РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15685 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Швеция закупает ПВО
2 449 44

Украина получит современные системы ПВО Tridon от Швеции для борьбы с "Шахедами"

Украина получит от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут более эффективно противостоять "Шахедам" и другим воздушным угрозам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о помощи

На закупку этих комплексов Швеция выделит 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи на 1,2 млрд евро, о котором было объявлено в феврале.

Характеристики системы

Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, впервые представленная в 2024 году.

Комплекс способен работать в любых погодных условиях – как днем, так и ночью. Одним из ключевых преимуществ является относительно низкая стоимость одного выстрела.

Система может одновременно противостоять широкому спектру угроз:

  • ударным и разведывательным беспилотникам;
  • самолетам и вертолетам;
  • крылатым ракетам.

Чем вооружена система

Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматическим орудием Bofors 40 Mk4, которая способна поражать цели на расстоянии до 12 км.

Темп стрельбы составляет до 300 выстрелов в минуту, с возможностью снижения до 200 выстрелов для экономии боеприпасов и адаптации к боевым задачам.

Система использует боеприпасы с программируемым взрывом, которые детонируют перед целью, создавая облако осколков. Это значительно повышает эффективность уничтожения дронов и ракет.

Мобильность комплекса

Систему можно устанавливать на различные платформы, в частности гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania.

Благодаря электроприводам она легко интегрируется с различными носителями, что делает ее более универсальной по сравнению с аналогами.

Автор: 

ПВО (3556) Украина (44260) Швеция (1099)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:30 Ответить
+6
Чому ми таке не виробляємо?
Нам не треба, чи що?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:29 Ответить
+5
повага шведам
==========================================================================
питання до верховогоГовнокомандувача - де українські розробки???
мабудь ДШК прилаштоване на авто типу "джип" це все на що здатне керівництво???
показать весь комментарий
06.04.2026 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому ми таке не виробляємо?
Нам не треба, чи що?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:29 Ответить
Це ж не ракети і ЯЗ.
Рівень складності "Богдани"
показать весь комментарий
06.04.2026 13:30 Ответить
Нам же треба з бюджету брати гроші, а тут дають за так. А бюджет то корова "зелених" і вони будуть її доїти.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:35 Ответить
Яке "таке"? Найбільша складність- ********** і пушка. Особливо ********** із програмованим підривом.
А так да, "взяв і зробив", дєлов то.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:08 Ответить
Так, краще не робити і жебракувати.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:11 Ответить
Так чому не робиш? Міг би у сараї вже болванок під снаряди наточити
показать весь комментарий
06.04.2026 14:12 Ответить
Беру з тебе приклад.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:15 Ответить
Ти болтаєш про то, що хтось повинен "зробити", замісць того, щоб за час багаторічної твоєї болтовні самому щось зробити.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:56 Ответить
Всадити всі гроші в рожеву вундервафлю і чекати чуда
показать весь комментарий
06.04.2026 14:13 Ответить
А як же пісюни?
показать весь комментарий
06.04.2026 14:18 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:30 Ответить
Не система - пісня! - дяка шведам!
показать весь комментарий
06.04.2026 13:31 Ответить
повага шведам
==========================================================================
питання до верховогоГовнокомандувача - де українські розробки???
мабудь ДШК прилаштоване на авто типу "джип" це все на що здатне керівництво???
показать весь комментарий
06.04.2026 13:34 Ответить
Дана установка є дієвою тільки при масовості перекриття повітряного простору. Тобто, потрібне МАСОВЕ виробництво цих установок. Це означає наявність, мінімум, ЗАВОДУ, для виготовлення самих артустановок, і ще одного заводу - для випуску РЛС та системи управління. Та ще й завод по виготовленню снарядів, під дану установку... Про РЛС нічого не скажу, а от питання стосовно артустановок, поставлю - у нас є ТИСЯЧІ болванок, для розточки стволів? Не знаю, щодо стволів калібру 40 мм, а от болванки для крупніших калібрів, після виготовлення, повинні "вилежаться" тривалий час - щоб нормалізувалася внутрішня напруга.
Основна думка : налагодить серійне виробництво такої установки - не смаження яєчні, чи відварювання вермішелі...
показать весь комментарий
06.04.2026 13:55 Ответить
Ви мабуть ніколи не чули про відпуск металу
показать весь комментарий
06.04.2026 15:12 Ответить
Я чув... Але, чомусь, на збройових заводах роками лежать "болванки", очікуючи своєї черги на розточку... Мабуть, інженери-зброярі, теж не знають про "відпуск металу"...
показать весь комментарий
06.04.2026 15:21 Ответить
Такі інженери як і ви що вчились по радянських підручниках, є ******* технології відпуску і старіння металу. Проблема залищилась тільки для великогабаритних довгих заготовок, це більше артустановки як Богдана.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:30 Ответить
Безтолковко! Ці дані взяті з ******** джерел. На виготовлення гарматного ствола, у США, зараз, витрачається ШІСТЬ МІСЯЦІВ!...
показать весь комментарий
06.04.2026 15:43 Ответить
Витримка заготовок для гарматних стволів перед розточкою (свердлінням) є критичним етапом термічної обробки, головна мета якого - стабілізація структури металу та зняття внутрішніх напружень. Без цього етапу ствол може деформуватися під час механічної обробки або експлуатації. [http://altis-ism.org.ua/index.php/ALTIS/article/view/376/352#:~:text=%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90%20%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%92%20%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%A6%D0%AC%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%AE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8 1]
Процес підготовки заготовки зазвичай включає такі етапи витримки:

1. Гомогенізація та нормалізація
Перед початком глибокого розточування заготовку (зазвичай це поковка зі спеціальної легованої сталі) піддають тривалій витримці при високих температурах (понад \(1000^{\circ }\text{C}\)). [https://militarnyi.com/uk/articles/vyrobnytstvo-snaryadiv-oglyad-vygotovlennya-korpusiv/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%94%201000%C2%B0%20C%20(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%201100%C2%B0%E2%80%94 1]

Мета: Рівномірний розподіл хімічних елементів по всьому об'єму та подрібнення зерна металу.Результат: Зменшення внутрішніх дефектів, що забезпечує однакову твердість заготовки при свердлінні.

2. Покращення (Загартування + Високий відпуск)
Це основний етап, який формує механічні властивості майбутньої гармати. [http://altis-ism.org.ua/index.php/ALTIS/article/view/376/352#:~:text=%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90%20%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%92%20%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%A6%D0%AC%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%AE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8 1]

Витримка при загартуванні: Забезпечує повний перехід структури в аустеніт.Високий відпуск: Заготовка витримується при температурах \(550\text{--}650^\circ\text{C}\) протягом багатьох годин. Це "відпускає" метал, роблячи його в'язким і міцним одночасно, що критично для витримання тиску порохових газів. [https://dndivsovt.com/index.php/ts/article/view/363#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2,%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%86%D0%B5%20%D1%97%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C. 1, https://studfile.net/preview/7090506/page:14/#:~:text=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%83 2]

3. Природне або штучне старіння (Стабілізація)
У деяких технологічних циклах заготовки після грубої обробки залишають на "відпочинок".

Мета: Остаточне перерозподілення залишкових напружень, які виникли після кування та первинної термообробки.Значення: Це гарантує, що після фінішного розточування та нарізання каналу ствол не "поведе" і він залишиться ідеально рівним.

Чому це триває довго?
Виробництво одного ствола може тривати до 6 місяців. Значна частина цього часу витрачається саме на повільне нагрівання, багатодвогодинну витримку та дуже повільне охолодження разом із піччю, щоб запобігти появі мікротріщин (флокенів). [https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ssha_robljat_za_rik_vid_300_do_900_stvoliv_garmat_zokrema_dlja_zsu_i_tse_shozhe_na_virobnitstvo_litakiv-10988.html#:~:text=%D0%A9%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%206,%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8. 1]
Ключові фактори успішної витримки:

Точність температури: Навіть відхилення у кілька градусів може змінити балістичні характеристики сталі.Час: Чим більший калібр ствола, тим довшою має бути витримка для повного прогрівання масивного металу.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:28 Ответить
Це не відноситься до цього випадку, з серії чую де дзвін але не знаю де він.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:32 Ответить
А ЩО "відноситься"? "Бофорс" 40 мм - не "гармата"? Для "недоганяючих" - вогнепальну зброю, калібра більше 14,5 мм, вважають "гарматою"...
показать весь комментарий
06.04.2026 15:41 Ответить
Я тобі кажу що ти не правий такий діаметр і довжина зараз легко обробляються.

Але не вручну токар дядя Вася.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:44 Ответить
Проблема в іншому що Україна шаленими темпами втрачає інженерів і технологів через кончену систему бронювання, яку постійно переглядають.

Та і до війни це було не популярне як ІТ і сюди йшли хто не міг поступити на більш престижні професії, та і навчання через брак коштів відбувається застарілим технологіям.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:50 Ответить
Тільки нам їх треба штук 3000 пока,а буде шт.20 ть🤷
показать весь комментарий
06.04.2026 13:38 Ответить
Они не стоят 20 миллионов долларов. Примерно в 2 раза дешевле. Будет 40 штук. Этого конечно недостаточно - но все равно это большая сила
показать весь комментарий
06.04.2026 13:44 Ответить
Одне місто перекрити, там дальність вказана напевно на найнижчий ешелон а що з тими ешелонами які дшк не може перекрити яка дальність.

Але це допомога тому немає на що скаржитись, головне щоб потім з ************ не було проблем, і їх вартість не була захмарною.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:17 Ответить
Там в отличии от любой другой ствольной артиллерии и вообще огнестрела на порядки должна быть выше эффективность за счет того что снаряд программируется и подрывается вблизи цели. То есть прямое попадание не нужно, плюс система сама высчитывает упреждение что естественно куда эффективнее чем стрельба даже самого опытного стрелка. Потому хоть снаряды и достаточно дорогие - но то что их например на поражение цели нужно 3 штуки по 1000 долларов - куда дешевле чем с Зу23-2 влупить сотню снарядов по 50 баксов - и ни разу не попасть. Где то была информация что американцы смогли радикально - прям таки глобально - поднять эффективность своей артиллерии во время 2МВ когда придумали радиовзрыватель для зенитного снаряда, и когда их стали делать миллионами то стоить такой взрыватель стал пару баксов - да, тех баксов - но все же. И поначалу кстати что интересно - разрешали стрелять только с кораблей и только в сторону моря - если взрыватель не сработает - чтобы снаряд не упал на землю и его не нашли и не расковыряли любопытные японцы. Так что все упирается в количество - если таких снарядов заказать сразу миллион на пару лет вперед - то ценник будет совсем другой.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:28 Ответить
Знаю що в якийсь момент були проблеми з бп до гепардів тому що їх зняли з виробництва.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:36 Ответить
У всіх країнах заходу є свої системи ППО. Ми за 7 років президентства Зеленського так і не створили своєї системи, хоча було все - і гроші і спеціалісти. Але то таке - зате в них усіх немає Найвеличнішого Лідора світу, в в нас є.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:50 Ответить
так зелені хвойди асфальтом з великого крадівництва всіх збивають
показать весь комментарий
06.04.2026 14:05 Ответить
У нас проблема з спеціалістами, думаєш вони є, розумні або виїзджають або ідуть в спеціальності де високі зарплати ІТ, менеджмент і т.д. А старі кадри уже відійшли на пенсію.

Друга проблема через корупцію і кумоство на розробку доходить лиш частина наданих коштів, і через брак ресурсів терміни будуть значні.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:20 Ответить
Жовтоблакитні прапори ×уйляндію завжди гнобили за мерзенність.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:54 Ответить
Головне,щоб ********** були. До Гепардів судячи з усього їх вже немає.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:56 Ответить
Аналог німецького Скайнексу.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:10 Ответить
Скорее аналог гепарда или советской шишки. Это просто грузовик с пушкой. Скайнекс это целая ПВО система уровня пэтриот но по малым и менее скорстным объектам. Целая батаре из огневых точек и радаров. Скайнек это для того чтобы прикрыть целый город или крупную инфраструктуру, порт например. Грузовик, это просто чтобы прикрыть сарай, дом, склад, позицию на фронте.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:30 Ответить
Ти плутаєш грішне із праведним.
Skynex - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall Rheinmetall Air Defence, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише «традиційні» повітряні цілі (такі як літаки та вертольоти), але й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:52 Ответить
Він за те що Skynex може бути обєднаний через систему управління в єдину ППО з інщими ЗРК.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:24 Ответить
Вот я тоже не понимаю такая проблема поставит на грузовик крупнокалибернцю пушку? За 5 лет войны. Это не пэтриот, не крылатые ракеты, не истребители. Или уровень диких игиловцев с пикапом и пулеметом это наш потолок? Ещё 10лет воевать можем, угу. Ресурсом разве что.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:19 Ответить
Тебе чекають, щоб ти показав як це робиця
показать весь комментарий
06.04.2026 14:54 Ответить
Почитай за скільки часу шведи розробили автоматичну турель, 90 днів якщо не помиляюсь.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:25 Ответить
Не проблема. У нас были и зу-23-2, и с60 на шасси грузовиков. Проблема не в том чтобы поставить пушку - проблема в том чтобы цель быстро выявить, навестись и поразить. А для того чтобы это сделать - нужно убрать только одну деталь из всего набора такой системы - человека. Но убрать просто так - недостаточно, нужно его чем то заменить - и вот в Тридоне стоит и радар, и оптическая система обнаружения, в том числе и тепловизор. А самое главное - СУО - система управления огнем, которая расчитает все необходимые параметры для поражения, запрограммирует снаряд и отправит его в расчетную точку встречи с целью. Люди запускают космические корабли на миллиарды километров с точность выхода в определенную точку что произойдет через много лет - в километры, а тут нужно просто расчитать баллистическую задачу встречи с целью размером в 5 метров на расстоянии в пару километров которая должна произойти через 5 секунд - для современной электроники это абсолютно примитивная задача, человек тут и близко не стоял. Получается что главная проблема - это придумать такой радар, такую оптику, такой компьютер - и собрать это все в единую систему. Прикрутить же все это к пушке - самая простая задача из всех.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:37 Ответить
оце прікол!
україна отримує допомогу проти шахедів, але відправляє арабам....
показать весь комментарий
06.04.2026 14:26 Ответить
Україна отримає,,,,питання коли?? Більшість з того.на що вказувала обіцянками на майбутнє"зелена брехня" нею так і лишилася
показать весь комментарий
06.04.2026 14:28 Ответить
Ну если бы это обещал Найпотужниший- тогда да, ждать не стоило бы. А шведам я верю.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:38 Ответить
 
 