Охота за "е-баллами": два пилота "Шершней Довбуша" наперегонки атакуют оккупанта. ВИДЕО
На фронте продолжается ожесточенная, но вдохновляющая конкуренция: украинские асы соревнуются за количество ликвидированной живой силы и техники врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша продемонстрировали видео, на котором два пилота наперегонки атакуют оккупанта.
Для российских захватчиков каждый такой вылет украинских дронов заканчивается досрочной конвертацией в "е-баллы" (баллы за ликвидированных врагов).
"Конкуренция за каждого ликвидированного российского оккупанта среди украинских асов обостряется с каждым днем. Замечательное соревнование за е-баллы! Кадры боевой работы "Шершней Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады", - отмечается в комментарии к видео.
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