РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13410 посетителей онлайн
Новости Видео Обмен е-баллов на дроны
5 219 14

Охота за "е-баллами": два пилота "Шершней Довбуша" наперегонки атакуют оккупанта. ВИДЕО

На фронте продолжается ожесточенная, но вдохновляющая конкуренция: украинские асы соревнуются за количество ликвидированной живой силы и техники врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша продемонстрировали видео, на котором два пилота наперегонки атакуют оккупанта.

Для российских захватчиков каждый такой вылет украинских дронов заканчивается досрочной конвертацией в "е-баллы" (баллы за ликвидированных врагов).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Конкуренция за каждого ликвидированного российского оккупанта среди украинских асов обостряется с каждым днем. Замечательное соревнование за е-баллы! Кадры боевой работы "Шершней Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также: Подразделения смогут заказывать дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market в обмен на е-баллы за пораженные цели

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 68-й бригады "Шершни Довбуша" взорвали мост, который оккупанты использовали для логистики. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22965) конкуренция (38) уничтожение (9960) дроны (7271) 68 отдельная егерская бригада (107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Була б "гора", не тягнули б африканців та індусів.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:48 Ответить
+6
Недавно показували в Київі і інших містах купу шахрайських Колл-центрів з безмежною кількістю здорових мужиків. Чому б ТЦК і поліції не робити облави там щоб вони працювали на державу, замість того щоб ловити кривих і сліпих бідолаг біля лікарень і хлібних магазинів. Може тому що хтось поліції і начальнику ТЦК башляє відкати?
показать весь комментарий
26.02.2026 12:47 Ответить
+5
Правильно писати е-бали (з літерою «е» через дефіс), оскільки це скорочення від «електронні бали» або частина назви бонусів (армія дронів - бонус). Це цифрові бонуси для військових, що нараховуються за знищення техніки ворога. Іноді у медіа зустрічається варіант «https://www.google.com/search?q=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8&sca_esv=e46d580fc3c87728&sxsrf=ANbL-n4X969ogAXinY1jm_lyqtH7WMZHvA%3A1772102964628&ei=NCWgaa6EJo26wPAP2qKt2Qk&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwi-zv2O_vaSAxXNExAIHcLdGZgQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D0%B8+%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3F&gs_lp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA5GpskaUM77U0s1IjsJY7JmIABQFSptYCHIPg_oi8TqrIPh6SmeNdASCMHJdK0NUYxZ8I-UaEcSNuJyqRUw-3oPL3tH6yV7B6fyd_3rNO8ZvOd9Xwiz6iuGJ5jPgUBo4N4pLpCRqNVfFBCHcmnrVpdEoY2Ph6_f6UBTkWWbrlhP_fjZXj9NRLxCt0MnAXqoWuBQzVT3Zrlgqgyb-suH0MO3H0hEI_F7lweo9N4_46eO_rGE0mQU_Cx1sxAH0phkUy0h9TDycZwJDcvOeY3yJ0JC6TEksBwCKd6u0o9JUpkag&csui=3 є-бали», але в офіційних джерелах та документах вживається «е-бали»
показать весь комментарий
26.02.2026 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За пілотів треба х20, тоді буде діло. А хробаків у русні - гора, ****** не вистачить.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:30 Ответить
Була б "гора", не тягнули б африканців та індусів.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:48 Ответить
"зато нєт бусіфікаціі, і граніци открити"
показать весь комментарий
26.02.2026 12:54 Ответить
Недавно показували в Київі і інших містах купу шахрайських Колл-центрів з безмежною кількістю здорових мужиків. Чому б ТЦК і поліції не робити облави там щоб вони працювали на державу, замість того щоб ловити кривих і сліпих бідолаг біля лікарень і хлібних магазинів. Може тому що хтось поліції і начальнику ТЦК башляє відкати?
показать весь комментарий
26.02.2026 12:47 Ответить
Правильно писати е-бали (з літерою «е» через дефіс), оскільки це скорочення від «електронні бали» або частина назви бонусів (армія дронів - бонус). Це цифрові бонуси для військових, що нараховуються за знищення техніки ворога. Іноді у медіа зустрічається варіант «https://www.google.com/search?q=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8&sca_esv=e46d580fc3c87728&sxsrf=ANbL-n4X969ogAXinY1jm_lyqtH7WMZHvA%3A1772102964628&ei=NCWgaa6EJo26wPAP2qKt2Qk&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwi-zv2O_vaSAxXNExAIHcLdGZgQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D0%B8+%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3F&gs_lp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA5GpskaUM77U0s1IjsJY7JmIABQFSptYCHIPg_oi8TqrIPh6SmeNdASCMHJdK0NUYxZ8I-UaEcSNuJyqRUw-3oPL3tH6yV7B6fyd_3rNO8ZvOd9Xwiz6iuGJ5jPgUBo4N4pLpCRqNVfFBCHcmnrVpdEoY2Ph6_f6UBTkWWbrlhP_fjZXj9NRLxCt0MnAXqoWuBQzVT3Zrlgqgyb-suH0MO3H0hEI_F7lweo9N4_46eO_rGE0mQU_Cx1sxAH0phkUy0h9TDycZwJDcvOeY3yJ0JC6TEksBwCKd6u0o9JUpkag&csui=3 є-бали», але в офіційних джерелах та документах вживається «е-бали»
показать весь комментарий
26.02.2026 12:51 Ответить
Как по мне , то "ошибка" в другом .... Слово є-бали нужно писать совсем без дефиса ...
показать весь комментарий
26.02.2026 15:09 Ответить
А просто бали не можна писати?
показать весь комментарий
26.02.2026 18:15 Ответить
Був такий німецький пілот Еріх Хартманн. Теж майстер із заробляння балів. І взагалі у Люфтваффе був схожий підхід до війни, на відміну, наприклад, від англійців та інших союзників. Підсумок відомий.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:12 Ответить
Здорова конкуренція - це добре.
На черзі чемпіонат з виду спорту - полювання на орка)
показать весь комментарий
26.02.2026 14:11 Ответить
Полювання за ******* як є - без дужок
показать весь комментарий
26.02.2026 15:39 Ответить
На мій погляд вже просто назріло питання про запровадження прямої грошової виплати пілотам FPV-дронів за кожного ліквідованого російського хробака - це буде перехід від символічного заохочення до реальної фінансової мотивації. Вважаю що це допоможе докорінно змінити ситуацію як на фронті та в і центрах комплектування. Наразі система ,,е-балів'' та вихідних є важливою, але вона не дає військовослужбовцю відчуття миттєвої та матеріальної оцінки його професіоналізму. Грошова премія за кожну підтверджену живу силу ворога створить зрозумілу логіку: чим ефективніший пілот, тим вищий його добробут.Для тих, хто вже служить, це стане потужним стимулом не ,,економити'' дрони, а активно полювати на піхоту ворога, яка часто є складнішою ціллю, ніж стаціонарна техніка. Наприклад, якщо зараз офіційні виплати передбачені лише за танки чи БМП (де суми сягають від 12 до 60 тисяч грн), то піхота залишається ,,безкоштовною'' ціллю. І часто-густо пілоти ііі лишають в пошуках більш ,,жирноі мішені". Запровадження навіть невеликої фіксованої суми за кожного солдата рф зробить кожен виліт економічно обґрунтованим і азартним процесом. Це дозволить пілотам самостійно інвестувати у кращі антени, окуляри чи специфічні запчастини, не чекаючи централізованого постачання. Для цивільних, які вагаються щодо мобілізації, така система перетворить службу в операторах БпЛА на престижну та високооплачувану роботу. Геймери та технічні фахівці бачитимуть у цьому можливість реалізувати свої навички з прямою фінансовою вигодою. Це також створить здорову конкуренцію всередині підрозділів: кожен екіпаж прагнутиме стати ,,асом'', щоб отримати не лише славу, е-бали а й власний капітал для майбутнього життя після перемоги. Таким чином, війна з ресурсної виснаги перетворюється на ефективне ,,полювання'', де кожен знищений ворог наближає не лише перемогу, а й соціальну стабільність самого воїна. Світова практика підтверджує ефективність подібних підходів. Завжди коли в арміях, війнах,та бойвих діях за щось додатково запроваджувалась грошова мотивація - показники і результати значно покращувались. Навіть ворог уже використовує цей інструмент: у рф офіційно встановлені виплати не тільки за знищення техніки а і за знищення живоі сили - так звані ,,результативні вильоти'', що допомагає їм мотивувати найманців. Україна має перехопити цю ініціативу, зробивши влучність пілота головним чинником його фінансового успіху. Технічні питання до того як впровадити чіткий механізм підтвердження ураження і як виключити корупційні ризики та ,,приписки''всім вже відомі. Залищилось тільки запровадити цю систему. А необхідність такого кроку вже очевидна і необхідна.І чим скоріше це буде зроблено- тим краще.....
показать весь комментарий
26.02.2026 17:54 Ответить
 
 