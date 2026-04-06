Україна отримає сучасні системи ППО Tridon від Швеції для боротьби з "Шахедами"
Україна отримає від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ефективніше протидіяти "Шахедам" та іншим повітряним загрозам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
Що відомо про допомогу
На закупівлю цих комплексів Швеція виділить 400 млн євро – це майже третина нового пакета військової допомоги на 1,2 млрд євро, про який було оголошено у лютому.
Характеристики системи
Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, вперше представлена у 2024 році.
Комплекс здатен працювати за будь-яких погодних умов – як удень, так і вночі. Однією з ключових переваг є відносно низька вартість одного пострілу.
Система може одночасно протидіяти широкому спектру загроз:
- ударним і розвідувальним безпілотникам;
- літакам і вертольотам;
- крилатим ракетам.
Чим озброєна система
Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка здатна уражати цілі на відстані до 12 км.
Темп стрільби становить до 300 пострілів на хвилину, з можливістю зниження до 200 пострілів для економії боєприпасів і адаптації до бойових завдань.
Система використовує боєприпаси з програмованим підривом, які детонують перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це значно підвищує ефективність знищення дронів і ракет.
Мобільність комплексу
Систему можна встановлювати на різні платформи, зокрема гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania.
Завдяки електроприводам вона легко інтегрується з різними носіями, що робить її більш універсальною порівняно з аналогами.
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питання до верховогоГовнокомандувача - де українські розробки???
мабудь ДШК прилаштоване на авто типу "джип" це все на що здатне керівництво???