Защищают дисциплину и выполняют боевые задачи: Сырский поздравил воинов ВСП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих и ветеранов Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником и поблагодарил их за обеспечение военной дисциплины, противодействие правонарушениям и выполнение специальных задач в районах боевых действий во время полномасштабной войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Военной службы правопорядка! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня Военная служба правопорядка — это гораздо больше, чем орган контроля или реагирования. Военные правоохранители обеспечивают соблюдение законности, укрепляют военную дисциплину, противодействуют правонарушениям, поддерживают стабильность в военной среде, а также выполняют широкий спектр других задач", — написал он.

По словам Сырского, особого внимания заслуживает развитие боевого потенциала Службы. В чрезвычайно сжатые сроки были сформированы и масштабированы подразделения специального назначения, которые сегодня выполняют противодиверсионные задачи в районах активных боевых действий. Их профессионализм, решимость и доблесть доказали, что Военная служба правопорядка способна действовать не только как правоохранительная, но и как эффективная боевая составляющая.

"В этот день хочу выразить благодарность военнослужащим ВСП за преданность нашему общему делу, служение Украине и украинскому народу. Во многом благодаря вам сохраняется управляемость личным составом и подразделениями в самые тяжелые моменты войны", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Также он выразил благодарность ветеранам, которые с начала полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Военной службы правопорядка, эффективно выполняют свои задачи, воспитывают надежную смену.

"Сегодня мы отдаем дань уважения военнослужащим ВСП, погибшим в борьбе за независимость Украины. Ваши жертвы не будут напрасными. Благодарен каждому воину ВСП за службу, профессионализм, выдержку и преданность избранному делу. Мы победим! Слава Украине!", — резюмировал Сырский.

