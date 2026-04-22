Литва закупить дрони-перехоплювачі Merops, випробувані в Україні, - ЗМІ

Литва придбає американські безпілотники для боротьби з "Шахедами"

Уряд Литви ухвалив рішення про закупівлю пробної партії безпілотників-перехоплювачів американського виробництва Merops AS-3 Surveyor, які вже були випробувані Україною у бойових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання LRT.

Чому обрали саме ці дрони

Литовська влада погодила придбання без проведення стандартної тендерної процедури.

У Міністерстві оборони наполягли саме на цих системах через їхню ефективність, підтверджену під час застосування в Україні.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що ці комплекси дозволяють ефективно протидіяти безпілотникам типу "Шахед", "Гербера" та їх аналогам.

Що саме закуплять

Йдеться про комплекси Merops AS-3 Surveyor, які постачатиме американська компанія Perennial Autonomy.

Загалом планується придбати 48 безпілотників без бойового заряду.

Серед них – 24 апарати з тепловими датчиками та ще 24 з радіолокаційними сенсорами.

Додаткові можливості

Окрім самих дронів, Литва також отримає послуги з навчання персоналу та інтеграції радарів.

Це має забезпечити повноцінне використання систем у боротьбі з повітряними загрозами.

Литва посилює оборонні можливості на тлі зростання загроз у регіоні та враховує досвід України у протидії російським атакам безпілотниками.

Американські теж китайські, хіба відсоток менший - не 90, а може 70 чи 60.
22.04.2026 17:23 Відповісти
Американського виробництва. Чомусь не українського. Може Буданов таки правий, коли пояснив, що всі т. з. українські дрони на 90% китайські? Чергова потужно-незламна смарагдово-зєльона бульбашка лопнула.
22.04.2026 17:07 Відповісти
"Писюны" не так востребованы , как хотелось бы...
22.04.2026 17:13 Відповісти
Погоджуюсь. Навіть з % згідний.
22.04.2026 17:34 Відповісти
від цих меропсів тхне корупцією:

22.04.2026 18:19 Відповісти
Для крилатих ракет брали. Там економічно доцільно.
22.04.2026 18:45 Відповісти
у нас є і приклади успішної локалізації виробництва дронів. Наприклад компанія VYRIY DRONE. Якщо спочатку вона замовляла всі компоненти в Китаї, станом на 2024-й рік близько 70% деталей для своїх FPV-дронів виготовляла в Україні. А вже в березні 2025-го VYRIY DRONE https://epravda.com.ua/oborona/v-ukrajini-virobili-pershu-tisyachu-droniv-z-vlasnih-komponentiv-804401/ заявила про партію FPV-дронів, в яких 100% комплектуючих українського виробництва.
22.04.2026 19:19 Відповісти
Я діко ізвіняюсь. Я щось проспав? Чи ми різний зміст вкладаєм в слово "український". І негайно повідомте про це Буданова. І все прогресивне людство про цей ніким небачений технологічний прорив окремо взятої компанії.
22.04.2026 19:35 Відповісти
так, проспали. Бо чим далі, то тим сон спокійніше.
22.04.2026 19:43 Відповісти
І Буданов проспав? І все прогресивне людство?
22.04.2026 20:14 Відповісти
перестаньте сприймати на віру, бо найобувать - це його робота.
22.04.2026 20:24 Відповісти
Буданов ще той експерт. Але ви розумієте, що вся електроніка з українських комплектуючих робиться з китайських комплектуючих?
22.04.2026 20:49 Відповісти
Річ не у тому, який Буданов експерт, а в його профдеформації. тому його публічні заяви певний тривалий час треба сприймати ділячі їх на десять, а краще на сто.
так, ступінь локалізації залишається частковою. Українські виробники часто використовують імпортні магніти, сенсори та інші мікроелементи. Та попри це, поява внутрішнього ринку комплектуючих уже суттєво скорочує логістичні ланцюги й робить армійські дрони менш залежними від зовнішніх постачань. Ми не видобуваємо лантан, але це не заважає нам виробляти якісну денну та нічну оптику, ми не виробляємо надчисті монокристали силіцію, але це не завадило компанії "Дикі Шершні" першими локалізували виробництво польотних контролерів (Flight Controllers) - складного «мозку» FPV-дронів, які стабілізують політ і координують роботу двигунів. Це дозволило знизити залежність від китайських постачальників і здешевити виробництво у ці компанії майже на 12%.
22.04.2026 22:57 Відповісти
Все так, або майже так. Але , якщо Україна раптом ввійде в прямий конфлікт з Китаєм, то українські дрони закінчаться через місяць. Але китайські, корейські, американські і т.д. ні.
23.04.2026 04:45 Відповісти
чипи? в Україні іх не роблять.
Тайвань та КНР, усе ...
22.04.2026 19:55 Відповісти
ми і мідь не видобуваємо, але ж двигуни для дронів самі робимо. Так влаштований світ.
22.04.2026 20:26 Відповісти
Двигуни для дронів? А що ще крім неукраїнської міді в цих на 100% українських двигунах?
22.04.2026 20:51 Відповісти
ви не зиожете влаштуватись на роботу в українську компанію "Реалголд", тому ніколи не зможете достеменно узнати, що там окрім міді ще є неукраїнського. Ваша доля - злослівно демонструвати на українських форумах свою меншовартість.
22.04.2026 23:03 Відповісти
Потужності перебрав? Судячи з їхніх заяв про пдв і ввізне мито, яке вони сплачують, то ввозять вони все. А потім з цього збирають "суто українські електродвигуни", якими комплектують на "100% українські дрони". Хоча зараз повним циклом по виробництву будь чого володіє лише кнр. Від сировини до готового виробу.
23.04.2026 04:37 Відповісти
повного спектру копалин звісно ж ми не маємо, тому вам із своїми повчаннями на роійські форуми, там ********** меншовартісних малоросів.
23.04.2026 16:51 Відповісти
Ти тупий, чи просто сказати не має, що по суті? Як тільки такий експерд обсирається, відразу на особистості переходить і хамить. 100% тут на цензорі такий контингент.
23.04.2026 23:31 Відповісти
твоя тупість разом з малороською меншовартстю не дає тобі можливості осягнути простих речей. І вас тут таких на форумі Цензора повно у кожній гілці.
У Німеччині теж не видобувають неодим, але це їм не заважає робити двигуни.
24.04.2026 00:32 Відповісти
сировина та комплектуючі не синоніми, ось мідь та мідна проволка одне й теж?
22.04.2026 21:28 Відповісти
можно мати виробника мідного дроту в країні, але не мати виробників прецизійних електродвигунів, і тоді своє виробництво мідного дроту аж ніяк не вплине на обороноздатність.
22.04.2026 23:08 Відповісти
саме так
22.04.2026 23:20 Відповісти
