Литва закупить дрони-перехоплювачі Merops, випробувані в Україні, - ЗМІ
Індустрія дронів
Уряд Литви ухвалив рішення про закупівлю пробної партії безпілотників-перехоплювачів американського виробництва Merops AS-3 Surveyor, які вже були випробувані Україною у бойових умовах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання LRT.
Чому обрали саме ці дрони
Литовська влада погодила придбання без проведення стандартної тендерної процедури.
У Міністерстві оборони наполягли саме на цих системах через їхню ефективність, підтверджену під час застосування в Україні.
Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що ці комплекси дозволяють ефективно протидіяти безпілотникам типу "Шахед", "Гербера" та їх аналогам.
Що саме закуплять
Йдеться про комплекси Merops AS-3 Surveyor, які постачатиме американська компанія Perennial Autonomy.
Загалом планується придбати 48 безпілотників без бойового заряду.
Серед них – 24 апарати з тепловими датчиками та ще 24 з радіолокаційними сенсорами.
Додаткові можливості
Окрім самих дронів, Литва також отримає послуги з навчання персоналу та інтеграції радарів.
Це має забезпечити повноцінне використання систем у боротьбі з повітряними загрозами.
Литва посилює оборонні можливості на тлі зростання загроз у регіоні та враховує досвід України у протидії російським атакам безпілотниками.
1 всього 48 !!!! штук
2. з інфрачервоним та рлс наведенням
меропси в рази дорожчі за щахеди
так, ступінь локалізації залишається частковою. Українські виробники часто використовують імпортні магніти, сенсори та інші мікроелементи. Та попри це, поява внутрішнього ринку комплектуючих уже суттєво скорочує логістичні ланцюги й робить армійські дрони менш залежними від зовнішніх постачань. Ми не видобуваємо лантан, але це не заважає нам виробляти якісну денну та нічну оптику, ми не виробляємо надчисті монокристали силіцію, але це не завадило компанії "Дикі Шершні" першими локалізували виробництво польотних контролерів (Flight Controllers) - складного «мозку» FPV-дронів, які стабілізують політ і координують роботу двигунів. Це дозволило знизити залежність від китайських постачальників і здешевити виробництво у ці компанії майже на 12%.
У Німеччині теж не видобувають неодим, але це їм не заважає робити двигуни.
