Пілоти 68-ї бригади "Шершні Довбуша" підірвали міст, який окупанти використовували для логістики

Українські дронарі батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" провели спецоперацію та знищили ударними безпілотниками міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували міст для логістичних цілей ЗС РФ.

Під спорудою вже були закладені міни, які після влучання FPV-дрона вибухнули та знищили один із логістичних коридорів рашистів.

Кадрами успішної бойової роботи українські воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

