СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку
Одними з найчастіших порушень серед військових є самовільне залишення частини та недотримання правил поводження зі зброєю. Якщо такі випадки стають регулярними, вони можуть суттєво ускладнювати виконання бойових завдань підрозділами та підвищувати ризики для їхньої ефективності.
Про це повідомив заступник начальника ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Євген Свідерський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Які порушення фіксують найчастіше?
"На сьогодні серед найбільш поширених правопорушень є самовільне залишення частини, порушення правил поводження зі зброєю, а також інші правопорушення проти встановленого порядку військової служби", - зазначив він.
Питання дисципліни
Свідерський підкреслив, що дисципліна є критично важливою для стабільності підрозділів і виконання бойових завдань.
"Армія - це система, де все пов’язано. І якщо десь виникає збій дисципліни, це може вплинути на виконання бойових завдань. Тому вплив таких правопорушень завжди є системним: він б’є не лише по конкретній людині, а й по підрозділу в цілому", - пояснив він.
Мільйони чоловіків, які перебувають за кордоном, і сотні тисяч усередині країни зі статусом СЗЧ (ті, хто самовільно залишив частину), перетворюються на потужну опозиційну медіасилу.
ТікТок-революція невдоволення: Соціальні мережі вже переповнені відео з критикою мобілізаційних методів. Радикалізація закону дасть цим людям «моральне право» на ще жорсткішу риторику.
Втрата зв'язку з діаспорою: Обмеження консульських послуг та анулювання паспортів остаточно відрізає мільйони українців від батьківщини. Ці люди перестануть бути джерелом валютних надходжень (грошових переказів сім'ям) і перетворяться на критиків влади, формуючи негативний імідж країни на Заході.