УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини Відео Оператори дронів
4 688 2

Пілоти 68-ї бригади "Шершні Довбуша" підірвали міст, який окупанти використовували для логістики

Українські дронарі батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" провели спецоперацію та знищили ударними безпілотниками міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували міст для логістичних цілей ЗС РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під спорудою вже були закладені міни, які після влучання FPV-дрона вибухнули та знищили один із логістичних коридорів рашистів.

Кадрами успішної бойової роботи українські воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: Дрони 68-ї бригади знищили автівку, а потім наздогнали та добили рашистів, що втекли. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рій FPV-дронів Сил оборони врятував 4 українських військових від полону біля Покровська. ВIДЕО

Автор: 

міст (1258) знищення (10105) дрони (8098) 68 окрема єгерська бригада (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Командування ігнорувало звіти...а це так...шоб ***********.
показати весь коментар
04.02.2026 21:42 Відповісти
Це ж наші міни.....це як ото.."чому не взорвали Чонгар"??..вот вам **** відповідь!!!! СБУ я 😁✌️сдаюся.
показати весь коментар
04.02.2026 21:47 Відповісти
 
 