Пилоты 68-й бригады "Шершни Довбуша" взорвали мост, который оккупанты использовали для логистики
Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.
Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.
Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.
