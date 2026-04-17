2000 кілометрів: "Дикі Шершні" встановили рекорд дистанційного керування дроном-перехоплювачем. ВIДЕО

Індустрія дронів

Пілот, перебуваючи за кордоном, керував перехоплювачем Sting на півночі України. Відстань склала 2 тис. км.

Про це повідомили в компанії "Дикі Шершні", яка виробляє дрони-перехоплювачі Sting.

Неймовірний рекорд став можливим завдяки системі Hornet Vision Ctrl. Її головна особливість в тому, що безпілотниками можна керувати з будь-якої локації за сотні кілометрів від цілі.

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"Ми вже розпочали серійне розгортання Hornet Vision Ctrl. Саме це раніше дозволило Роману "Халку" з підрозділу BULAVA знищити два "Шахеди" на відстані 500 км", – зазначили в "Диких Шершнях".

Hornet Vision Ctrl кілька місяців проходив бойові випробування на фронті. "Дикі Шершні" розпочали серійне розгортання технології наприкінці березня. Система дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту: замість 20 км – до 100 км.

Hornet Vision Ctrl розроблений на замовлення Спільноти Стрененка та маштабується в межах проєкту "Шахедоріз".