181+ тыс. дронов, НРК, РЭБ и другой техники уже поставлено на фронт через еБаллы в 2026 году, - Федоров. ВИДЕО
В 2026 году украинские подразделения заказали через Brave1 Market более 181 тысячи единиц техники в рамках программы "Ебалы" на сумму 14 млрд грн. К системе уже подключено около 95% подразделений, использующих дроны.
Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провел встречу с командой, которая развивает систему "еБаллы" — направления верификации видео с поля боя, аналитики и масштабирования программы. Готовим новые решения для усиления ее эффекта на фронте", — написал он.
Подразделения заказывают проверенную технику через Brave1 Market
В 2026 году подразделения уже заказали через Brave1 Market дроны, НРК и РЭБ за еБаллы на 14 млрд грн. Уже поставлено более 181 тыс. единиц техники на поле боя.
"Е-баллы" позволяют подразделениям самостоятельно выбирать и заказывать проверенные в бою решения, которые нужны именно сейчас. Важно, что такие поставки осуществляются в дополнение к централизованному обеспечению со стороны государства.
- К программе уже подключено около 95% дроновых подразделений.
- В марте был зафиксирован рекорд — более 35 300 ликвидированных и тяжелораненых оккупантов и более 151 200 пораженных целей.
Полгода назад личный состав врага стал приоритетной целью в системе. Мы увеличили количество баллов за каждого уничтоженного или тяжелораненого оккупанта — и это дало результат.
Недавно начали начислять баллы за боевую работу армейской авиации, мобильных огневых групп против Shahed, а также снайперов. В ближайшее время расширим программу на новые направления.
Верифицированные видео поражений формируют массив боевых данных в системе DELTA
Система формирует уникальный массив верифицированных боевых данных в DELTA. Каждое поражение имеет видеоподтверждение, что позволяет принимать решения на основе реальной картины поля боя.
Эти данные уже становятся ключевым элементом взаимовыгодного сотрудничества с партнерами: на их основе обучаются ИИ-модели и развивается ИИ-инфраструктура для работы с боевыми данными.
Развиваем еБаллы как основу для мотивации войск и математики войны.
