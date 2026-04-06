Україна отримає сучасні системи ППО Tridon від Швеції для боротьби з "Шахедами"

Україна отримає від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ефективніше протидіяти "Шахедам" та іншим повітряним загрозам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Що відомо про допомогу

На закупівлю цих комплексів Швеція виділить 400 млн євро – це майже третина нового пакета військової допомоги на 1,2 млрд євро, про який було оголошено у лютому.

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Характеристики системи

Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, вперше представлена у 2024 році.

Комплекс здатен працювати за будь-яких погодних умов – як удень, так і вночі. Однією з ключових переваг є відносно низька вартість одного пострілу.

Система може одночасно протидіяти широкому спектру загроз:

ударним і розвідувальним безпілотникам;

літакам і вертольотам;

крилатим ракетам.

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Чим озброєна система

Tridon Mk2 оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка здатна уражати цілі на відстані до 12 км.

Темп стрільби становить до 300 пострілів на хвилину, з можливістю зниження до 200 пострілів для економії боєприпасів і адаптації до бойових завдань.

Система використовує боєприпаси з програмованим підривом, які детонують перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це значно підвищує ефективність знищення дронів і ракет.

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Мобільність комплексу

Систему можна встановлювати на різні платформи, зокрема гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania.

Завдяки електроприводам вона легко інтегрується з різними носіями, що робить її більш універсальною порівняно з аналогами.

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