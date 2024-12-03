Более 6 тысяч военных вернутся на службу после СОЧ, - Военная служба правопорядка

Более 6 тысяч военнослужащих вернутся на службу после самовольного оставления части.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге во вторник рассказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка полковник Александр Гринчук.

Как известно, военных, которые после СОЧ до 1 января 2025 года добровольно вернутся в ряды ВСУ, не только освободят от уголовной ответственности, им также восстановят все социальные гарантии.

"Могу сказать, что сейчас за последний месяц более 6 тысяч военных вернулись в ряды ВСУ", - сказал Гринчук.

Как объяснили Цензор.НЕТ собеседники в Генштабе, военные возвращаются в другую часть, а не в ту, в которую ушли.

Военных после СОЧ распределят в батальоны резерва, а дальше - в воинские части, кроме той, которую они самовольно оставили.

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Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, 28 ноября президент Зеленский подписал закон, позволяющий добровольно и без наказания возвращаться на службу тем, кто впервые совершил СОЧ или дезертировал.

Согласно закону, начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Также сообщалось, что военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, будут восстановлении со всеми социальными гарантиями.