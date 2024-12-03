ВСП о фактах СОЧ за границей: В ряде стран это не уголовное нарушение, поэтому розыска военных нет
В разных странах самовольное оставление части (СОЧ) считается административным правонарушением, а не уголовным, поэтому военнослужащего не ищут.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.
"Наши представители (ВСП ВСУ, - ред.) там есть, в каждом случае - ситуация индивидуальна. В разных странах - разное законодательство. В некоторых - самовольное оставление части не является уголовным правонарушением, и они (правоохранители другого государства,- ред.) могут военнослужащего и не искать, потому что это - административное правонарушение", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабах дезертирства среди военнослужащих, которые проходят обучение и боевую подготовку за рубежом.
В то же время, как отметил Гринчук, ВСП ВСУ работает совместно с военной полицией западных стран, в частности с Военной жандармерией Польши.
"Через управление международного военного сотрудничества работаем с нашими дипломатическими учреждениями", - добавил он.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на представителя польской службы безопасности написало, что около 12 украинских военных ежемесячно убегают с военных учений в Польше.
Также издание сообщило, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны.
Возвращение на службу после СОЧ
Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.
Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.
Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А взагалі, треба владу міняти і судити вже їх, за їх діяння і бездіяльність.