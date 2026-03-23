В Литве взорвался и упал неизвестный беспилотник: вероятно, он прилетел из Беларуси

В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро недалеко от деревни Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь с территории Беларуси.

Об этом сообщило СМИ LRT.

Что известно о падении дрона?

В понедельник издание получило видеозапись инцидента –– взрыва, который произошел ночью. На видео слышен звук жужжащего объекта, взрыв и видны горящие обломки. Согласно данным камер видеонаблюдения, инцидент произошел в 03:04 23 марта.

Дрон залетел, вероятно, из Беларуси

Как сообщили представители литовской армии, "радары не зафиксировали объект, который мог пересечь воздушное пространство страны". В то же время окончательные выводы должны быть сделаны по результатам расследования.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Чунис заявил, что обломки взорвавшегося объекта уже обнаружены. Он добавил, что найден двигатель внутреннего сгорания. По его словам, взрывчатых веществ не обнаружено, но это не означает, что их не было.

Происхождение объекта пока неизвестно, однако, по словам военных, он мог прилететь с территории Беларуси, учитывая близость границы.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что во вторник созовет заседание Комиссии по национальной безопасности. Оно состоится в 10:00.

