ВСП о фактах СОЧ за границей: В ряде стран это не уголовное нарушение, поэтому розыска военных нет

В разных странах самовольное оставление части (СОЧ) считается административным правонарушением, а не уголовным, поэтому военнослужащего не ищут.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.

"Наши представители (ВСП ВСУ, - ред.) там есть, в каждом случае - ситуация индивидуальна. В разных странах - разное законодательство. В некоторых - самовольное оставление части не является уголовным правонарушением, и они (правоохранители другого государства,- ред.) могут военнослужащего и не искать, потому что это - административное правонарушение", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабах дезертирства среди военнослужащих, которые проходят обучение и боевую подготовку за рубежом.

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В то же время, как отметил Гринчук, ВСП ВСУ работает совместно с военной полицией западных стран, в частности с Военной жандармерией Польши.

"Через управление международного военного сотрудничества работаем с нашими дипломатическими учреждениями", - добавил он.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на представителя польской службы безопасности написало, что около 12 украинских военных ежемесячно убегают с военных учений в Польше.

Также издание сообщило, что за первые 10 месяцев этого года дезертировало или совершили СОЧ больше украинских солдат, чем за предыдущие два года полномасштабной войны.

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Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.