СОЧ и неправильное обращение с оружием - самые распространенные правонарушения среди военных ВСУ, - Военная служба правопорядка

Одними из наиболее частых нарушений среди военнослужащих являются самовольное оставление части и несоблюдение правил обращения с оружием. Если такие случаи становятся регулярными, они могут существенно затруднять выполнение боевых задач подразделениями и повышать риски для их эффективности.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Военной службы правопорядка ВСУ полковник Евгений Свидерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие нарушения фиксируются чаще всего?

"На сегодняшний день среди наиболее распространенных правонарушений — самовольное оставление части, нарушение правил обращения с оружием, а также другие правонарушения против установленного порядка военной службы", — отметил он.

Вопрос дисциплины

Свидерский подчеркнул, что дисциплина имеет критически важное значение для стабильности подразделений и выполнения боевых задач.

"Армия - это система, где все взаимосвязано. И если где-то возникает сбой дисциплины, это может повлиять на выполнение боевых задач. Поэтому влияние таких правонарушений всегда носит системный характер: оно сказывается не только на конкретном человеке, но и на подразделении в целом", - пояснил он.

