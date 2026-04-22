РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13200 посетителей онлайн
Новости Закупка дронов
565 11

Литва закупит дроны-перехватчики Merops, опробованные в Украине, - LRT

Литва приобретет американские беспилотники для борьбы с "Шахедами"

Правительство Литвы приняло решение о закупке пробной партии беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков американского производства Merops AS-3 Surveyor, которые уже прошли испытания в Украине в боевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Почему выбрали именно эти дроны

Литовские власти одобрили закупку без проведения стандартной тендерной процедуры.

В Министерстве обороны настояли именно на этих системах из-за их эффективности, подтвержденной при применении в Украине.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что эти комплексы позволяют эффективно противодействовать беспилотникам типа "Шахед", "Гербера" и их аналогам.

Что именно закупят

Речь идет о комплексах Merops AS-3 Surveyor, которые будет поставлять американская компания Perennial Autonomy.

Всего планируется приобрести 48 беспилотников без боевого заряда.

Среди них – 24 аппарата с тепловыми датчиками и еще 24 с радиолокационными сенсорами.

Дополнительные возможности

Помимо самих дронов, Литва также получит услуги по обучению персонала и интеграции радаров.

Это должно обеспечить полноценное использование систем в борьбе с воздушными угрозами.

Литва усиливает оборонные возможности на фоне роста угроз в регионе и учитывает опыт Украины в противодействии российским атакам беспилотниками.

Автор: 

испытания (388) Литва (2692) Украина (44302) перехватчик (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Американського виробництва. Чомусь не українського. Може Буданов таки правий, коли пояснив, що всі т. з. українські дрони на 90% китайські? Чергова потужно-незламна смарагдово-зєльона бульбашка лопнула.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:07 Ответить
+1
"Писюны" не так востребованы , как хотелось бы...
показать весь комментарий
22.04.2026 17:13 Ответить
+1
Американські теж китайські, хіба відсоток менший - не 90, а може 70 чи 60.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.04.2026 17:07 Ответить
Американські теж китайські, хіба відсоток менший - не 90, а може 70 чи 60.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:23 Ответить
Погоджуюсь. Навіть з % згідний.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:34 Ответить
від цих меропсів тхне корупцією:

1 всього 48 !!!! штук
2. з інфрачервоним та рлс наведенням

меропси в рази дорожчі за щахеди

.
показать весь комментарий
22.04.2026 18:19 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 17:13 Ответить
Ви про унікальний фортепіанний?
показать весь комментарий
22.04.2026 17:35 Ответить
На этот раз нет). Про эти
https://uk.wikipedia.org/wiki/P1-Sun
показать весь комментарий
22.04.2026 17:37 Ответить
Звичайно. Надпотужнійший блокує експорт наших дронів.
показать весь комментарий
22.04.2026 17:38 Ответить
Зараз у Києві повітряна тривога, радію що ще не всі дрони перехоплювач продати змогли
показать весь комментарий
22.04.2026 17:40 Ответить
В Запорожье тревоги бесконечны. + к радости.
показать весь комментарий
22.04.2026 18:32 Ответить
 
 