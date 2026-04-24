Федоров отчитался за первые три месяца на посту министра обороны: ПВО, дроны, потери врага. СПИСОК

Министр обороны Михаил Федоров отчитался о том, что удалось сделать за три месяца на этой должности.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось сделать?

Глава Минобороны рассказал о 30 шагах, которые удалось сделать с начала работы на должности.

1. Отключение Starlink для россиян, что защитило наше небо от управляемых через Starlink шахедов и кардинально изменило ситуацию на фронте.



2. Внедрение after action review и быстрая реакция на вызовы воздушных ударов по энергетической инфраструктуре. Рост уровня перехвата всех видов воздушных целей.



3. Создание командования "малой" ПВО и назначение Павла Лазаря на должность заместителя командующего ПВО.



4. Обновление подхода к привлечению средств через механизм "Рамштайн". Рекордный анонс $38 млрд на 2026 год и работа над качеством и контролем поставок помощи.



5. Обновление структуры Министерства обороны и топ-менеджмента, что приведет к искоренению коррупции в МО и увеличит эффективность в сотни раз. Создание команды профессиональных советников. Запуск новой организационной структуры министерства с 1 апреля.



6. Внедрение системы анализа причин потерь каждого военнослужащего и построение системы анализа боевой результативности бригад и корпусов в режиме реального времени.



7. Изменение подхода к формированию потребностей в дронах и НРК для закупок на основе данных. Без ручной работы.



8. Закупки качественных дронов и роботизированных платформ за один квартал превышают объем закупок за весь прошлый год.



9. Десятки обновлений системы "еБаллы" - начали начислять баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов. Ввели 70% аванса для производителей.



10. Внедрение Mission Control для всех экипажей и типов дронов. Понимание каждой воздушной операции в режиме реального времени.

11. Рекордные закупки дронов на оптоволокне, НРК, mid-strike систем и разведчиков.



12. Первый этап аудита государственного ОПК, переосмысление деятельности важных предприятий и решения, которые решают реальные проблемы системы обороны. Прекращение множества коррупционных схем.



13. Подготовка комплексной трансформации для улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже.



14. Впервые - начало масштабных закупок пикапов для фронта. В ближайшие дни будет объявлен тендер от АОЗ.



15. Ускорение в четыре раза и увеличение объема финансирования строительства туннелей с сетками для обеспечения логистики в прифронтовых регионах.



16. Начало восстановления дорог, важных для военной логистики.



17. Согласована концепция реформ в направлениях, где наблюдались рекордные коррупционные риски: ремонт вооружения; государственное обеспечение качества.



18. Десятки цифровых проектов: от отсрочек в Резерв+ до новых цифровых процессов в SAP.



19. Рекордный контракт на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализовываться со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.



20. Март - рекордный месяц по потерям для врага во всех категориях: от военных до техники и ПВО. Уничтожено 36 000 военнослужащих РФ.



21. Полностью переосмыслена работа Сил обороны на оперативной глубине, это отразилось на качестве и количестве закупок Мидлстрайк, которые скоро массово начнут поступать в армию.



22. Проанализировано и выделено дополнительное финансирование на развитие Линии дронов. Подразделения проекта уничтожают каждую четвертую цель на поле боя.



23. Развитие потенциала корпусов: профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединены к программе еще три корпуса.



24. Принято решение о дополнительном финансировании наиболее эффективных подразделений из других компонентов Сил обороны - масштабируем то, что дает результат.

25. Дополнительно направили ₴400 млн на развитие дроново-штурмовых подразделений и проанализировали успешные операции. Формируем новый концепт ведения боя - синергию дронов и наземных подразделений для системного уничтожения врага и сдерживания его продвижения.



26. Дальность артиллерии: впервые проведен конкурс на масштабную закупку дальних артиллерийских систем калибра 155 (30+ км) с приоритетом на развитие украинского производства.



27. Обучение искусственного интеллекта и открытие Defense AI Center "A1".



28. Упрощение модернизации авиации и изменение подхода к кодификации вооружения и военной техники. Отныне техническая оценка изделия не зависит от подтверждения потребности - это сокращает время от разработки до возможности поставки в войска.



29. Развитие возможностей частного ОВО - добавили возможность передавать оружие от воинских частей, привлекать снайперов из ТРО и упростили процедуру списания имущества.



30. Принят акт Правительства об осуществлении экспериментальных закупок на ₴5 млрд.

По словам Федорова, ряд направлений и проектов сейчас находится в активной работе. О них расскажут позже.

"О некоторых результатах нельзя говорить публично. Важно, что диагностировано большинство болезней и причин фундаментальных проблем, которые должны быть решены. С цифрами, фактами и фамилиями. На лжи невозможно построить эффективную систему", - подытожил министр.

