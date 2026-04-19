Защищают дисциплину и выполняют боевые задачи: Сырский поздравил воинов ВСП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих и ветеранов Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и поблагодарил их за обеспечение военной дисциплины, противодействие правонарушениям и выполнение специальных задач в районах боевых действий во время полномасштабной войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Военной службы правопорядка! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня Военная служба правопорядка — это гораздо больше, чем орган контроля или реагирования. Военные правоохранители обеспечивают соблюдение законности, укрепляют военную дисциплину, противодействуют правонарушениям, поддерживают стабильность в военной среде, а также выполняют широкий спектр других задач", — написал он.

По словам Сырского, особого внимания заслуживает развитие боевого потенциала Службы. В чрезвычайно сжатые сроки были сформированы и масштабированы подразделения специального назначения, которые сегодня выполняют противодиверсионные задачи в районах активных боевых действий. Их профессионализм, решимость и доблесть доказали, что Военная служба правопорядка способна действовать не только как правоохранительная, но и как эффективная боевая составляющая.

"В этот день хочу выразить благодарность военнослужащим ВСП за преданность нашему общему делу, служение Украине и украинскому народу. Во многом благодаря вам сохраняется управляемость личным составом и подразделениями в самые тяжелые моменты войны", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Также он выразил благодарность ветеранам, которые с начала полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Военной службы правопорядка, эффективно выполняют свои задачи, воспитывают надежную смену.

"Сегодня мы отдаем дань уважения военнослужащим ВСП, погибшим в борьбе за независимость Украины. Ваши жертвы не будут напрасными. Благодарен каждому воину ВСП за службу, профессионализм, выдержку и преданность избранному делу. Мы победим! Слава Украине!", — резюмировал Сырский.

поздравление (1020) Александр Сырский (878) Военная служба правопорядка (49)
Топ комментарии
+9
ВСП (https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjOgaapv_mTAxWY3gIHHTYxJAwQgK4QegYIAQgAEAM Військова служба правопорядку у Збройних Силах України) - це спеціальне правоохоронне формування у складі ЗСУ, що діє як військова поліція. Вона забезпечує дисципліну, законність та правопорядок у військових частинах, запобігає злочинам (наприклад, СЗЧ) та захищає права військовослужбовців. Створена 19 квітня 2002 року.

які, виконують бойові завдання, всп?
саме, бойові!!!!

такі, як оті мєнти вчора в києві?
до речі! відношення у військових до всп, таке ж як і у всіх військових всіх армій світу до військової поліції.
таке ж, як у пересічних громадян всього світу, до мєнтів.
19.04.2026 11:32 Ответить
+8
Какой дисциплины? Он совок.
19.04.2026 11:26 Ответить
+4
Ну-ну...
19.04.2026 11:25 Ответить
Ну-ну...
19.04.2026 11:25 Ответить
Та да! Для чого і від кого дисципліну треба захищати - Сирскій не уточнив. У нормальній ситуації ********** забезпечують, а не захищають.
19.04.2026 11:45 Ответить
Какой дисциплины? Он совок.
19.04.2026 11:26 Ответить
А як же 200 тисяч небажаючих служити під твоїм керівництвом?
19.04.2026 11:28 Ответить
Там штати роздуті будь здоров, всп тільки кажуть під 150 тисяч! "Нікому воювати", мабуть зібрав шикування на плацу промовив велику річ і нагородив медалями, все по традиціях совка як він любить.
19.04.2026 11:31 Ответить
нету там 150 тыщ. иначе б каждый десятый солдатик вспешником был.
19.04.2026 11:51 Ответить
перед 22 роком іх було під 3000 осіб, не знаю скільки зараз але не 150000 це точно
19.04.2026 12:09 Ответить
згiдно вiдповiдно)
19.04.2026 13:02 Ответить
його пресс-секретут десь нагуглив заголовок з якоїсь совкової газєтьонки типу "савецкий воїн" та й підсунув її шефу! )) а той, від ностальгії за тими часами й видав її в медіа ))
19.04.2026 11:29 Ответить
Що конкретно ця служба робить корисного крім стояння на блокпостах з 22 року?
19.04.2026 11:29 Ответить
... ну наприклад, не дає провезти кілька літрів горілки та наркоти з відпустки, їдучи в частину, або трофейну зброю вивезти з передка в тил...
При чіткому виконанню службових обов'язків, ВСП у воєнний час має критичне значення.
Привітаймо цих хлопців зі святом, бо їм ні разу не солодко там!
19.04.2026 12:37 Ответить
ВСП (https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjOgaapv_mTAxWY3gIHHTYxJAwQgK4QegYIAQgAEAM Військова служба правопорядку у Збройних Силах України) - це спеціальне правоохоронне формування у складі ЗСУ, що діє як військова поліція. Вона забезпечує дисципліну, законність та правопорядок у військових частинах, запобігає злочинам (наприклад, СЗЧ) та захищає права військовослужбовців. Створена 19 квітня 2002 року.

які, виконують бойові завдання, всп?
саме, бойові!!!!

такі, як оті мєнти вчора в києві?
до речі! відношення у військових до всп, таке ж як і у всіх військових всіх армій світу до військової поліції.
таке ж, як у пересічних громадян всього світу, до мєнтів.
19.04.2026 11:32 Ответить
Цікаво, всп аж ціле є (навіть окреме свято) в військовий суд чи прокуратура є?
19.04.2026 11:44 Ответить
Навіть у ТЦК є окреме свято, тільки от досі незрозуміло, що вони святкують
"День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні відзначають 8 квітня".
19.04.2026 12:53 Ответить
Ага, тупо повтікали, гарно виконують завдання, нічого не скажеш..
19.04.2026 12:12 Ответить
Це мабуть саме те, чому вони були навчені, судячи зі слів Клименка.
19.04.2026 12:54 Ответить
Я й не знав що в них є особисте свято, а "День Клятого Ухилянта" є такий цікаво?
19.04.2026 11:32 Ответить
Служба првопорядку є-а права та порядку немає...
19.04.2026 11:35 Ответить
тварожнікав, іді *****. чьмо ******.
19.04.2026 11:44 Ответить
у них на кокарді фасція ? Це прикол такий, чи шо.
19.04.2026 12:34 Ответить
Воїни воюють. З ким воює ВСП? Військовий і воїн це таки різні речі.
19.04.2026 12:35 Ответить
маю думку, що практичну роботу ВСП у нас буде змога побачити пiсля можливого завершення вiйни.
19.04.2026 13:18 Ответить
 
 