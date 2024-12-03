Понад 6 тисяч військових повернуться на службу після СЗЧ, - Військова служба правопорядку
Понад 6 тисяч військовослужбовців повернуться на службу після самовільного залишення частини.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у вівторок розповів заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.
Як відомо, військових, які після СЗЧ до 1 січня 2025 року добровільно повернуться до лав ЗСУ, не лише звільнять від кримінальної відповідальності, їм також поновлять усі соціальні гарантії.
"Можу сказати, що зараз за останній місяць понад 6 тисяч військових повернулись до лав ЗСУ", - сказав Гринчук.
Як пояснили Цензор.НЕТ співрозмовники у Генштабі, військові повертаються в іншу частину, а не в ту, яку пішли.
Військових після СЗЧ розподілять у батальйони резерву, а далі – у військові частини, окрім тієї, яку вони самовільно залишили.
Повернення на службу після СЗЧ
Нагадаємо, 28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.
Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.
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