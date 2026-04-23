181+ тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році, - Федоров. ВIДЕО

У 2026 році українські підрозділи замовили через Brave1 Market понад 181 тисячу одиниць техніки за програмою єБали на суму 14 млрд грн. До системи вже долучено близько 95% дронових підрозділів.

Про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Провів зустріч із командою, яка розвиває систему єБали — напрями верифікації відео з поля бою, аналітики та масштабування програми. Готуємо нові рішення для посилення її ефекту на фронті", - написав він.

У 2026 році підрозділи вже замовили через Brave1 Market дрони, НРК та РЕБ за єБали на 14 млрд грн. Уже поставлено більш ніж 181 тис. одиниць техніки на поле бою.

єБали дають змогу підрозділам самостійно обирати та замовляти перевірені в бою рішення, які потрібні саме зараз. Важливо, що такі поставки відбуваються додатково до централізованого забезпечення від держави.

Також дивіться: Полювання за "є-балами": двоє пілотів "Шершнів Довбуша" наввипередки атакують окупанта. ВIДЕО

У березні зафіксували рекорд — 35 300+ ліквідованих і важкопоранених окупантів та 151 200+ уражених цілей.

Пів року тому особовий склад ворога став пріоритетною ціллю в системі. Ми збільшили кількість балів за кожного знищеного або важкопораненого окупанта — і це дало результат.

Нещодавно почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Найближчим часом розширимо програму на нові напрями.

Також читайте: Уперше впроваджуємо у війську універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів, - Федоров

Верифіковані відео уражень формують масив бойових даних у системі DELTA

Система формує унікальний масив верифікованих бойових даних у DELTA. Кожне ураження має відеопідтвердження, що дає змогу ухвалювати рішення на основі реальної картини поля бою.

Ці дані вже стають ключовим елементом win-win співпраці з партнерами: на їх основі тренуються ШІ-моделі та розвивається ШІ-інфраструктура для роботи з бойовими даними.

Розвиваємо єБали як основу для мотивації війська й математики війни.

Читайте: Системи РЕБ від TAF Industries можна придбати за е-Бали