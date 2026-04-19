Защищают дисциплину и выполняют боевые задачи: Сырский поздравил воинов ВСП
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих и ветеранов Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и поблагодарил их за обеспечение военной дисциплины, противодействие правонарушениям и выполнение специальных задач в районах боевых действий во время полномасштабной войны.
Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые военнослужащие и ветераны Военной службы правопорядка! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня Военная служба правопорядка — это гораздо больше, чем орган контроля или реагирования. Военные правоохранители обеспечивают соблюдение законности, укрепляют военную дисциплину, противодействуют правонарушениям, поддерживают стабильность в военной среде, а также выполняют широкий спектр других задач", — написал он.
По словам Сырского, особого внимания заслуживает развитие боевого потенциала Службы. В чрезвычайно сжатые сроки были сформированы и масштабированы подразделения специального назначения, которые сегодня выполняют противодиверсионные задачи в районах активных боевых действий. Их профессионализм, решимость и доблесть доказали, что Военная служба правопорядка способна действовать не только как правоохранительная, но и как эффективная боевая составляющая.
"В этот день хочу выразить благодарность военнослужащим ВСП за преданность нашему общему делу, служение Украине и украинскому народу. Во многом благодаря вам сохраняется управляемость личным составом и подразделениями в самые тяжелые моменты войны", — отметил Главнокомандующий ВСУ.
Также он выразил благодарность ветеранам, которые с начала полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Военной службы правопорядка, эффективно выполняют свои задачи, воспитывают надежную смену.
"Сегодня мы отдаем дань уважения военнослужащим ВСП, погибшим в борьбе за независимость Украины. Ваши жертвы не будут напрасными. Благодарен каждому воину ВСП за службу, профессионализм, выдержку и преданность избранному делу. Мы победим! Слава Украине!", — резюмировал Сырский.
При чіткому виконанню службових обов'язків, ВСП у воєнний час має критичне значення.
Привітаймо цих хлопців зі святом, бо їм ні разу не солодко там!
які, виконують бойові завдання, всп?
саме, бойові!!!!
такі, як оті мєнти вчора в києві?
до речі! відношення у військових до всп, таке ж як і у всіх військових всіх армій світу до військової поліції.
таке ж, як у пересічних громадян всього світу, до мєнтів.
"День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні відзначають 8 квітня".