Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Збиття шахедів Індустрія дронів
2 461 13

2000 кілометрів: "Дикі Шершні" встановили рекорд дистанційного керування дроном-перехоплювачем. ВIДЕО

Індустрія дронів

Sting "Диких Шершнів"

Пілот, перебуваючи за кордоном, керував перехоплювачем Sting на півночі України. Відстань склала 2 тис. км.

Про це повідомили в компанії "Дикі Шершні", яка виробляє дрони-перехоплювачі Sting.

Неймовірний рекорд став можливим завдяки системі Hornet Vision Ctrl. Її головна особливість в тому, що безпілотниками можна керувати з будь-якої локації за сотні кілометрів від цілі.

Читайте також: Історія Sting: Як "Дикі Шершні" зробили перехоплювач дронів, який хочуть усі

"Ми вже розпочали серійне розгортання Hornet Vision Ctrl. Саме це раніше дозволило Роману "Халку" з підрозділу BULAVA знищити два "Шахеди" на відстані 500 км", – зазначили в "Диких Шершнях".

Hornet Vision Ctrl кілька місяців проходив бойові випробування на фронті. "Дикі Шершні" розпочали серійне розгортання технології наприкінці березня. Система дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту: замість 20 км – до 100 км.

Hornet Vision Ctrl розроблений на замовлення Спільноти Стрененка та маштабується в межах проєкту "Шахедоріз".

Автор: 

рекорд (78) дрони (715) Дикі шершні (18) перехоплювач (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Колись історія розкаже, що цим пілотом був міндічь...
показати весь коментар
17.04.2026 13:39 Відповісти
+2
Нє, Міндіч "фламінгами" керує
показати весь коментар
17.04.2026 15:06 Відповісти
+2
у більшості інтерцепторів стеля не перевищує двох тисяч метрв, а більше і не потрібно, бо кацапське лайно літає низько щоб уникнути завчасного виявлення засобами РЛС. Але деякі спеціалізовані прототипи для боротьби з крилами-розвідниками мають робочу стелю до 6000 метрів.
показати весь коментар
17.04.2026 17:26 Відповісти

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 