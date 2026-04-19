СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку

Одними з найчастіших порушень серед військових є самовільне залишення частини та недотримання правил поводження зі зброєю. Якщо такі випадки стають регулярними, вони можуть суттєво ускладнювати виконання бойових завдань підрозділами та підвищувати ризики для їхньої ефективності.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Євген Свідерський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Які порушення фіксують найчастіше?

"На сьогодні серед найбільш поширених правопорушень є самовільне залишення частини, порушення правил поводження зі зброєю, а також інші правопорушення проти встановленого порядку військової служби", - зазначив він.

Питання дисципліни

Свідерський підкреслив, що дисципліна є критично важливою для стабільності підрозділів і виконання бойових завдань.

"Армія - це система, де все пов’язано. І якщо десь виникає збій дисципліни, це може вплинути на виконання бойових завдань. Тому вплив таких правопорушень завжди є системним: він б’є не лише по конкретній людині, а й по підрозділу в цілому", - пояснив він.

