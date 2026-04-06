Украинский производитель "Фламинго" готовит более дешевую альтернативу Patriot, - Reuters

Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты "Фламинго", работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более доступной альтернативой американским комплексам Patriot.

Что известно о разработке

По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилирмана, главная цель - существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.

Речь идет об уменьшении цены до менее чем 1 млн долларов за одну цель.

Почему это важно

В настоящее время системы Patriot остаются ключевым инструментом для борьбы с баллистическими ракетами, однако их применение обходится дорого.

По словам разработчика, для уничтожения одной цели часто требуется две или три ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

Кроме того, доступ к этим системам затрудняется из-за высокого спроса – в частности, из-за их активного использования в регионе Персидского залива.

Когда ждать результата

В компании планируют осуществить первый перехват баллистической ракеты новой системой уже в конце 2027 года.

Fire Point ведет переговоры с европейскими партнерами о создании новой системы.

Компания заинтересована в сотрудничестве в следующих сферах:

радиолокационные технологии;

системы наведения;

связь.

Среди потенциальных партнеров называются европейские производители, которые имеют сильные решения в сфере радаров, в частности Weibel, Hensoldt, SAAB и Thales.

В случае успеха проект может существенно изменить подход к противовоздушной обороне, сделав ее значительно более доступной и эффективной для Украины и ее союзников.

