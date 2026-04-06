Украина получит современные системы ПВО Tridon от Швеции для борьбы с "Шахедами"

Украина получит от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут более эффективно противостоять "Шахедам" и другим воздушным угрозам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно о помощи

На закупку этих комплексов Швеция выделит 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи на 1,2 млрд евро, о котором было объявлено в феврале.

Характеристики системы

Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, впервые представленная в 2024 году.

Комплекс способен работать в любых погодных условиях – как днем, так и ночью. Одним из ключевых преимуществ является относительно низкая стоимость одного выстрела.

Система может одновременно противостоять широкому спектру угроз:

ударным и разведывательным беспилотникам;

самолетам и вертолетам;

крылатым ракетам.

Чем вооружена система

Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматическим орудием Bofors 40 Mk4, которая способна поражать цели на расстоянии до 12 км.

Темп стрельбы составляет до 300 выстрелов в минуту, с возможностью снижения до 200 выстрелов для экономии боеприпасов и адаптации к боевым задачам.

Система использует боеприпасы с программируемым взрывом, которые детонируют перед целью, создавая облако осколков. Это значительно повышает эффективность уничтожения дронов и ракет.

Мобильность комплекса

Систему можно устанавливать на различные платформы, в частности гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania.

Благодаря электроприводам она легко интегрируется с различными носителями, что делает ее более универсальной по сравнению с аналогами.

