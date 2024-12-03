Військовослужбовці після СЗЧ можуть повернутись до однієї із 17 визначених частин, - Військова служба правопорядку

Українські військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини, можуть повернутись до однієї із 17 визначених міністром оборони Рустемом Умєровим військових частин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку полковник Олександр Гринчук.

За його словами, військові після СЗЧ будуть розподілені у відповідні батальйони резерву армійських корпусів оперативних командувань.

Після цього вони будуть розподілені по військових частинах, визначених главою Міноборони.

Гринчук також зазначив, що 30 листопада міністр оборони України Рустем Умєров затвердив перелік із 17 військових частин, до яких можуть повернутися бійці, що здійснили СЗЧ.

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Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, 28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

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