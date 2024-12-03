Военнослужащие после СОЧ могут вернуться в одну из 17 определенных частей, - Военная служба правопорядка

Украинские военнослужащие, которые совершили самовольное оставление части, могут вернуться в одну из 17 определенных министром обороны Рустемом Умеровым воинских частей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.

По его словам, военные после СОЧ будут распределены в соответствующие батальоны резерва армейских корпусов оперативных командований.

После этого они будут распределены по воинским частям, определенным главой Минобороны.

Гринчук также отметил, что 30 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил перечень из 17 воинских частей, в которые могут вернуться бойцы, совершившие СОЧ.

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Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.

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