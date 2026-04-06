Украинский производитель "Фламинго" готовит более дешевую альтернативу Patriot, - Reuters
Украинская компания Fire Point, известная как производитель крылатой ракеты "Фламинго", работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, которая может стать более доступной альтернативой американским комплексам Patriot.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Что известно о разработке
По словам соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилирмана, главная цель - существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.
Речь идет об уменьшении цены до менее чем 1 млн долларов за одну цель.
Почему это важно
В настоящее время системы Patriot остаются ключевым инструментом для борьбы с баллистическими ракетами, однако их применение обходится дорого.
По словам разработчика, для уничтожения одной цели часто требуется две или три ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.
Кроме того, доступ к этим системам затрудняется из-за высокого спроса – в частности, из-за их активного использования в регионе Персидского залива.
Когда ждать результата
В компании планируют осуществить первый перехват баллистической ракеты новой системой уже в конце 2027 года.
Fire Point ведет переговоры с европейскими партнерами о создании новой системы.
Компания заинтересована в сотрудничестве в следующих сферах:
- радиолокационные технологии;
- системы наведения;
- связь.
Среди потенциальных партнеров называются европейские производители, которые имеют сильные решения в сфере радаров, в частности Weibel, Hensoldt, SAAB и Thales.
В случае успеха проект может существенно изменить подход к противовоздушной обороне, сделав ее значительно более доступной и эффективной для Украины и ее союзников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це, всі знають про 3000 фламінгов в день.
на жаль, на фламінги рожеву фарбу так і не знайшли.
то ж, тепер будуть виготовляти патріоти.
бо, зеленого лайна у нас дофігіща. з кожного утюга льється.
овнетTHAAD зробить, може навіть у наступні декілька місяців
Джерело: https://censor.net/ua/n3609077
А шо, тисячі Фламіндічів вже перетворили масквабад в руїни? Чи може їх нам вже й не треба, а треба гроші "вкласти"(вкрасти) під виглядом "маланського патріота"? Ну зручно ж - ніхто ж ніколи і не дізнається скільки тих "рожевих поні" справді полетіло - 2 чи 200. Головне ж щоб показали лохам якісь запуски, а от "прильотів" ще ніхто не показав, не кажучи вже про кількість.
До складу цієї системи будуть входити: дерев'яна рахівниця з інвентарним номером та мужик з термосом кави.