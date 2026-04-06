Украинский производитель "Фламинго" готовит более дешевую альтернативу Patriot, - Reuters

Новая украинская ПВО может кардинально удешевить перехват ракет

Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты "Фламинго", работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более доступной альтернативой американским комплексам Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Что известно о разработке

По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилирмана, главная цель - существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.

Речь идет об уменьшении цены до менее чем 1 млн долларов за одну цель.

Почему это важно

В настоящее время системы Patriot остаются ключевым инструментом для борьбы с баллистическими ракетами, однако их применение обходится дорого.

По словам разработчика, для уничтожения одной цели часто требуется две или три ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

Кроме того, доступ к этим системам затрудняется из-за высокого спроса – в частности, из-за их активного использования в регионе Персидского залива.

Когда ждать результата

В компании планируют осуществить первый перехват баллистической ракеты новой системой уже в конце 2027 года.

Fire Point ведет переговоры с европейскими партнерами о создании новой системы.

Компания заинтересована в сотрудничестве в следующих сферах:

  • радиолокационные технологии;
  •  системы наведения;
  • связь.

Среди потенциальных партнеров называются европейские производители, которые имеют сильные решения в сфере радаров, в частности Weibel, Hensoldt, SAAB и Thales.

В случае успеха проект может существенно изменить подход к противовоздушной обороне, сделав ее значительно более доступной и эффективной для Украины и ее союзников.

Топ комментарии
+6
аха...ха...і цей патріот також полетить в ізраель як і миндич з краденими грошима
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
+5
так, так.
це, всі знають про 3000 фламінгов в день.
на жаль, на фламінги рожеву фарбу так і не знайшли.
то ж, тепер будуть виготовляти патріоти.
бо, зеленого лайна у нас дофігіща. з кожного утюга льється.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:35 Ответить
+4
Прикормлені казкарі розповідають чергові казки, щоб ще накрасти в той час як "Кільчень" просто похоронили.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
так, так.
це, всі знають про 3000 фламінгов в день.
на жаль, на фламінги рожеву фарбу так і не знайшли.
то ж, тепер будуть виготовляти патріоти.
бо, зеленого лайна у нас дофігіща. з кожного утюга льється.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:35 Ответить
Коли вже закриють цю корупційну помийку Fire Point?
показать весь комментарий
06.04.2026 17:09 Ответить
Сама брехлива компанія в світі!
показать весь комментарий
06.04.2026 16:37 Ответить
Хазармульфільм назва.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:43 Ответить
Прогнозировал гиперзвуковую "Пеликан" и не угадал. Теперь она будет ЗУР и снова есть куда миллиарды не гривен вложить. FP тащит(Касьянов подтвердит).
показать весь комментарий
06.04.2026 16:37 Ответить
Прикормлені казкарі розповідають чергові казки, щоб ще накрасти в той час як "Кільчень" просто похоронили.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
Розробка ЗРК "Patriot" розпочалася у 1963 році для заміни застарілих комплексів Hawk та Nike Hercules, а прийнятий на озброєння армії США він був у 1981-1982 роках.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
аха...ха...і цей патріот також полетить в ізраель як і миндич з краденими грошима
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
Потужно. А якщо ще Федорова з іншими хфахівцями підключити до цього питання, то Україна і аналоговнет THAAD зробить, може навіть у наступні декілька місяців
показать весь комментарий
06.04.2026 16:38 Ответить
У компанії планують здійснити перше перехоплення балістичної ракети новою системою вже наприкінці 2027 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3609117
показать весь комментарий
06.04.2026 16:39 Ответить
..... щоб продовжувати війну ще 10 років або навіть більше.
Джерело: https://censor.net/ua/n3609077
показать весь комментарий
06.04.2026 16:41 Ответить
Лапша, не дорого. Дешевле пэтриота. Налетай пока теплая!
показать весь комментарий
06.04.2026 16:41 Ответить
Мужики з пращами та бумерангами???
показать весь комментарий
06.04.2026 16:44 Ответить
Не просто дешевшу, а ще й кращу.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:44 Ответить
Зелену
показать весь комментарий
06.04.2026 16:47 Ответить
Коли на п'ятому році страшної війни якесь придурошне починає щось вякати про майбутню зброю, то воно вже б повинно було б сидіти за гратами! А у нас все, як в тому "бойовику" про гАлАбародька з "узі" в парламенті - все розраховане на лоха.
А шо, тисячі Фламіндічів вже перетворили масквабад в руїни? Чи може їх нам вже й не треба, а треба гроші "вкласти"(вкрасти) під виглядом "маланського патріота"? Ну зручно ж - ніхто ж ніколи і не дізнається скільки тих "рожевих поні" справді полетіло - 2 чи 200. Головне ж щоб показали лохам якісь запуски, а от "прильотів" ще ніхто не показав, не кажучи вже про кількість.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:47 Ответить
Тривожно за український бюджет від таких заяв. Та й прізвище Штілієрман чомусь ні×ера не заспокоює.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:47 Ответить
Ребята, а что у вас с баллистикой по мааацкве? Или пока только двушки туда летят?
показать весь комментарий
06.04.2026 16:48 Ответить
Скільки платять, щоб Україну кожен день лайном поливати? Євро чи ********?
показать весь комментарий
06.04.2026 16:48 Ответить
Це буде нова система ПРО "Баклан", яка не буде взагалі використовувати ракети.

До складу цієї системи будуть входити: дерев'яна рахівниця з інвентарним номером та мужик з термосом кави.
показать весь комментарий
06.04.2026 16:50 Ответить
Хочу бачити як будуть вибухати сраки америкосів коли ця ідея перетвориться в дію)))
показать весь комментарий
06.04.2026 16:53 Ответить
а нащо про це оголошувати і писати, побачимо, як буде збиватися балістика і кинжали, а чим то вже не важливо. Людям головне ж, щоб по будинках не привлітало, бо там їх діти. Шахеди ще досі літають де хочуть і вбивають людей, розвалюючи будинки.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:00 Ответить
Як нащо? А як Ви дізнаєтесь про гарне життя в майбутньому?
показать весь комментарий
06.04.2026 17:11 Ответить
 
 