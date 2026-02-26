Полювання за "є-балами": двоє пілотів "Шершнів Довбуша" наввипередки атакують окупанта. ВIДЕО

На фронті триває запекла, але надихаюча конкуренція: українські аси змагаються за кількість ліквідованої живої сили та техніки ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша продемонстрували відео, на якому двоє пілотів наввипередки атакують окупанта.

Для російських загарбників кожен такий виліт українських дронив завершується достроковою конвертацією у "е-бали" (бали за ліквідованих ворогів).

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"Конкуренція за кожного ліквідованого російського окупанта серед українських асів загострюється з кожним днем. Чудове змагання за є-бали! Кадри бойової роботи "Шершнів Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади", - зазначається у коментарі до відео.

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