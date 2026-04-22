Литва закупить дрони-перехоплювачі Merops, випробувані в Україні, - ЗМІ

Уряд Литви ухвалив рішення про закупівлю пробної партії безпілотників-перехоплювачів американського виробництва Merops AS-3 Surveyor, які вже були випробувані Україною у бойових умовах.

Чому обрали саме ці дрони

Литовська влада погодила придбання без проведення стандартної тендерної процедури.

У Міністерстві оборони наполягли саме на цих системах через їхню ефективність, підтверджену під час застосування в Україні.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що ці комплекси дозволяють ефективно протидіяти безпілотникам типу "Шахед", "Гербера" та їх аналогам.

Що саме закуплять

Йдеться про комплекси Merops AS-3 Surveyor, які постачатиме американська компанія Perennial Autonomy.

Загалом планується придбати 48 безпілотників без бойового заряду.

Серед них – 24 апарати з тепловими датчиками та ще 24 з радіолокаційними сенсорами.

Додаткові можливості

Окрім самих дронів, Литва також отримає послуги з навчання персоналу та інтеграції радарів.

Це має забезпечити повноцінне використання систем у боротьбі з повітряними загрозами.

Литва посилює оборонні можливості на тлі зростання загроз у регіоні та враховує досвід України у протидії російським атакам безпілотниками.

