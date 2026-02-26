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Новини Відео Обмін е-балів на дрони
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Полювання за "є-балами": двоє пілотів "Шершнів Довбуша" наввипередки атакують окупанта. ВIДЕО

На фронті триває запекла, але надихаюча конкуренція: українські аси змагаються за кількість ліквідованої живої сили та техніки ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша продемонстрували відео, на якому двоє пілотів наввипередки атакують окупанта.

Для російських загарбників кожен такий виліт українських дронив завершується достроковою конвертацією у "е-бали" (бали за ліквідованих ворогів).

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"Конкуренція за кожного ліквідованого російського окупанта серед українських асів загострюється з кожним днем. Чудове змагання за є-бали! Кадри бойової роботи "Шершнів Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 68-ї бригади "Шершні Довбуша" підірвали міст, який окупанти використовували для логістики. ВIДЕО

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армія рф (21181) конкуренція (55) знищення (10276) дрони (8331) 68 окрема єгерська бригада (108)
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Топ коментарі
+13
Була б "гора", не тягнули б африканців та індусів.
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26.02.2026 12:48 Відповісти
+6
Недавно показували в Київі і інших містах купу шахрайських Колл-центрів з безмежною кількістю здорових мужиків. Чому б ТЦК і поліції не робити облави там щоб вони працювали на державу, замість того щоб ловити кривих і сліпих бідолаг біля лікарень і хлібних магазинів. Може тому що хтось поліції і начальнику ТЦК башляє відкати?
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26.02.2026 12:47 Відповісти
+5
Правильно писати е-бали (з літерою «е» через дефіс), оскільки це скорочення від «електронні бали» або частина назви бонусів (армія дронів - бонус). Це цифрові бонуси для військових, що нараховуються за знищення техніки ворога. Іноді у медіа зустрічається варіант «https://www.google.com/search?q=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8&sca_esv=e46d580fc3c87728&sxsrf=ANbL-n4X969ogAXinY1jm_lyqtH7WMZHvA%3A1772102964628&ei=NCWgaa6EJo26wPAP2qKt2Qk&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwi-zv2O_vaSAxXNExAIHcLdGZgQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D0%B8+%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3F&gs_lp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA5GpskaUM77U0s1IjsJY7JmIABQFSptYCHIPg_oi8TqrIPh6SmeNdASCMHJdK0NUYxZ8I-UaEcSNuJyqRUw-3oPL3tH6yV7B6fyd_3rNO8ZvOd9Xwiz6iuGJ5jPgUBo4N4pLpCRqNVfFBCHcmnrVpdEoY2Ph6_f6UBTkWWbrlhP_fjZXj9NRLxCt0MnAXqoWuBQzVT3Zrlgqgyb-suH0MO3H0hEI_F7lweo9N4_46eO_rGE0mQU_Cx1sxAH0phkUy0h9TDycZwJDcvOeY3yJ0JC6TEksBwCKd6u0o9JUpkag&csui=3 є-бали», але в офіційних джерелах та документах вживається «е-бали»
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26.02.2026 12:51 Відповісти
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За пілотів треба х20, тоді буде діло. А хробаків у русні - гора, ****** не вистачить.
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26.02.2026 12:30 Відповісти
Була б "гора", не тягнули б африканців та індусів.
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26.02.2026 12:48 Відповісти
"зато нєт бусіфікаціі, і граніци открити"
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26.02.2026 12:54 Відповісти
Недавно показували в Київі і інших містах купу шахрайських Колл-центрів з безмежною кількістю здорових мужиків. Чому б ТЦК і поліції не робити облави там щоб вони працювали на державу, замість того щоб ловити кривих і сліпих бідолаг біля лікарень і хлібних магазинів. Може тому що хтось поліції і начальнику ТЦК башляє відкати?
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26.02.2026 12:47 Відповісти
Правильно писати е-бали (з літерою «е» через дефіс), оскільки це скорочення від «електронні бали» або частина назви бонусів (армія дронів - бонус). Це цифрові бонуси для військових, що нараховуються за знищення техніки ворога. Іноді у медіа зустрічається варіант «https://www.google.com/search?q=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8&sca_esv=e46d580fc3c87728&sxsrf=ANbL-n4X969ogAXinY1jm_lyqtH7WMZHvA%3A1772102964628&ei=NCWgaa6EJo26wPAP2qKt2Qk&biw=1920&bih=911&ved=2ahUKEwi-zv2O_vaSAxXNExAIHcLdGZgQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D0%B8+%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3F&gs_lp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA5GpskaUM77U0s1IjsJY7JmIABQFSptYCHIPg_oi8TqrIPh6SmeNdASCMHJdK0NUYxZ8I-UaEcSNuJyqRUw-3oPL3tH6yV7B6fyd_3rNO8ZvOd9Xwiz6iuGJ5jPgUBo4N4pLpCRqNVfFBCHcmnrVpdEoY2Ph6_f6UBTkWWbrlhP_fjZXj9NRLxCt0MnAXqoWuBQzVT3Zrlgqgyb-suH0MO3H0hEI_F7lweo9N4_46eO_rGE0mQU_Cx1sxAH0phkUy0h9TDycZwJDcvOeY3yJ0JC6TEksBwCKd6u0o9JUpkag&csui=3 є-бали», але в офіційних джерелах та документах вживається «е-бали»
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26.02.2026 12:51 Відповісти
Как по мне , то "ошибка" в другом .... Слово є-бали нужно писать совсем без дефиса ...
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26.02.2026 15:09 Відповісти
А просто бали не можна писати?
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26.02.2026 18:15 Відповісти
Був такий німецький пілот Еріх Хартманн. Теж майстер із заробляння балів. І взагалі у Люфтваффе був схожий підхід до війни, на відміну, наприклад, від англійців та інших союзників. Підсумок відомий.
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26.02.2026 13:12 Відповісти
Здорова конкуренція - це добре.
На черзі чемпіонат з виду спорту - полювання на орка)
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26.02.2026 14:11 Відповісти
Полювання за ******* як є - без дужок
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26.02.2026 15:39 Відповісти
На мій погляд вже просто назріло питання про запровадження прямої грошової виплати пілотам FPV-дронів за кожного ліквідованого російського хробака - це буде перехід від символічного заохочення до реальної фінансової мотивації. Вважаю що це допоможе докорінно змінити ситуацію як на фронті та в і центрах комплектування. Наразі система ,,е-балів'' та вихідних є важливою, але вона не дає військовослужбовцю відчуття миттєвої та матеріальної оцінки його професіоналізму. Грошова премія за кожну підтверджену живу силу ворога створить зрозумілу логіку: чим ефективніший пілот, тим вищий його добробут.Для тих, хто вже служить, це стане потужним стимулом не ,,економити'' дрони, а активно полювати на піхоту ворога, яка часто є складнішою ціллю, ніж стаціонарна техніка. Наприклад, якщо зараз офіційні виплати передбачені лише за танки чи БМП (де суми сягають від 12 до 60 тисяч грн), то піхота залишається ,,безкоштовною'' ціллю. І часто-густо пілоти ііі лишають в пошуках більш ,,жирноі мішені". Запровадження навіть невеликої фіксованої суми за кожного солдата рф зробить кожен виліт економічно обґрунтованим і азартним процесом. Це дозволить пілотам самостійно інвестувати у кращі антени, окуляри чи специфічні запчастини, не чекаючи централізованого постачання. Для цивільних, які вагаються щодо мобілізації, така система перетворить службу в операторах БпЛА на престижну та високооплачувану роботу. Геймери та технічні фахівці бачитимуть у цьому можливість реалізувати свої навички з прямою фінансовою вигодою. Це також створить здорову конкуренцію всередині підрозділів: кожен екіпаж прагнутиме стати ,,асом'', щоб отримати не лише славу, е-бали а й власний капітал для майбутнього життя після перемоги. Таким чином, війна з ресурсної виснаги перетворюється на ефективне ,,полювання'', де кожен знищений ворог наближає не лише перемогу, а й соціальну стабільність самого воїна. Світова практика підтверджує ефективність подібних підходів. Завжди коли в арміях, війнах,та бойвих діях за щось додатково запроваджувалась грошова мотивація - показники і результати значно покращувались. Навіть ворог уже використовує цей інструмент: у рф офіційно встановлені виплати не тільки за знищення техніки а і за знищення живоі сили - так звані ,,результативні вильоти'', що допомагає їм мотивувати найманців. Україна має перехопити цю ініціативу, зробивши влучність пілота головним чинником його фінансового успіху. Технічні питання до того як впровадити чіткий механізм підтвердження ураження і як виключити корупційні ризики та ,,приписки''всім вже відомі. Залищилось тільки запровадити цю систему. А необхідність такого кроку вже очевидна і необхідна.І чим скоріше це буде зроблено- тим краще.....
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26.02.2026 17:54 Відповісти
 
 