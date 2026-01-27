Дроны 68-й бригады уничтожили автомобиль, а затем догнали и добили сбежавших рашистов
Батальон беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожил вражеский автомобиль в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета ударного беспилотника рашисты разбежались от техники в разные стороны.
Однако украинские защитники следующими БПЛА догнали каждого захватчика и ликвидировали.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.
Обтяження злочину - спробували втекти!