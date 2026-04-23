Запускаем новый уровень "малой" ПВО: управление перехватчиками на расстоянии тысячи километров, — Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украина первой в мире системно внедряет дистанционное управление дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Сбивание за тысячи километров

"Год назад через Brave1 инициировали развитие и испытания технологии дистанционного управления для дронов-перехватчиков. Сегодня у нас есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров", — говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что Украина первой в мире системно масштабирует дистанционное управление дронами-перехватчиками. Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны.

Что это дает

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе — управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом", — рассказал министр.

По его словам, это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту.



Также Федоров сообщил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

