У Литві вибухнув та впав невідомий безпілотник: ймовірно, він прилетів із Білорусі

У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.

Про це повідомило медіа LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про падіння дрона?

У понеділок видання отримало відеозапис інциденту –– вибуху, який стався вночі. На відео чути звук об'єкта, що дзижчить, вибух і видно уламки, що горять. Згідно з даними камер відеоспостереження, інцидент стався о 03:04 23 березня.

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Дрон залетів, ймовірно, з Білорусі

Як повідомили представники литовської армії, "радари не зафіксували об’єкта, який міг перетнути повітряний простір країни". Водночас остаточні висновки мають надати результати розслідування.

Речник Збройних сил Литви майор Гінтаутас Чуніс заявив, що уламки об'єкта, що вибухнув, вже виявили. Він додав, що знайдено двигун внутрішнього згоряння. За його словами, вибухових речовин не виявили, але це не означає, що їх не було.

Походження об’єкта наразі невідоме, однак, за словами військових, він міг прилетіти з території Білорусь, з огляду на близькість кордону.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що у вівторок скликає засідання Комісії з національної безпеки. Воно відбудеться о 10:00.

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