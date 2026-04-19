СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку

Правопорушення в ЗСУ

Одними з найчастіших порушень серед військових є самовільне залишення частини та недотримання правил поводження зі зброєю. Якщо такі випадки стають регулярними, вони можуть суттєво ускладнювати виконання бойових завдань підрозділами та підвищувати ризики для їхньої ефективності.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Євген Свідерський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Які порушення фіксують найчастіше?

"На сьогодні серед найбільш поширених правопорушень є самовільне залишення частини, порушення правил поводження зі зброєю, а також інші правопорушення проти встановленого порядку військової служби", - зазначив він.

Питання дисципліни

Свідерський підкреслив, що дисципліна є критично важливою для стабільності підрозділів і виконання бойових завдань.

"Армія - це система, де все пов’язано. І якщо десь виникає збій дисципліни, це може вплинути на виконання бойових завдань. Тому вплив таких правопорушень завжди є системним: він б’є не лише по конкретній людині, а й по підрозділу в цілому", - пояснив він.

Сьогодні армія СЗЧ більша за армію, яка боронить Україну. І це не трусіть бійців, а поведінка влади. Бійці бачать, що у влади немає війни. Їх призначенці купаються, як вареники в маслі. Мають високі оклади, схеми по мародерству мільярдів, покупку нерухомості і бізнесів в ЄС, вільне пересування їх і їх дітей... За 7 років не забезпечили бійців необхідним, не перевели економіку на воєнні рейки, провалили мобілізацію.., то бійці не бажають бути безкоштовним розхідним матеріалом в мародеських руках влади.
19.04.2026 10:13 Відповісти
Одними з найчастіших порушень серед військових є самовільне залишення частини та недотримання правил поводження зі зброєю. Якщо такі випадки стають регулярними, вони можуть суттєво ускладнювати виконання бойових завдань підрозділами та підвищувати ризики для їхньої ефективності. Результат управління війсками совковими покуїстами , які з часів совка вбачають армію, не як найголовнішу силу захисту держави і народу ,а як можливість заробляти собі на "хліб з маслом"
19.04.2026 10:23 Відповісти
Риба гниє з голови, і коли головком совок в голові і в крові совок всюди, на жаль, люди тікають від цього совка який ставить солдата на рівні худоби і м'яса.
19.04.2026 11:40 Відповісти
В армії дисципліна присутня лише в окремих підрозділах спецпризначення. В інших підрозділах вона відсутня. Совок на совку та совком погоняє.
19.04.2026 10:40 Відповісти
А я думав що самі смертоносні правопорушення у війську то безвідповідальність командирів, брехня, казнокрадство. Але якщо втік від тупого бидла-мародера то це злочин. ЗЕ всім продемонстрував що призначення у війську політично мотивовані, а пасивний протест такий як СЗЧ для нього не допустимий бо так ще Баканова з Єрмаком мусітиме відправити на фронт
19.04.2026 11:22 Відповісти
В причину саму чого не дивитеся чого в сзч йдуть? Борцуни з наслідками, я й не знав що в них ще й окреме свято є.
19.04.2026 11:39 Відповісти
Якщо примуть Закон про обмеження прав українських чоловіків 13673:
Мільйони чоловіків, які перебувають за кордоном, і сотні тисяч усередині країни зі статусом СЗЧ (ті, хто самовільно залишив частину), перетворюються на потужну опозиційну медіасилу.

ТікТок-революція невдоволення: Соціальні мережі вже переповнені відео з критикою мобілізаційних методів. Радикалізація закону дасть цим людям «моральне право» на ще жорсткішу риторику.

Втрата зв'язку з діаспорою: Обмеження консульських послуг та анулювання паспортів остаточно відрізає мільйони українців від батьківщини. Ці люди перестануть бути джерелом валютних надходжень (грошових переказів сім'ям) і перетворяться на критиків влади, формуючи негативний імідж країни на Заході.
19.04.2026 12:01 Відповісти
Я ж і кажу, настане час і це перетвориться на натурально підпільну організацію типо опір , корупційній владі яка по факту вже в статусі окупантів
19.04.2026 12:22 Відповісти
 
 