Пилоты 68-й бригады "Шершни Довбуша" взорвали мост, который оккупанты использовали для логистики

Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.

Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.

Смотрите также: Дроны 68-й бригады уничтожили автомобиль, а затем догнали и добили сбежавших рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рой FPV-дронов Сил обороны спас 4 украинских военных от плена возле Покровска. ВИДЕО