Запускаем новый уровень "малой" ПВО: управление перехватчиками на расстоянии тысячи километров, — Федоров. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украина первой в мире системно внедряет дистанционное управление дронами-перехватчиками.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Сбивание за тысячи километров
"Год назад через Brave1 инициировали развитие и испытания технологии дистанционного управления для дронов-перехватчиков. Сегодня у нас есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров", — говорится в сообщении.
Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире системно масштабирует дистанционное управление дронами-перехватчиками. Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны.
Что это дает
"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом", — рассказал министр.
По его словам, это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту.
Также Федоров сообщил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хвьодоров скоро дотягне дрота управління дронами до славетного "батальона Монако".
бійці батальону будуть нищити шахеди з казіно та мішленівских ресторацій
Єрмак і оманські з шмигалем та гончаруком і даниловим та умеровим, глибоко зхвильовані!!??
Придурок .А хто дрона доставить на ворожу територію,щоб там його використати?Чи він сам туди якось телепортується?
вони дивляться фанфаронний марафон
PS але прискорений напрямок - до безпілотної автономності.
Тепер мантра що не обов"язково бути на ЛБЗ-можна з квартири управляти дроном .