлопців" витягнути з машин і готелів і відправити на фронт - а ні влада , ні суспільство не вимагає ... отже - все всіх влаштовує !
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02.12.2024 23:17 Ответить
Тому що якщо дивитись в суть проблеми, то якщо ті хлопці змінять паспорт на скажімо Словенії, нікому легше не стане. А країна залишиться без грошей. У нас нацьковують військових на цивільних, в зворотню сторону це теж працює, шельмують економічний фронт, а потім ниють що ой пропали донати, немає взагалі, не вистачає ні на що. Це абсолютно бездарна і провальна інформполітика в державі.

А ви знаєте як працює постіндустріальна економіка України?

"Украине, чтобы функционировать, нужно не только выращивать, добывать и переплавлять, но еще и потреблять. Если украинцы перестанут ходить по ресторанам, не будут покупать новые автомобили и гаджеты, то экономика Украины схлопнется."
Дуже сильно раджу почитати https://telegra.ph/Pochemu-u-Ukrainy-ne-********-ehkonomika-11-16

Але інформпростір розриває між двома абсолютно протилежними речами: необхідністю мобілізації, і необхідністю економічної мобілізації. Тобто, останнє це комфортні умови, щоб суспільство заробляло і витрачало багато грошей, бо не буде на що утримувати армію. Парадокс.
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03.12.2024 07:11 Ответить
Нема ніяких парадоксів - з економіки висмикнули набільш активний прошарок - чоловіків 30-50 років ...
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03.12.2024 13:10 Ответить
Сходи і витягни хоч одного з машини, чи тільки на поради гаразд?
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03.12.2024 10:40 Ответить
Ось вже і польський Камиш завив в тій же тональності,як мадярські та словацькі шакали...
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02.12.2024 23:53 Ответить
_МОБІЛІЗАЦІЯ ? (ЗЕ БІЛИ -КОРУПЦІОНЕРИ) ВТОМИЛИСЬ ВІД ВІЙНИ!?_
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять ховаючись вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Хто дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?-
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03.12.2024 06:54 Ответить
Тобі скільки за це віршомазтво заплатили?
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03.12.2024 10:41 Ответить
А тобі пся крев, що жо того.
Ти маєш за своїх панів згинути на передку
А ти тут смердиш...
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08.12.2024 16:53 Ответить
Але знаю точно, армія в західній Європі не боєздатна, і при першій загрозі життю натівці сразу в плєн підуть. А всі ухилянти і дезертири в Європі заплатили взагалі сотні міліонів і впевнені що Нічого Батьківщині не винні
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03.12.2024 10:02 Ответить
Ти помиляєшся, ти просто думаєш, що знаєш.
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03.12.2024 10:44 Ответить
Просто мужики стали понимать, что не за что воевать:
Воровство, коррупция, кумовство, чиновничий произвол, рост цен и преступности, рост налогов, падение уровня жизни и повальное обнищание .....продолжать можно бесконечно. И обещание светлого будущего при беспредельной наживе верхушки страны на войне
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03.12.2024 11:16 Ответить
Хлопці що "запаковані баблом" чхати хотіли на ту допомогу, бо тратять за місяць 10 таких допомог, і так - вони НІКОЛИ не підуть воювати, тому про що розмова? Люди при грошах не будуть стояти в чергах за тими копійками...бо для них це копійки, а бідні - так... для них це гроші як і для мене
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04.12.2024 11:28 Ответить
Скинули нам старезну зброю з усього світу. Свої армії нашим коштом оновили. Блокували кордони ,зайобували своєю різнеє. за спинами наших солдат добре спиться.
11р війни так ми втомились. Від ***** і брехні партнерів. Дякуємо що коли ми гнали москалів з Херсона нам прикрутити постачання зброї, Польща недала мігів що обіцяла і Америці за лендліз який давали так повільно як могли. І українському уряду який розміновував,здавав,і краде.
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06.12.2024 08:36 Ответить
Нема в вас партнерів
Є господарі
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08.12.2024 16:48 Ответить
Втомились від несправедливості злодійства зневаги нашого гугнявого ***** 4 ухилянта по відношенню до людей. Всі партери і наша "влада" ставиться до Українців як до гарматного м'яса яке має мовчки має захищати їхні інтереси.
Каліки - інваліди війни, не мають достойного забезпечення. Військові зарплати, командири дибіли. Генерали м'ясні штурми лиш знають. Демобілізацї немає, лише смерть звільнить тебе. А якби було якв Ізраїлі що воюють ВСІ міністри, і рядові по 4 місяці і міняються проблем не булоб.
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06.12.2024 08:45 Ответить
Ви і є гарматне мнєсо
А країну квартал перетворив в кирваве Шапіто.
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08.12.2024 16:50 Ответить
 
 