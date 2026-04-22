Литва закупит дроны-перехватчики Merops, опробованные в Украине, - LRT

Правительство Литвы приняло решение о закупке пробной партии беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков американского производства Merops AS-3 Surveyor, которые уже прошли испытания в Украине в боевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

Почему выбрали именно эти дроны

Литовские власти одобрили закупку без проведения стандартной тендерной процедуры.

В Министерстве обороны настояли именно на этих системах из-за их эффективности, подтвержденной при применении в Украине.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что эти комплексы позволяют эффективно противодействовать беспилотникам типа "Шахед", "Гербера" и их аналогам.

Что именно закупят

Речь идет о комплексах Merops AS-3 Surveyor, которые будет поставлять американская компания Perennial Autonomy.

Всего планируется приобрести 48 беспилотников без боевого заряда.

Среди них – 24 аппарата с тепловыми датчиками и еще 24 с радиолокационными сенсорами.

Дополнительные возможности

Помимо самих дронов, Литва также получит услуги по обучению персонала и интеграции радаров.

Это должно обеспечить полноценное использование систем в борьбе с воздушными угрозами.

Литва усиливает оборонные возможности на фоне роста угроз в регионе и учитывает опыт Украины в противодействии российским атакам беспилотниками.

