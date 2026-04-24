Федоров отчитался за первые три месяца на посту министра обороны: ПВО, дроны, потери врага. СПИСОК

Федоров отчитался о достижениях Минобороны: подробности

Министр обороны Михаил Федоров отчитался о том, что удалось сделать за три месяца на этой должности.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось сделать?

Глава Минобороны рассказал о 30 шагах, которые удалось сделать с начала работы на должности.

1. Отключение Starlink для россиян, что защитило наше небо от управляемых через Starlink шахедов и кардинально изменило ситуацию на фронте.

2. Внедрение after action review и быстрая реакция на вызовы воздушных ударов по энергетической инфраструктуре. Рост уровня перехвата всех видов воздушных целей.

3. Создание командования "малой" ПВО и назначение Павла Лазаря на должность заместителя командующего ПВО.

4. Обновление подхода к привлечению средств через механизм "Рамштайн". Рекордный анонс $38 млрд на 2026 год и работа над качеством и контролем поставок помощи.

5. Обновление структуры Министерства обороны и топ-менеджмента, что приведет к искоренению коррупции в МО и увеличит эффективность в сотни раз. Создание команды профессиональных советников. Запуск новой организационной структуры министерства с 1 апреля.

6. Внедрение системы анализа причин потерь каждого военнослужащего и построение системы анализа боевой результативности бригад и корпусов в режиме реального времени.

7. Изменение подхода к формированию потребностей в дронах и НРК для закупок на основе данных. Без ручной работы.

8. Закупки качественных дронов и роботизированных платформ за один квартал превышают объем закупок за весь прошлый год.

9. Десятки обновлений системы "еБаллы" - начали начислять баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов. Ввели 70% аванса для производителей.

10. Внедрение Mission Control для всех экипажей и типов дронов. Понимание каждой воздушной операции в режиме реального времени.

Читайте: Впервые внедряем в армии универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов, - Федоров

11. Рекордные закупки дронов на оптоволокне, НРК, mid-strike систем и разведчиков.

12. Первый этап аудита государственного ОПК, переосмысление деятельности важных предприятий и решения, которые решают реальные проблемы системы обороны. Прекращение множества коррупционных схем.

13. Подготовка комплексной трансформации для улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже.

14. Впервые - начало масштабных закупок пикапов для фронта. В ближайшие дни будет объявлен тендер от АОЗ.

15. Ускорение в четыре раза и увеличение объема финансирования строительства туннелей с сетками для обеспечения логистики в прифронтовых регионах.

16. Начало восстановления дорог, важных для военной логистики.

17. Согласована концепция реформ в направлениях, где наблюдались рекордные коррупционные риски: ремонт вооружения; государственное обеспечение качества.

18. Десятки цифровых проектов: от отсрочек в Резерв+ до новых цифровых процессов в SAP.

19. Рекордный контракт на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализовываться со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.

20. Март - рекордный месяц по потерям для врага во всех категориях: от военных до техники и ПВО. Уничтожено 36 000 военнослужащих РФ.

21. Полностью переосмыслена работа Сил обороны на оперативной глубине, это отразилось на качестве и количестве закупок Мидлстрайк, которые скоро массово начнут поступать в армию.

22. Проанализировано и выделено дополнительное финансирование на развитие Линии дронов. Подразделения проекта уничтожают каждую четвертую цель на поле боя.

23. Развитие потенциала корпусов: профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединены к программе еще три корпуса.

24. Принято решение о дополнительном финансировании наиболее эффективных подразделений из других компонентов Сил обороны - масштабируем то, что дает результат.

Смотрите также: 181+ тыс. дронов, НРК, РЭБ и другой техники уже поставлено на фронт через еБалы в 2026 году, - Федоров. ВИДЕО

25. Дополнительно направили ₴400 млн на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализировали успешные операции. Формируем новый концепт ведения боя - синергию дронов и наземных подразделений для системного уничтожения врага и сдерживания его продвижения.

26. Дальность артиллерии: впервые проведен конкурс на масштабную закупку дальних артиллерийских систем калибра 155 (30+ км) с приоритетом на развитие украинского производства.

27. Обучение искусственного интеллекта и открытие Defense AI Center "A1".

28. Упрощение модернизации авиации и изменение подхода к кодификации вооружения и военной техники. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности - это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска.

29. Развитие возможностей частного ОВО - добавили возможность передавать оружие от воинских частей, привлекать снайперов из ТРО и упростили процедуру списания имущества.

30. Принят акт Правительства об осуществлении экспериментальных закупок на ₴5 млрд.

По словам Федорова, ряд направлений и проектов сейчас находится в активной работе. О них расскажут позже.

"О некоторых результатах нельзя говорить публично. Важно, что диагностировано большинство болезней и причин фундаментальных проблем, которые должны быть решены. С цифрами, фактами и фамилиями. На лжи невозможно построить эффективную систему", - подытожил министр.

Смотрите также: Запускаем новый уровень "малой" ПВО: управление перехватчиками на расстоянии тысячи километров, - Федоров. ВИДЕО

Топ комментарии
+2
Важке озброєння треба - каби,фаби, ракети - до речі як там 3000 ракет себе почувають - не хворіють. Міністр оборони мав би знати яка різниця між дрончиком та рекетою зеленского.
24.04.2026 11:53 Ответить
+1
Успіхів Міністру оборони України М.Федорову!
«Собака лає - вітер носить, а караван іде».
24.04.2026 11:53 Ответить
+1
Ти ж грозився мобілізацію наладити
24.04.2026 11:55 Ответить
велічайший кібербезопаснік фьйодоров тепер велічайший міністр оборонець
24.04.2026 11:51 Ответить
Добре хоч не лізе в процеси мобілізації, а то ще рахунки всім поблокує
24.04.2026 11:53 Ответить
Дякуємо пане міністр!
24.04.2026 11:58 Ответить
Це вам не яйця по 17 грн ****@ти.
24.04.2026 11:54 Ответить
...у диваних екпердів всі не ті і все не те= це вже паранойя якась невиліковна все бачити лише в чорному: все погано, все пропало - їх приспів і хтось інший мусить о них, квіточках, піклуватися, а вони - лише критиканствувати.
Критиканство (не плутати з критикою) - бальзам для пу.
Українці, чекають на потужний Звіт за 7 років «незламненка», в миру - зеленського!!! Спічврайтери пишуть сценарій йому, - Як я провів 7 років в Україні без Порошенка!
У кабміндічів з єрмаком, нервова діарея ….
Ти темою помилився, тут-про Федорова.
Тобі про попа кажуть, а ти про попову тещу!!
Всю стратегію доповідай у кремль
А що там по зміні заходів мобілізації? Як бусифікують так і бусифікують..а так грозилися так грозилися
Що там не говорили але Федоров куди прогресивніший і професіональніший ,чим три його попередники : таран ,резніков і умеров які відзачились великій корупції ,непрофесійності і безвідповідальності.
******* поц. Відзвітуй, якого члена, через цю грьобану Хелсі твою й прочу по@бінь - пройти переінвалідізацію це пздц квест!!
Краще скажи скільки втрачено територій за три місяці, іфрастуктури і свільки вбито та покалічено військових та мирних. Виготовлення дронів і іншого то заслуга партнерів, які всі ці програми профінансували.
Цікаво таке враження що до нього ніхто нічого не робив
Трошки не дотягує до рівня Трампа з перемогами в Ірані. Фантазія недорозвинута. Є над чип працювати.
Проведено 100500 круглих столів, самітів, форумів, сформовно візії, підготовлено проєкти, а віз і нині там.
Відзвітував перед ким? Це що за комуністичні партзбори? Звільнення Авдіївки наприклад-оце можна буде звітувати.
це точно не м.о. крім того , що він корисний для ворога пздобол, він ще й дибіл. продумано і системно-на ключових відпоівдальних посадах під час війни розставлені зрадники, ділітанти, двбойоби.
