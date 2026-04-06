Украина получит современные системы ПВО Tridon от Швеции для борьбы с "Шахедами"
Украина получит от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2, которые помогут более эффективно противостоять "Шахедам" и другим воздушным угрозам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Что известно о помощи
На закупку этих комплексов Швеция выделит 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи на 1,2 млрд евро, о котором было объявлено в феврале.
Характеристики системы
Tridon Mk2 – это мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, впервые представленная в 2024 году.
Комплекс способен работать в любых погодных условиях – как днем, так и ночью. Одним из ключевых преимуществ является относительно низкая стоимость одного выстрела.
Система может одновременно противостоять широкому спектру угроз:
- ударным и разведывательным беспилотникам;
- самолетам и вертолетам;
- крылатым ракетам.
Чем вооружена система
Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматическим орудием Bofors 40 Mk4, которая способна поражать цели на расстоянии до 12 км.
Темп стрельбы составляет до 300 выстрелов в минуту, с возможностью снижения до 200 выстрелов для экономии боеприпасов и адаптации к боевым задачам.
Система использует боеприпасы с программируемым взрывом, которые детонируют перед целью, создавая облако осколков. Это значительно повышает эффективность уничтожения дронов и ракет.
Мобильность комплекса
Систему можно устанавливать на различные платформы, в частности гусеничные бронированные вездеходы BvS 10 или грузовики Scania.
Благодаря электроприводам она легко интегрируется с различными носителями, что делает ее более универсальной по сравнению с аналогами.
Нам не треба, чи що?
Рівень складності "Богдани"
А так да, "взяв і зробив", дєлов то.
==========================================================================
питання до верховогоГовнокомандувача - де українські розробки???
мабудь ДШК прилаштоване на авто типу "джип" це все на що здатне керівництво???
Основна думка : налагодить серійне виробництво такої установки - не смаження яєчні, чи відварювання вермішелі...
Процес підготовки заготовки зазвичай включає такі етапи витримки:
1. Гомогенізація та нормалізація
Перед початком глибокого розточування заготовку (зазвичай це поковка зі спеціальної легованої сталі) піддають тривалій витримці при високих температурах (понад \(1000^{\circ }\text{C}\)). [https://militarnyi.com/uk/articles/vyrobnytstvo-snaryadiv-oglyad-vygotovlennya-korpusiv/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%94%201000%C2%B0%20C%20(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%201100%C2%B0%E2%80%94 1]
Мета: Рівномірний розподіл хімічних елементів по всьому об'єму та подрібнення зерна металу.Результат: Зменшення внутрішніх дефектів, що забезпечує однакову твердість заготовки при свердлінні.
2. Покращення (Загартування + Високий відпуск)
Це основний етап, який формує механічні властивості майбутньої гармати. [http://altis-ism.org.ua/index.php/ALTIS/article/view/376/352#:~:text=%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90%20%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%92%20%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%A6%D0%AC%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9D%D0%AE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8 1]
Витримка при загартуванні: Забезпечує повний перехід структури в аустеніт.Високий відпуск: Заготовка витримується при температурах \(550\text{--}650^\circ\text{C}\) протягом багатьох годин. Це "відпускає" метал, роблячи його в'язким і міцним одночасно, що критично для витримання тиску порохових газів. [https://dndivsovt.com/index.php/ts/article/view/363#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2,%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%86%D0%B5%20%D1%97%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C. 1, https://studfile.net/preview/7090506/page:14/#:~:text=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BE%D1%81%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%83 2]
3. Природне або штучне старіння (Стабілізація)
У деяких технологічних циклах заготовки після грубої обробки залишають на "відпочинок".
Мета: Остаточне перерозподілення залишкових напружень, які виникли після кування та первинної термообробки.Значення: Це гарантує, що після фінішного розточування та нарізання каналу ствол не "поведе" і він залишиться ідеально рівним.
Чому це триває довго?
Виробництво одного ствола може тривати до 6 місяців. Значна частина цього часу витрачається саме на повільне нагрівання, багатодвогодинну витримку та дуже повільне охолодження разом із піччю, щоб запобігти появі мікротріщин (флокенів). [https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ssha_robljat_za_rik_vid_300_do_900_stvoliv_garmat_zokrema_dlja_zsu_i_tse_shozhe_na_virobnitstvo_litakiv-10988.html#:~:text=%D0%A9%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%206,%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8. 1]
Ключові фактори успішної витримки:
Точність температури: Навіть відхилення у кілька градусів може змінити балістичні характеристики сталі.Час: Чим більший калібр ствола, тим довшою має бути витримка для повного прогрівання масивного металу.
Але не вручну токар дядя Вася.
Та і до війни це було не популярне як ІТ і сюди йшли хто не міг поступити на більш престижні професії, та і навчання через брак коштів відбувається застарілим технологіям.
Але це допомога тому немає на що скаржитись, головне щоб потім з ************ не було проблем, і їх вартість не була захмарною.
Друга проблема через корупцію і кумоство на розробку доходить лиш частина наданих коштів, і через брак ресурсів терміни будуть значні.
Skynex - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall Rheinmetall Air Defence, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише «традиційні» повітряні цілі (такі як літаки та вертольоти), але й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди.
україна отримує допомогу проти шахедів, але відправляє арабам....