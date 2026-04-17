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Новини Збиття шахедів Індустрія дронів
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Військові за добу збили рекордну кількість "Шахедів" перехоплювачами Sting. ВIДЕО

Індустрія дронів

Дрон-перехоплювач Sting

Екіпаж "Фокстрот" дивізіону "Паскуди" 1020 ЗРАП, знищив 28 "Шахедів" і 2 "Гербери" за 24 години. Це новий рекорд збиття за добу перехоплювачами Sting.

Про це повідомили в компанії "Дикі Шершні", яка виготовляє інтерсептори.

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Попередній рекорд – 24 "Шахеди" та "Гербери" належав військовослужбовцю з позивним "Мігель" з 1020 ЗРАП.

"Новий рекорд встановили його учні", – уточнили в "Диких Шершнях".

Як раніше писав БізнесЦензор, "Дикі Шершні" встановили рекорд дистанційного керування дроном-перехоплювачем. Відстань склала 2 тис. км, а пілот перебував за кордоном.

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рекорд (78) дрони (715) Дикі шершні (18) перехоплювач (16)
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