5 219 14
Полювання за "є-балами": двоє пілотів "Шершнів Довбуша" наввипередки атакують окупанта. ВIДЕО
На фронті триває запекла, але надихаюча конкуренція: українські аси змагаються за кількість ліквідованої живої сили та техніки ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша продемонстрували відео, на якому двоє пілотів наввипередки атакують окупанта.
Для російських загарбників кожен такий виліт українських дронив завершується достроковою конвертацією у "е-бали" (бали за ліквідованих ворогів).
"Конкуренція за кожного ліквідованого російського окупанта серед українських асів загострюється з кожним днем. Чудове змагання за є-бали! Кадри бойової роботи "Шершнів Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Sergii Ustim
показати весь коментар26.02.2026 12:48 Відповісти Посилання
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.02.2026 12:47 Відповісти Посилання
+5 Вячеслав Вікторович #603555
показати весь коментар26.02.2026 12:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На черзі чемпіонат з виду спорту - полювання на орка)