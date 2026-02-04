4 688 2
Пілоти 68-ї бригади "Шершні Довбуша" підірвали міст, який окупанти використовували для логістики
Українські дронарі батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" провели спецоперацію та знищили ударними безпілотниками міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували міст для логістичних цілей ЗС РФ.
Під спорудою вже були закладені міни, які після влучання FPV-дрона вибухнули та знищили один із логістичних коридорів рашистів.
Кадрами успішної бойової роботи українські воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алексей Одегов #560194
показати весь коментар04.02.2026 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алексей Одегов #560194
показати весь коментар04.02.2026 21:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль