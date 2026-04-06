Україна прискорює модернізацію бойової авіації для відбиття повітряних атак, - Свириденко
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє значно прискорити модернізацію літаків і гелікоптерів для боротьби з повітряними загрозами, зокрема дронами типу "шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Юлії Свириденко у телеграмі.
"Посилюємо захист українського неба. Спрощуємо модернізацію авіації для боротьби з "шахедами"", - розповіла прем'єрка.
Що передбачає рішення
- рішення дозволяє швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни.
- Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень
- Увесь процес буде скорочений до одного місяця.
- До робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців і військові частини.
- Це дає змогу швидше реагувати на нові загрози й посилює можливості наших військових у відбитті повітряних атак.
"Маємо швидко змінюватися і адаптовувати наші процедури до викликів війни", - наголосила Свириденко.
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дебілка свириденка переймається бойовою авіацією?
от жеж.
а, були такі золоті часи коли з андрєєм, стоячі на колінках, літала по заграніцам.....