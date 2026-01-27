Дрони 68-ї бригади знищили автівку, а потім наздогнали та добили рашистів, що втекли
Батальйон безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша знищив ворожу автівку в смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту ударного безпілотника рашисти розбіглися від техніки в різні сторони.
Проте українські захисники наступними БпЛА наздогнали кожного загарбника та ліквідували.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обтяження злочину - спробували втекти!