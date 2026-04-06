Український виробник "Фламінго" готує дешевшу альтернативу Patriot, – Reuters

Українська компанія Fire Point, відома як виробник крилатої ракети "Фламінго", працює над створенням нової системи протиповітряної оборони, яка може стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про розробку

За словами співзасновника та головного конструктора компанії Дениса Штілієрмана, головна мета – суттєво знизити вартість перехоплення балістичних ракет.

Йдеться про зменшення ціни до менш ніж 1 млн доларів за одну ціль.

Читайте: ЗРК Patriot перехопив дві російські гіперзвукові ракети "Циркон" над Києвом. ВIДЕО

Чому це важливо

Наразі системи Patriot залишаються ключовим інструментом для боротьби з балістичними ракетами, однак їх застосування є дорогим.

За словами розробника, для знищення однієї цілі часто потрібно дві або три ракети, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів.

Крім того, доступ до цих систем ускладнюється через високий попит – зокрема через їхнє активне використання в регіоні Перської затоки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає сучасні системи ППО Tridon від Швеції для боротьби з "Шахедами"

Коли чекати результат

У компанії планують здійснити перше перехоплення балістичної ракети новою системою вже наприкінці 2027 року.

Fire Point веде переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи.

Компанія зацікавлена у співпраці в таких сферах:

радіолокаційні технології;

системи наведення;

зв’язок.

Серед потенційних партнерів називаються європейські виробники, які мають сильні рішення у сфері радарів, зокрема Weibel, Hensoldt, SAAB та Thales.

У разі успіху проєкт може суттєво змінити підхід до протиповітряної оборони, зробивши її значно доступнішою та ефективнішою для України та її союзників.

Читайте також: Американські військові переймають досвід українських операторів Patriot, - Каволі