Федоров відзвітував за перші три місяці на посаді міністра оборони: ППО, дрони, втрати ворога. ПЕРЕЛІК

Федоров відзвітував про досягнення Міноборони: подробиці

Міністр оборони Михайло Федоров відзвітував про те, що вдалося зробити протягом трьох місяців на посаді.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що встигли зробити?

Очільник Міноборони розповів про 30 кроків, які вдалося зробити від початку роботи на посаді.

1. Відключення Starlink для росіян, що захистило наше небо від керованих на Starlink шахедів та кардинально змінило ситуацію на фронті.

2. Впровадження after action review і швидка реакція на виклики повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі. Зростання рівня перехоплення всіх видів повітряних цілей.

3. Створення командування "малої" ППО та призначення Павла Лазаря на посаду заступника командувача ППО.

4. Оновлення підходу до залучення коштів через механізм "Рамштайн". Рекордний анонс $38 млрд на 2026 рік і робота над якістю та контролем постачання допомоги.

5. Оновлення структури Міністерства оборони та топменеджменту, що призведе до викорінення корупції в МО й збільшить ефективність у сотні разів. Створення команди професійних радників. Запуск нової організаційної структури міністерства з 1 квітня.

6. Упровадження системи аналізу причин втрат кожного військовослужбовця та побудова системи аналізу бойової результативності бригад і корпусів у режимі реального часу.

7. Зміна підходу до формування потреб по дронах та НРК для закупівель на основі даних. Без ручної потреби.

8. Закупівлі якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік.

9. Десятки оновлень системи єБали — почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Запровадили 70% авансу для виробників.

10. Упровадження Mission Control для всіх екіпажів і типів дронів. Розуміння кожної повітряної операції в режимі реального часу.

Читайте: Уперше впроваджуємо у війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів, - Федоров

11. Рекордні закупівлі дронів на оптоволокні, НРК, mid-strike систем і розвідників.

12. Перший етап аудиту державного ОПК, переосмислення діяльності важливих підприємств і рішення, які розв’язують реальні проблеми системи оборони. Зупинка безлічі корупційних схем.

13. Підготовка комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі — згодом.

14. Уперше - початок масштабних закупівель пікапів на фронт. Найближчими днями буде оголошено тендер від АОЗ.

15. Пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.

16. Початок відновлення доріг, важливих для військової логістики.

17. Погоджена візія реформ у напрямах, де були рекордні корупційні ризики: ремонт озброєння; Державне гарантування якості.

18. Десятки цифрових проєктів: від відстрочок у Резерв+ до нових цифрових процесів у SAP.

19. Рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізацію з наступного року, але є підґрунтям для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам.

20. Березень — рекордний місяць по втратах для ворога по всіх категоріях: від військових до техніки та ППО. Знищено 36 000 військовиків рф.

21. Повністю переосмислено роботу Сил оборони на оперативній глибині, це відображено на якості та кількості закупівель Мідлстрайк, які скоро масово почнуть надходити у військо.

22. Проаналізовано та виділено додаткове фінансування на розвиток Лінії дронів. Підрозділи проєкту знищують кожну четверту ціль на полі бою.

23. Розвиток спроможності корпусів: профінансовано створення чотирьох окремих полків БпС пілотних корпусів та приєднано до програми ще три корпуси.

24. Ухвалено рішення про додаткове фінансування найефективніших підрозділів з інших складників Сил оборони — масштабуємо те, що дає результат.

Також дивіться: 181+ тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році, - Федоров. ВIДЕО

25. Додатково спрямували ₴400 млн на розвиток дроново-штурмових підрозділів та проаналізували успішні операції. Формуємо новий концепт ведення бою — синергію дронів і наземних підрозділів для системного знищення ворога та стримування його просування.

26. Дальність артилерії: уперше проведено конкурс на масштабну закупівлю дальніх артпострілів 155 калібру (30+ км) з пріоритетом на розвиток українського виробництва.

27. Навчання штучного інтелекту та відкриття Defense AI Center "A1".

28. Спрощення модернізації авіації та зміна підходу до кодифікації озброєння та військової техніки. Відтепер технічна оцінка виробу не залежить від підтвердження потреби — це скорочує час від розробки до можливості постачання у війська.

29. Розвиток спроможностей приватного ППО — додали можливість передавати зброю від військових частин, залучати снайперів з ТРО та спрощено процедуру списання майна.

30. Прийняли акт Уряду про здійснення експериментальних закупівель на ₴5 млрд.

За словами Федорова, низка напрямів і проєктів наразі в активній роботі. Про них розповідатимуть пізніше.

"Про деякі результати не можна говорити публічно. Важливо, що діагностовано більшість хвороб та причин фундаментальних проблем, які повинні бути вирішені. Із цифрами, фактами та прізвищами. На брехні неможливо побудувати ефективну систему", - підсумував міністр.

Також дивіться: Запускаємо новий рівень "малої" ППО: керування перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів, - Федоров. ВIДЕО

Важке озброєння треба - каби,фаби, ракети - до речі як там 3000 ракет себе почувають - не хворіють. Міністр оборони мав би знати яка різниця між дрончиком та рекетою зеленского.
24.04.2026 11:53 Відповісти
Що там не говорили але Федоров куди прогресивніший і професіональніший ,чим три його попередники : таран ,резніков і умеров які відзачились великій корупції ,непрофесійності і безвідповідальності.
24.04.2026 12:10 Відповісти
Цікаво таке враження що до нього ніхто нічого не робив
24.04.2026 12:12 Відповісти
велічайший кібербезопаснік фьйодоров тепер велічайший міністр оборонець
24.04.2026 11:51 Відповісти
Добре хоч не лізе в процеси мобілізації, а то ще рахунки всім поблокує
24.04.2026 11:53 Відповісти
Дякуємо пане міністр!
24.04.2026 11:58 Відповісти
Успіхів Міністру оборони України М.Федорову!
«Собака лає - вітер носить, а караван іде».
24.04.2026 11:53 Відповісти
24.04.2026 11:53 Відповісти
Це вам не яйця по 17 грн ****@ти.
24.04.2026 11:54 Відповісти
Ти ж грозився мобілізацію наладити
24.04.2026 11:55 Відповісти
...у диваних екпердів всі не ті і все не те= це вже паранойя якась невиліковна все бачити лише в чорному: все погано, все пропало - їх приспів і хтось інший мусить о них, квіточках, піклуватися, а вони - лише критиканствувати.
Критиканство (не плутати з критикою) - бальзам для пу.
24.04.2026 12:05 Відповісти
Українці, чекають на потужний Звіт за 7 років «незламненка», в миру - зеленського!!! Спічврайтери пишуть сценарій йому, - Як я провів 7 років в Україні без Порошенка!
У кабміндічів з єрмаком, нервова діарея ….
24.04.2026 12:03 Відповісти
Ти темою помилився, тут-про Федорова.
24.04.2026 12:12 Відповісти
Тобі про попа кажуть, а ти про попову тещу!!
24.04.2026 12:15 Відповісти
Про попа твого тут щодня не менше десятка новин, там і пиши про нього. Вічно спамиш в усіх новинах не по темі.
24.04.2026 12:20 Відповісти
Правда очі коле?? Це добре!! Ти правий:
- Зеленський з прихвостнями з 2019 року, це вирок Україні!!!
24.04.2026 12:51 Відповісти
Тобі не дійшло ? Ця тема-про Федорова, а не про зеленського. Спамер.
24.04.2026 13:16 Відповісти
Федоріва без Зеленського - не існує!
Зникне зеленський - зникне і федоров!! Сходи до ТЦК та онови особисті дані!! Не мордуй кадровиків дівчат !!
24.04.2026 13:20 Відповісти
Яким боком ти до українців, утікач?
24.04.2026 12:21 Відповісти
Он, як ботозаробітчани єрмаковські гадять у мережі!! Відпрацьовують…
ПаХАРІ видно…??
24.04.2026 12:24 Відповісти
Всю стратегію доповідай у кремль
24.04.2026 12:06 Відповісти
А що там по зміні заходів мобілізації? Як бусифікують так і бусифікують..а так грозилися так грозилися
24.04.2026 12:07 Відповісти
24.04.2026 12:10 Відповісти
24.04.2026 13:08 Відповісти
******* поц. Відзвітуй, якого члена, через цю грьобану Хелсі твою й прочу по@бінь - пройти переінвалідізацію це пздц квест!!
24.04.2026 12:10 Відповісти
Краще скажи скільки втрачено територій за три місяці, іфрастуктури і свільки вбито та покалічено військових та мирних. Виготовлення дронів і іншого то заслуга партнерів, які всі ці програми профінансували.
24.04.2026 12:11 Відповісти
24.04.2026 12:12 Відповісти
Трошки не дотягує до рівня Трампа з перемогами в Ірані. Фантазія недорозвинута. Є над чип працювати.
24.04.2026 12:15 Відповісти
тільки трумп може зробити знижку в 600 %...його не переплюнеш
24.04.2026 13:14 Відповісти
Проведено 100500 круглих столів, самітів, форумів, сформовно візії, підготовлено проєкти, а віз і нині там.
24.04.2026 12:15 Відповісти
Відзвітував перед ким? Це що за комуністичні партзбори? Звільнення Авдіївки наприклад-оце можна буде звітувати.
24.04.2026 12:18 Відповісти
це точно не м.о. крім того , що він корисний для ворога пздобол, він ще й дибіл. продумано і системно-на ключових відпоівдальних посадах під час війни розставлені зрадники, ділітанти, двбойоби.
24.04.2026 12:18 Відповісти
Дуже радує, як кацапи в коментах казяться.
24.04.2026 12:23 Відповісти
що там з мобілізаціею...балабол зелений
24.04.2026 12:24 Відповісти
17. Погоджена візія реформ у напрямах, де були рекордні корупційні ризики: ремонт озброєння; Державне гарантування якості.

Взяв під повний контроль ці напрямки?)
24.04.2026 12:30 Відповісти
Яввпжаю,що про роботу міністра оборони мають звітувати бійці. І тільки вони. Особливо оті, що сидять без їжи і належного озброєння, а жителі міст які утюжать російські шахеди, ракети, кабп і інша хрін, майже безперервно, отут всі точно знають ральний стан і кількість.засобів для захисту України.
24.04.2026 12:34 Відповісти
На брехні неможливо побудувати ефективну систему Джерело: https://censor.net/ua/n3612176 То есть подтвердил, что предыдущие министры, вольно или невольно, купались во лжи и доносили ее наверх
24.04.2026 12:46 Відповісти
Пункт 20: знищено 36 000 орків. По-перше, цифра з трьома нулями виглядає навіть приблизніше чим орієнтовні дані ГШ з одним чи двома нулями. І в котрий раз цікавить як рахують мільйони вбитих орків при тому що ворог наступає і ці втрати на його території. Мабуть, для цього є спеціальні підрозділи дронів на всій довжині лінії фронту 1200 км. Орки періодично передають убитих наших але я щось не чув про передачу їхніх убитих.
24.04.2026 12:49 Відповісти
слотсіті та інше гі..но також приросли за ці місяці?
До ворогів міші Дана Ярова додана.
24.04.2026 13:01 Відповісти
По пунктах 2 та 9 - про підвищення ефективності роботи МВГ - медіа противника не дадуть збрехати:

24.04.2026 13:22 Відповісти
Окремим пунктом, у цьому звіті, має бути вказана кількість позовів до суду та відкриття кримінальних впроваджень на попередніх бариг МО, призначених ZEвилупком.
Список покараних і яким чином.
ІНАКШЕ ЦЕ ОДНЕ ШОБЛО
24.04.2026 13:29 Відповісти
 
 