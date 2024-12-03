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Военнослужащие после СОЧ могут вернуться в одну из 17 определенных частей, - Военная служба правопорядка

Військові після СЗЧ можуть повернутись до однієї із 17 визначених частин

Украинские военнослужащие, которые совершили самовольное оставление части, могут вернуться в одну из 17 определенных министром обороны Рустемом Умеровым воинских частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.

По его словам, военные после СОЧ будут распределены в соответствующие батальоны резерва армейских корпусов оперативных командований.

После этого они будут распределены по воинским частям, определенным главой Минобороны.

Гринчук также отметил, что 30 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил перечень из 17 воинских частей, в которые могут вернуться бойцы, совершившие СОЧ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 6 тысяч военных вернутся на службу после СОЧ, - Военная служба правопорядка

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

Также читайте: Военных, которые до 1 января добровольно вернутся с СОЧ, возобновят со всеми соцгарантиями, - ГБР

Автор: 

военнослужащие (6129) Военная служба правопорядка (44) СОЧ (69)


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їм кримінальні справи закриють?

як ці 17 визначених частин називаються? шторм У (умерова)?

зараз в сзч не цікаво тікати, бо тільки до 1 січня погуляєш.
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03.12.2024 18:37 Ответить
Чув такий вислів: "Краще хай троє судять, нііж четверо несуть". З тюрьми то ти вийдеш рано чи пізно, плюс, особисто я переконаний, що після війни буде щось типу амністії по "військовим" статтями (дезертирство, СЗЧ, невиконання наказів і тд) тому що треба буде людей якось ресоціалізовувати. В свою чергу, в армії ти скоріш за все будеш піхотинцем. Саме піхота несе найбільші втрати, що, вочевидь, і спричиняє те, що туди переводять військових з ППО, підрозділів забезпечення, медиків, тощо. І, що логічно, більшість тепершніх "спікерів ЗСУ" (військових, які дають коментарі ЗМІ, інтерв'ю, зведення з фронту і тд) якраз з підрозділів БПЛА, в які вони перевелись, хоча на початку були в піхоту (ну логічно, бо БПЛА теж поряд з лінією фронту, але все таки шансів вмерти менше, аніж в піхоті)
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23.12.2024 10:41 Ответить
 
 