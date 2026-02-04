Пилоты 68-й бригады "Шершни Довбуша" взорвали мост, который оккупанты использовали для логистики

Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.

Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.

Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.

мост уничтожение дроны 68 отдельная егерская бригада
Командування ігнорувало звіти...а це так...шоб ***********.
04.02.2026 21:42 Ответить
Це ж наші міни.....це як ото.."чому не взорвали Чонгар"??..вот вам **** відповідь!!!! СБУ я 😁✌️сдаюся.
04.02.2026 21:47 Ответить
 
 