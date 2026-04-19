СОЧ и неправильное обращение с оружием - самые распространенные правонарушения среди военных ВСУ, - Военная служба правопорядка

Правонарушения в ВСУ

Одними из наиболее частых нарушений среди военнослужащих являются самовольное оставление части и несоблюдение правил обращения с оружием. Если такие случаи становятся регулярными, они могут существенно затруднять выполнение боевых задач подразделениями и повышать риски для их эффективности.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Военной службы правопорядка ВСУ полковник Евгений Свидерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие нарушения фиксируются чаще всего?

"На сегодняшний день среди наиболее распространенных правонарушений — самовольное оставление части, нарушение правил обращения с оружием, а также другие правонарушения против установленного порядка военной службы", — отметил он.

Вопрос дисциплины

Свидерский подчеркнул, что дисциплина имеет критически важное значение для стабильности подразделений и выполнения боевых задач.

"Армия - это система, где все взаимосвязано. И если где-то возникает сбой дисциплины, это может повлиять на выполнение боевых задач. Поэтому влияние таких правонарушений всегда носит системный характер: оно сказывается не только на конкретном человеке, но и на подразделении в целом", - пояснил он.

военнослужащие (6426) правонарушение (40) Военная служба правопорядка (49) СОЧ (155)
Сьогодні армія СЗЧ більша за армію, яка боронить Україну. І це не трусіть бійців, а поведінка влади. Бійці бачать, що у влади немає війни. Їх призначенці купаються, як вареники в маслі. Мають високі оклади, схеми по мародерству мільярдів, покупку нерухомості і бізнесів в ЄС, вільне пересування їх і їх дітей... За 7 років не забезпечили бійців необхідним, не перевели економіку на воєнні рейки, провалили мобілізацію.., то бійці не бажають бути безкоштовним розхідним матеріалом в мародеських руках влади.
19.04.2026 10:13 Ответить
Одними з найчастіших порушень серед військових є самовільне залишення частини та недотримання правил поводження зі зброєю. Якщо такі випадки стають регулярними, вони можуть суттєво ускладнювати виконання бойових завдань підрозділами та підвищувати ризики для їхньої ефективності. Результат управління війсками совковими покуїстами , які з часів совка вбачають армію, не як найголовнішу силу захисту держави і народу ,а як можливість заробляти собі на "хліб з маслом"
19.04.2026 10:23 Ответить
 
 