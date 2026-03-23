РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7596 посетителей онлайн
Новости Падение дрона в Литве
783 8

В Литве взорвался и упал неизвестный беспилотник: вероятно, он прилетел из Беларуси

В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро недалеко от деревни Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь с территории Беларуси.

Об этом сообщило СМИ LRT, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о падении дрона?

В понедельник издание получило видеозапись инцидента –– взрыва, который произошел ночью. На видео слышен звук жужжащего объекта, взрыв и видны горящие обломки. Согласно данным камер видеонаблюдения, инцидент произошел в 03:04 23 марта.

Дрон залетел, вероятно, из Беларуси

Как сообщили представители литовской армии, "радары не зафиксировали объект, который мог пересечь воздушное пространство страны". В то же время окончательные выводы должны быть сделаны по результатам расследования.

  • Пресс-секретарь Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Чунис заявил, что обломки взорвавшегося объекта уже обнаружены. Он добавил, что найден двигатель внутреннего сгорания. По его словам, взрывчатых веществ не обнаружено, но это не означает, что их не было. 
  • Происхождение объекта пока неизвестно, однако, по словам военных, он мог прилететь с территории Беларуси, учитывая близость границы.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что во вторник созовет заседание Комиссии по национальной безопасности. Оно состоится в 10:00.

Фото: V. Raupelio / LRT

Автор: 

Беларусь (7960) беспилотник (4920) Литва (2673)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орбан, цуко, паскудить...
показать весь комментарий
23.03.2026 21:50 Ответить
Ну старт пішов. Якщо проглотять то піде стабільно по пару штук в тиждень потім у день. ***** як гопнік
показать весь комментарий
23.03.2026 21:57 Ответить
Яка глибина занепокоєності НАТО? 5см,45см,1,03 м? Невже глибше? Чи НАТО взагалі пофіг? Ну впав і впав.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:58 Ответить
У нас такі роями літають кожну ніч.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:59 Ответить
Так і є... У мене вже онуки точно визначають рев цих "коршаків" - хоч ще малі...
показать весь комментарий
23.03.2026 22:27 Ответить
Це раніше тільки вночі літали... У нас в Сумській, вони майже цілодобово літають.
показать весь комментарий
23.03.2026 22:56 Ответить
Де 5-та стаття НАТИ?
показать весь комментарий
23.03.2026 22:28 Ответить
Тут ще потрібно розібратись, а що то за бпла був, чий він. І взагалі, можливо він не становив ніякої загрози!
показать весь комментарий
23.03.2026 22:57 Ответить
 
 