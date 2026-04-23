РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11937 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны-перехватчики Индустрия дронов
1 202 33

Запускаем новый уровень "малой" ПВО: управление перехватчиками на расстоянии тысячи километров, — Федоров. ВИДЕО

Украина первой в мире системно внедряет дистанционное управление дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сбивание за тысячи километров

"Год назад через Brave1 инициировали развитие и испытания технологии дистанционного управления для дронов-перехватчиков. Сегодня у нас есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров", — говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире системно масштабирует дистанционное управление дронами-перехватчиками. Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны.

Читайте также: Литва закупит дроны-перехватчики Merops, испытанные в Украине, — СМИ

Что это дает

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом", — рассказал министр.

По его словам, это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту.

Также Федоров сообщил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

Читайте также: США внедрили украинскую антидроновую технологию на Ближнем Востоке, — Reuters

Автор: 

ПВО (3612) Федоров Михаил (659) перехватчик (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
+5
показать весь комментарий
+4
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
урррряя !

Хвьодоров скоро дотягне дрота управління дронами до славетного "батальона Монако".
бійці батальону будуть нищити шахеди з казіно та мішленівских ресторацій

.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:54 Ответить
Так, і скажуть " а я теж воював!"
показать весь комментарий
23.04.2026 19:55 Ответить
Де логіка в вашій критиці? Тобто ліпше шоб оператор стояв на землі і на власні очі спостерігав за перехоплювачем та шахедом? Тоді вам від цього стане легше? Щоб ви розуміли Амери дронами воюють на відстані до х*я і трошкі десь на базі в штаті Арізона а дрон х*яре шашликів десь під Кандагаром і повірте ці вояки дронщики в Америці еліта збройних сил
показать весь комментарий
23.04.2026 20:17 Ответить
Який сенс в керуванні дроном з Іспанії? Чи чим далі - тим кращий пінг? Дрон від базової станції не може бути далі чим дозволяє його передавач. Не з старлінками вони ж літають?
показать весь комментарий
23.04.2026 20:30 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2026 20:36 Ответить
Так це ж супер.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:26 Ответить
До Львова 800 км.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:54 Ответить
а далі - герої Тиси....

.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:00 Ответить
Пройшло чимало часу з 2022 року, аж ось і ….
Єрмак і оманські з шмигалем та гончаруком і даниловим та умеровим, глибоко зхвильовані!!??
показать весь комментарий
23.04.2026 19:57 Ответить
Пілот більше не прив'язаний до позиції. Дрон у небі - управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном", - розповів міністр. Джерело: https://censor.net/ua/v3612096
Придурок .А хто дрона доставить на ворожу територію,щоб там його використати?Чи він сам туди якось телепортується?
показать весь комментарий
23.04.2026 20:01 Ответить
А хто і де поставить там же ретранслятори для керування.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:04 Ответить
ці "деталі" не для ЗЄльоних лохов -
вони дивляться фанфаронний марафон

.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:15 Ответить
лазерное оружие очень эффективное и малозатратное. Нужно только генератор и бочка бензина. Оно уже есть у ВСУ??
показать весь комментарий
23.04.2026 20:01 Ответить
Совки керували місяцеходом на відстані сотень тисяч кілометрів, американці - марсоходом на десятки мільйонів кілометрів. І тут Федоров всіх переплюнув.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:03 Ответить
а головне вперше в світі
показать весь комментарий
23.04.2026 20:05 Ответить
Москалі ще минулого року показували керування дроном на території України,з якоїсь висотки в Москві.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:54 Ответить
Вертольотом на Марсі літали довго,але Хвьодоров школу прогуляв і диплом купив
показать весь комментарий
23.04.2026 20:07 Ответить
может быть мы когда нибудь даже сможем делать патроны
показать весь комментарий
23.04.2026 20:33 Ответить
аж гордість пробирає до кісток.що є мабуть можливість "хламінги" запускати в бік 3,14дерації з Ізраїлю
показать весь комментарий
23.04.2026 20:11 Ответить
Так дрон же хтось повинен доставити на місце!
показать весь комментарий
23.04.2026 20:11 Ответить
А про це вони подумають потім!
показать весь комментарий
23.04.2026 20:18 Ответить
Для створять новий рід військ - сили доставки бпла... Вперше у світі!
показать весь комментарий
23.04.2026 20:28 Ответить
Максімальна дальність системи Патріот - 160 км, по балістики на дуже меньше. Україна розробляла, та прийшла проросійська зелена гнида і все зупинила, систему ППО-ПРО Кільчень - обнаруження цілей - 400км, враження цілей - 280 км. Там ціла куча аппаратних та центр управління системою знаходиться у облачній структурі - знищити йього не можливо. 1000 км. - схоже на звичайну зелену брехню.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:12 Ответить
Все докладай прямо в Кремль. Вони обожнюють таких киздаболов.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:14 Ответить
Чого тільки не придумаєш заради того щоб виправдати своє призначення міністром оборони.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:15 Ответить
Мені завжди цікавить, а хто ті дрони на місці запускати буде? Адже росіяни відслідковують за місцем виліту дрона. Саме туди потім прилітає.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:16 Ответить
Розумніші кацапи ще відслідковують точку звідки радіосигнал управління йде У них нажаль є такі можливості.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:45 Ответить
відслідкувати місце зльоту інтерцептора практично неможливо, бо https://youtu.be/Jq9HqnUHBgA?t=44 це відбувається без спалахів, гуркоту та нших ознак. Ну хіба що якійсь місцевий маладагвардєєц за тисячу гривень здасть у тєлєграмі стартову дислокацю.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:54 Ответить
конкурс дурнуватих коментів. Слава ЗСУ. Все буде Україна!
PS але прискорений напрямок - до безпілотної автономності.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:20 Ответить
Хфьодоров оголосив, а орден ще не дали?
показать весь комментарий
23.04.2026 20:33 Ответить
Чергова кістка для обсмоктування.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:33 Ответить
Спочатку була мантра про те що кожен буде служити де хоче і на якій хоче посаді в ЗСУ.
Тепер мантра що не обов"язково бути на ЛБЗ-можна з квартири управляти дроном .
показать весь комментарий
23.04.2026 20:42 Ответить
корисний кремлю кіндер-дибіл доповідає хйлу всі починання мо.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:46 Ответить
 
 